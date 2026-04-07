ニューラルポート、″脳のパフォーマンス特性″をタイプ化する「ブレインパフォーマンスパーソナリティ(SM)」を公開

株式会社ニューラルポート

株式会社ニューラルポート（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤安奈）は、AIのタイプ分類により開発された"脳のパフォーマンス特性" をタイプ化するサービス「ブレインパフォーマンスパーソナリティ(SM)」（以下、ブレインパフォーマンスパーソナリティ）を開発し、一般提供を開始いたしましたことをご報告させていただきます。

ブレインパフォーマンスパーソナリティ(SM) とは

ブレインパフォーマンスパーソナリティは、脳のパフォーマンス特性をタイプ化し可視化するサービスです。ユーザーは12問のアンケートに答えるだけで、8つのパフォーマンスタイプに分類されます。アスリート版・ビジネスアスリート版の2タイプを用意し、クライアントに合わせた設問を提供しています。導き出されたパフォーマンスタイプは、VR脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」のコンテクストエンジン（文脈拡張）という位置付けで組み込まれ、計測データに「その人の脳の個性」という新たな解釈軸として駆動します。

機能概要

実施フロー：12問の質問に回答 → タイプ結果の提示（メインタイプ / メインタイプ＋サブタイプ）

所要時間 : ２～ 3分

ZEN EYE Pro導入企業の場合： 管理web appに個人識別した形で自動的に反映され、解析部分に活用

開発経緯

ブレインパフォーマンスパーソナリティは、これまでニューラルポートが提供してきたVR脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の活用現場の声と、確かな現場蓄積データから生まれました。脳疲労計測データを提供していく中で、脳疲労の度合いや測定シチュエーション（試合前後など）に加え、「その人のにはどんな脳の特性があるのか」に向き合う必要がありました。よりデータの解釈を拡張するため、蓄積した視線データとAIによるタイプ分類モデルを掛け合わせ、脳の"個性"を可視化する本サービスが誕生しました。

アスリート版の体験はこちらから :https://neuralport.io/spp-assessment無料 ・ ダウンロード不要 ・ 3分で結果表示ビジネスアスリート版の体験はこちらから :https://neuralport.io/diagnosis無料 ・ ダウンロード不要 ・ 3分で結果表示

会社概要

【株式会社ニューラルポートについて】

株式会社ニューラルポートは、「Update the Brain OS」をミッションに、アスリートを中心としたハイパフォーマーをターゲットに、VR脳疲労測定システムZEN EYE Pro、ZONE状態の科学的再現を実現するZONEトレーニングポットZONE-Zの研究開発を行っています。実験心理、脳科学、視線計測、ロボティクスなどの多分野の横断研究を軸に、グローバルチームを構成しています。



社 名 ：株式会社ニューラルポート

所在地 ：兵庫県芦屋市岩園町1-8 パルティ芦屋II 2F

代 表 ：代表取締役 島藤安奈

設 立 ：2020年9月

資本金 ：48,700,000円

Ｈ Ｐ ：https://neuralport.io

事業内容：視線計測技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の研究開発、ZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ニューラルポート問い合わせ窓口：info@neuralport.jp