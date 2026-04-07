【M&A・事業承継担当者必見】技術DDから買収後改善まで一気通貫、「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展｜先着10社・30分無料技術診断

株式会社Pimu

株式会社Pimu(https://pimu.co.jp)（代表取締役CEO：坂根美優、東京都港区南青山）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される国内最大規模のスタートアップ展示会「Startup JAPAN EXPO 2026(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/)」に出展します。

当日ブースでは、M&A・PMIにおける技術デューデリジェンス（技術DD）と買収後の技術改善を一気通貫で提供する「テクカリ for M&A/PMI」と、月額制外部開発チームサービス「テクカリ」をご紹介します。事業会社・PEファンドのM&A担当者や、スタートアップの技術課題にお悩みの方は、ぜひブースにお立ち寄りください。

当日のブース情報

ブース番号: [ 13-26 ]

参加には事前の申し込みが必要です。参加申し込みの後、当社ブースの訪問予約も可能です。

ブース予約特典（先着10社限定）：「この会社、技術的に大丈夫？」を30分で無料技術診断（技術課題を抱える事業会社の方もお気軽にどうぞ）

テクカリ for M&A/PMI

M&A・事業承継における技術デューデリジェンス実施し、そのまま買収後の技術改善・内製化支援・開発チーム組成まで対応します。「技術がわからないまま買ってしまった」案件の立て直しも強みとしています。

- 詳細はこちら：https://tech-kari.com/dd月額の外部開発チーム「テクカリ」

スタートアップ・中小企業向けに、月額制で開発チームをまるごと提供するサービスです。採用コストゼロで、AI時代の第一線で活躍する即戦力エンジニアが、使われるデザインから開発まで一気通貫でチームとして稼働。インフラコスト削減から技術負債の解消まで、事業成長を阻む技術課題をまるごと解決します。

- 詳細はこちら：https://tech-kari.com/- 実績はこちら：https://note.com/techkari_jp当社ブースへの訪問予約はこちら :https://april2026.eight-event.8card.net/booth/363/イベントへの参加申し込み後に、来場ガイドブックより予約が可能です。当日は混雑が予想されるため、事前予約の活用をおすすめしております！

開催概要

Startup JAPAN EXPO 2026

日時：2026 年 4 月 15 日（水）～ 4 月 16 日（木）10:00～17:00 (予定)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 7・8

主催：Eight（Sansan 株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

お申し込み受付期間：2026 年 1 月 30 日（金）～ 2026 年 4 月 16 日（木）17:00 まで

本イベントに関するお問い合わせ：https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja

参加申し込みはこちら :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp