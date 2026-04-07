ベンチャーキャピタルON＆BOARD 創業支援プログラム第4期「Out of BOUNDS」DEMO DAYをGlobal Business Hub Tokyoにて5月13日開催決定

ON&BOARD株式会社

当社は、創業支援プログラム・第4期「Out of BOUNDS（アウトオブバウンズ）」DEMO DAYを

Global Business Hub Tokyoにて2026年5月13日（水）に開催することをお知らせします。

■第4期「Out of BOUNDS」DEMO DAY 概要

日時： 2026年5月13日（水）18:00開始（予定）

場所： Global Business Hub Tokyo 東京都千代田区大手町1丁目9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3F

参加費：無料

主なプログラム内容：

17:30-18:00 受付

18:00-18:10 オープニング・審査員紹介

18:10-19:40 第4期「Out of BOUNDS」DEMO DAY出場者によるピッチ

19:40-19:50 三菱地所CVC「BRICKS FUND TOKYO」紹介／SWISH! Startup Campのご案内

19:50-20:00 ピッチ結果発表

20:00-20:30 DEMO DAYピッチ出場者とのネットワーキング

DEMO DAY参加申し込みはこちらから⬇️

DEMO DAY参加申込 :https://luma.com/dp9ktxsd

定員になり次第参加募集を締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

■「Out of BOUNDS」プログラム概要

当社では、ベンチャーキャピタルとして社内で有望事業テーマの洗い出しを行い、創業の可能性を検証するスタートアップスタジオ機能を保有しています。「Out of BOUNDS」は、約3か月間にわたり事業テーマの発見・選定、検証、事業仮説構築、事業計画策定、デモデイ発表を行い、プログラム終了後の創業を目指す創業支援プログラムです。

前回のDEMO DAYでは、国内有数のベンチャーキャピタル・エンジェル投資家など120名超の方にご参加いただき、参加満足率95%超と高い評価を頂いております。

また、過去の参加者からも、続々と資金調達に成功する起業家が誕生しており、「結果が出る創業支援プログラム」としてご好評いただいております。

本プログラム第4期には、セキュリティエンジニア、東大医学部出身者等、多彩なバックグラウンドで構成される多数の起業家にご参加いただき、実践的講座やON&BOARDおよび支援メンバー陣とのメンタリングを通じて、資金調達に向けて濃密な日々を過ごしてきました。そして、DEMO DAYでは、有望な事業仮説を持つチームにご登壇いただきます。

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■審査員紹介

DEMO DAY参加申込 :https://luma.com/dp9ktxsd

本日までに確定している第4期「Out of BOUNDS」DEMO DAYで審査いただく審査員の皆さまのご紹介です(敬称略)。

開催日までに若干数の審査員が追加される可能性がございます。

■ 水本 尚宏

ain（アントイノベーションズ）

代表取締役パートナー

【プロフィール】

スタートアップ投資において14年以上の実績を持つベンチャーキャピタリスト。AI・宇宙・ロボティクス領域を中心に、IPO・M&Aを含む多数のエグジットを創出。

東京大学系ベンチャーキャピタルで投資責任者を歴任し、「1stRound」を立ち上げるなど、アカデミア発スタートアップの創出を推進。近年はカーブアウトやMBOなど新たな成長戦略にも取り組む。

■ 岩澤 脩

First Light Capital

代表取締役

マネージング・パートナー

【プロフィール】

リーマン・ブラザーズ証券およびバークレイズ・キャピタル証券にて、企業・産業調査業務に従事。

その後、野村総合研究所にてM&Aアドバイザリーや事業再生計画の立案・実行支援に携わる。2011年よりユーザベースに参画し、執行役員としてSPEEDAの事業開発を推進。2013年からは香港に拠点を移し、アジア事業の立ち上げおよび統括を担うなど、グローバルでの事業成長を牽引。

2018年にファーストライト・キャピタル（旧UB Ventures）を設立し、代表取締役マネージング・パートナーに就任。

■ 橋本 雄太

三菱地所株式会社

新事業創造部 イノベーション推進・CVCユニット 主事

【プロフィール】

新聞社、コンサルティングファーム、鉄道会社を経て、2021年より三菱地所に参画。成長産業の共創を掲げるCVC「BRICKS FUND TOKYO」の立ち上げに携わり、有望スタートアップへの投資および成長支援、投資先との協業・事業共創の推進、ファンド戦略の企画を担う。

また、スタートアップスタジオの立ち上げなど、同社のオープンイノベーション戦略の企画・実行をリード。前職ではアクセラレータープログラムやインキュベーションオフィスの立ち上げ、資本提携を通じた新規事業創出を推進し、オープンイノベーションの実務経験を有する。

■ 坂本 教晃

UTEC（株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ）

代表取締役マネージングパートナー

【プロフィール】

経済産業省にて、中小企業金融やリサイクル関連法案の立案、未踏ソフトウェアプロジェクトの推進等に従事。退官後はアパレル流通企業にて、新規事業の立ち上げおよび事業再編を推進。

その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに参画し、日本・東南アジア・欧州において、製薬、医療機器、自動車、ハイテク、金融など幅広い業界のプロジェクトに従事。

