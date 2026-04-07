ACPAが「オープンバッジの品質保証（第三者認証）」事業を開始

一般財団法人オープンバッジ・ネットワークオープンバッジの品質保証の相関図

一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク（所在地：東京都新宿区、以下「OBN」）と、特定非営利活動法人 実務能力認定機構（以下「ACPA」）は、ACPAが新たに開始する「オープンバッジの品質保証」事業において、オープンバッジのメタデータを対象とした第三者認証の募集を開始したことを共同でお知らせいたします。

本事業は、オープンバッジの信頼性・価値づけをより一層明確にすることを目的としており、発行バッジのメタデータについて、教育・人材育成分野で実績を有する第三者機関が認証を行うものです。

なお、本制度の立ち上げ期にあたるため、初回の認証は無償で提供されます。

オープンバッジの品質を担保する5つの技術とフレームワーク

オープンバッジ第三者認証（品質保証）について

本認証では、第三者の立場からバッジの内容や到達レベル、位置づけを確認・評価することで、

オープンバッジを「取得した事実」だけでなく、「どのレベルの学び・スキルを示しているのかが伝わる証明」へと進化させ、学びの証明をより信頼できる形へと導きます。

本認証について、下記のセミナーでもご説明を行います。ぜひこの機会に、皆さまのご参加をお待ちしております。

セミナー申込みはこちら :https://forms.office.com/r/5LpaUu6vYL

OBN（オープンバッジ・ネットワーク）について

OBNは、国際技術標準に基づくオープンバッジ（デジタル証明）の普及推進を目的として2019年に設立された財団法人です。

学習成果やスキル、資格、経験などをデジタルで可視化・証明するオープンバッジを社会に広く浸透させるため、情報発信や普及啓発、関係者間の連携促進に取り組むとともに、教育機関や企業等がオープンバッジを容易に発行・管理できるクラウドサービスの提供を行っています。

また、オープンバッジの信頼性を支える基盤として、発行団体の適格性の確保と運用支援にも取り組み、バッジが安心して活用される環境整備を推進しています。

・公式サイト：https://www.openbadge.or.jp/(https://www.openbadge.or.jp/)

ACPA（実務能力認定機構）について

ACPAは、企業・大学等の教育機関・官公庁の賛同のもと、2003年に設立されたNPO法人です。

産学官連携による新しい教育システムや実務能力認定制度の確立を通じ、社会が求める人材育成を目的とした活動を行っています。

・ 公式サイト：https://www.acpa.jp/

OBN（オープンバッジ・ネットワーク）会員向け特典について

OBN会員は、追加費用なくACPAの賛助会員として加入が可能です。

これにより、ACPAが提供する外部質保証サービスをはじめ、オープンバッジの信頼性向上に資する各種サポートを利用することができます。

4月セミナー開催のご案内 （ACPAのオープンバッジ認証についても講演）

セミナー申込みはこちら :https://forms.office.com/r/5LpaUu6vYL

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50795/table/42_1_02f7202fa526bb2773b93d5c952393fb.jpg?v=202604071151 ]セミナー申込みはこちら :https://forms.office.com/r/5LpaUu6vYL

※本プレスリリースは、一般財団法人オープンバッジ・ネットワークおよび特定非営利活動法人 実務能力認定機構（ACPA）による共同発信です。

本件に関するお問い合わせ先

【制度・認証内容に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人 実務能力認定機構（ACPA）

E-mail：staff@acpa.jp

【セミナー・会員制度に関するお問い合わせ】

一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク 事務局

E-mail：info@openbadge.or.jp