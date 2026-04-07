「割れない世界」を目指す高透明シリコーン技術が評価、第10回「ものづくり日本大賞」近畿経済産業局長賞を受賞

錦城護謨株式会社画像の説明：近畿経済産業局長 武田家明氏と近畿地域選考分科会委員長 豊田正男氏に挟まれ、受賞者を代表して表彰状を受け取る錦城護謨株式会社 代表取締役社長 太田泰造、水田竜平、鈴木宏昭

家電製品のゴム部品製造において高い国内シェアを誇り、同社の土木事業としては大阪・関西万博の会場用地、夢洲の地盤改良にも携わった錦城護謨株式会社（大阪府八尾市、代表取締役社長：太田泰造）は、「第10回ものづくり日本大賞」において、近畿経済産業局長賞を受賞しました。

本賞は、経済産業省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省の4省が連携し、日本のものづくりを支える優れた技術者・研究者を表彰する制度です。

2026年3月25日には、近畿ブロック表彰式および受賞者の集いが開催されました。

・第10回「ものづくり日本大賞」（経済産業省 近畿経済産業局 公式サイト）

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/monozukuri/index2.html

■ 受賞内容について

画像の説明：ガラスと同等の透明度があるシリコーンゴム製グラスの飲み口を曲げた様子と、KINJO JAPANブランドロゴ

【受賞件名】

「割れない世界」を実現する、機能性と意匠性を両立させた高透明シリコーン製品の技術開発

【受賞者】

錦城護謨株式会社からは、以下5名が受賞しました。

※役職・所属は受賞当時のものです。

太田 泰造（代表取締役社長）

吉年 正人（営業部生産管理課 課長）

大川 浩司（土木事業本部工事部 次長）

水田 竜平（業務統括部企画課 係長）

鈴木 宏昭（工業品事業本部生産部 部長）

画像の説明：近畿ブロック表彰式および受賞者の集いにて、近畿経済産業局長 武田家明氏より表彰状を受け取る錦城護謨株式会社 代表取締役社長 太田泰造

【案件概要】

画像の説明：左から万華鏡のような輝きを放つグラスの底面と輝きの秘密を支える金型の一部

本技術は、シリコーンゴム特有の割れにくさや優れた耐熱性といった機能性に加え、ガラスと同等の透明度を実現するとともに、光を美しく取り込むシャープなカッティングデザインや、パートラインを感じさせない高い意匠性を両立させた高透明シリコーン製品の開発技術です。

本技術をガラス製品やプラスチック製品へ応用展開することで、「割れない世界」の実現を目指しています。また、耐久性向上による廃棄物削減や脱プラスチックへの貢献など、環境負荷低減にも寄与する技術として期待されています。

※本内容は、経済産業省近畿経済産業局公表の「第10回ものづくり日本大賞 近畿ブロック 優秀賞・局長賞 受賞概要」をもとに構成しています。

画像の説明：大阪製ブランドに認定されたKINJO JAPAN E1クリア画像の説明：香りを楽しむグラスを題し、ワイングラスを逆さにしたようなデザインが特徴のKINJO JAPAN F2

「ものづくり日本大賞」について

「ものづくり日本大賞」は、製造・生産現場の中核を担う中堅人材や、伝統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、さらには今後を担う若年人材など、「ものづくり」に携わる各世代の中から特に優れた人材を顕彰する表彰制度です。本賞は、経済産業省、国土交通省、厚生労働省および文部科学省の連携により平成17年から実施されており、今回で第10回を迎えます。

経済産業省は、第10回「ものづくり日本大賞」における優秀賞受賞者として22件111名を決定し、このうち近畿ブロックからは3件12名が優秀賞を受賞。

また、近畿経済産業局では本年度より「近畿経済産業局長賞」を新設し、初回となる今回は3件19名が受賞しました。

（出典：近畿経済産業局「第10回ものづくり日本大賞」に関するプレスリリース(https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/monozukuri/10th/20260305_press/20260305_press_release.pdf)より一部引用・編集）