現在は、UTEC（株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ）代表取締役マネージングパートナーとして投資活動に携わるとともに、複数の上場企業の社外取締役を歴任し、スタートアップの成長支援および経営高度化に貢献している。

■第3期 「Out of BOUNDS」DEMO Dayの様子

■「Out of BOUNDS」の特徴

１.有望な事業テーマに出会えて、専門家と事業をブラッシュアップできる

当社が有望と考える事業テーマや切り口の案をご提供。事業開発経験豊富なメンバー含む専門家との議論、検証を通じて、プロダクト開発、競争戦略の方向性（構造的な事業の勝ち筋）を定めるなど事業のブラッシュアップができます。

ON＆BOARD内には、日本初グローバル・大手IT企業で事業開発等経験者、数千億円規模でのスタートアップのエグジット経験を有する現役の社長、戦略コンサルタント、多数のトラックレコードがあるベンチャーキャピタリスト、プロダクトマネージャー、エンジニア、AI研究者、弁護士、薬剤師、公認会計士、採用・人事、組織作り等の専門家等がおり、創業に必要なリソースを提供します。

２.本業を続けながら検証を進め、起業リスクを最小限に

本業を続けながら、検証を進め、当社内で事業基盤を整えたのちに、起業をするというステップで進めるため、起業リスクを最小限にすることが出来ます。

また、Facebookの創業初期のように受託開発などキャッシュカウとなる事業を持ちつつ、新規性の高いテーマを探している起業家が検証する場所としてもピッタリです。

３.創業資金の調達、創業メンバーのマッチング、グローバル展開への支援がある

プログラム参加チームのうち、特に将来性や事業の実行力が高いと判断したチームには、当社から個別にプレシード出資を検討いたします。出資の有無は採択時に一律ではなく、事業内容や成長戦略を総合的に見極めたうえで決定します。またDEMO DAYでは国内主要VCを中心とした130名以上の投資家が来場し、ピッチを通じて多様な投資家と直接つながる機会をご提供します。

調達のタイミングや規模は各チームの判断に委ねつつ、ネットワーク構築や次ラウンドに向けた関係づくりを支援します。さらに、起業を志す仲間と出会い、オンライン／オフライン双方で継続的なメンタリングや交流を得られるため、将来の創業メンバー候補に出会える環境も整えています。当社のグローバルネットワークを活用し、海外VCや現地パートナー企業の紹介、海外展開を見据えたチームビルディング支援など、早期のグローバル進出を視野に入れた伴走支援も行っています。

Y Combinatorをはじめとする海外アクセラレーター参加支援など、GoGlobal支援（調達支援含む）にも注力しています。

４.スタートアップ起業家にとって必要な実践的経営知見ノウハウの獲得

全500ページにわたるスタートアップ経営のノウハウ資料のご提供や、資料を用いた実践的な講義を実施します。また、シリーズA前後の起業家や上場前後の起業家をお呼びし、スタートアップ起業家とは何かをリアルに学べます。

５.サービスコンセプトやデザイン、MVP開発、ランディングページ作りまで指南＆伴走支援

ON&BOARDに所属する現役フルスタックエンジニアやプロダクトマネージャ経験者。

外部の実績あるデザイン開発ファンドと連携し、プロダクト開発支援MVP開発、LP制作、および初期マーケティング支援をいたします。

■「Out of BOUNDS」の詳細につきましては下記URLよりご覧ください。

URL：https://onboardvc.com/outofbounds/

■過去「Out of BOUNDS」参加者のコメント

■ON&BOARD株式会社 代表取締役 下平将人・中山航介コメント

「Out of BOUNDS」は、“これまでの常識や境界を超え、新たな未来を切り拓く”という想いを込めた創業支援プログラムです。挑戦者がリスクを恐れずに自ら限界を押し広げ、社会を大きく変革するユニコーン企業への成長を目指し参加チームの皆様と伴走してきました。

今回のDEMO DAYでは、プログラムに参加したチームが、それぞれのビジョンやテクノロジー、そして熱意を存分に披露します。投資家やメディアの皆様には、参加者のアイデアに触れ、これからの社会を牽引する起業家との新たなパートナーシップを構築する絶好の機会としてご活用ください。

今後も当社は、型破りな発想で挑戦する起業家と手を携え、日本発のユニコーン企業の創出と社会課題の解決に向け、全力で伴走していきます。ぜひ一緒に、新しい未来を築いていきましょう。

DEMO DAY参加申し込みはこちらから⬇️

DEMO DAY参加申込 :https://luma.com/dp9ktxsd



定員になり次第参加募集を締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

■会社概要

社名：ON＆BOARD株式会社

ファンド名：ON＆BOARD投資事業有限責任組合

ファンド設立：2024年6月

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階（CIC Tokyo内）

事業内容：ベンチャーキャピタルファンドの管理・運営及びインキュベーションに関する事業

URL：https://onboardvc.com/

ON＆BOARD TIMES

「起業の今を知り、今動く」をテーマにスタートアップ経営や事業創造、ディープテックやGo / Born Global等も含めた、様々なテーマについて、動画、音声、記事で配信して参りますので、ぜひ定期購読いただき、最新の情報をご確認ください。

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ON＆BOARD 広報担当（大多和）

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