【近畿経済産業局長賞 受賞企業（五十音順）】

本賞において、近畿経済産業局管内（2府5県）からは、以下の3社が「製品・技術開発部門」にて近畿経済産業局長賞を受賞しました。

■ 山本ビニター株式会社（大阪府大阪市） ［受賞者7名］

『コールドチェーンの一翼を担う、解凍革命『高周波急速解凍装置の開発』』

■ 株式会社ヒラカワ（大阪府大阪市）他1団体 ［受賞者7名］

『水素社会の実現を後押しする水素混焼小型ボイラの開発』

■ 錦城護謨株式会社（大阪府八尾市） ［受賞者5名］

『「割れない世界」を実現する、機能性と意匠性を両立させた高透明シリコーン製品の技術開発』

画像の説明：大阪ヘルスケアパビリオンの記念品として特注印字を施した際のKINJO JAPAN F0（別名：SAKEグラス）

【参考情報】本件に関する経済産業省近畿経済産業局の公式発表

・第10回「ものづくり日本大賞」（経済産業省近畿経済産業局 公式サイト）

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/monozukuri/index2.html

・第10回ものづくり日本大賞 近畿ブロック 優秀賞・局長賞 受賞者一覧（PDF）

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/monozukuri/10th/20260317_press/20260317-1_ichiran_revise.pdf

・第10回ものづくり日本大賞 近畿ブロック 優秀賞・局長賞 受賞概要（PDF）

※錦城護謨株式会社の受賞概要は6ページ目に掲載

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/monozukuri/10th/20260305_press/20260305-2_kansai-block_gaiyou.pdf

画像の説明：国際見本市アンビエンテ出展時、小ぶりなサイズが特徴のKINJO JAPAN F0がシャンパンタワーのようにピラミッド状に積み上げられた展示の様子

ブランドについて

大手家電メーカーや大手スポーツ用品メーカーなどに向けてゴム部品を製造・販売する錦城護謨が2020年に立ち上げた初のオリジナルブランド。創業89年の歴史を誇る技術力を用いて、ゴムの可能性を最大限に引き出した製品開発を行う。ブランドメッセージは『 "使う"に自由を.- Use It Your Way - 』。

Webサイト：https://www.kinjojapan.com/

note：https://note.com/kinjojapan

Instagram：https://www.instagram.com/kinjojapan/

Facebook：https://www.facebook.com/kinjojapan/

X：https://x.com/kinjojapan

会社概要

画像の説明：本社工場外観

今年で創業90年を迎える錦城護謨は、国内で高いシェアを誇る家電製品のゴム部品製造に加え、土木事業では2025年の大阪・関西万博の会場地 夢洲の地盤改良工事にも携わった実績を有する。

創業以来培った「技術力」を基に、自動車、スポーツ用品、食品関係、医療機器など多様な分野で活躍し、大手メーカーのパートナーとして人々の暮らしを支えている。近年では、屋内専用のゴム製視覚障害者用歩行誘導マット「歩導くんガイドウェイ」を主力製品とする福祉関連事業での取り組みも進めており、視覚障害者の移動支援ツールの継続的な開発活動が評価され、2025年12月には「令和7年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」において「内閣府特命担当大臣表彰 優良賞」を受賞している。

また、割れないゴムのグラスで話題の自社ブランド「KINJO JAPAN」では、新製品開発を通じて世界展開にも挑戦している。

企業名 ：錦城護謨株式会社（読み：きんじょうごむ）

代表者 ：代表取締役社長 太田泰造

創業 ：1936年5月

事業内容：工業用ゴム部品の生産・販売、軟弱地盤改良工事（設計・施工・管理）、視覚障害者歩行誘導マットの製造販売・施工、自社ブランド「KINJO JAPAN」での新製品開発事業など

Webサイト：https://www.kinjogomu.jp