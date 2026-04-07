全国約70店舗・280人が参加「毎週7分の接客動画」で人材育成―時計専門店「タイムステーションNEO」MVS発表会を開催

株式会社ナカザワ

時計専門店チェーンを展開する株式会社ナカザワは、動画教育を活用した接客人材育成プロジェクト「接客力向上プログラム」を実施しています。全国約70店舗・約280人が参加する同プロジェクトの成果を共有する「MVS（Most Valuable Shop）発表会」を2026年3月に開催しました。

接客力向上プログラムのMVS受賞店舗に贈られたアクリルスタンド。店舗では店頭に掲示し、お客様にも接客への取り組みを伝えている。

■接客力向上プログラムについて

株式会社ナカザワ（本社：滋賀県湖南市、代表取締役社長：中澤実仟盛）が運営する時計専門店「タイムステーションNEO」は、接客力向上を目的とした社内プロジェクト「接客力向上プログラム」を2025年8月に開始しました。

本プログラムには、全国約70店舗（時計店・眼鏡店）の約280人のスタッフが参加しています。

毎週水曜日に7～8分の接客教育動画を配信し、店舗での実践と共有を通じて接客力の底上げを図っています。

動画の内容は、

・お客様理解の重要性

・ニーズの把握の方法

・プロの販売に求められるコミュニケーション

など、実際の販売現場で役立つテーマを中心に構成されています。

講師は、おもてなしリンクス株式会社 代表取締役社長の清水真弓氏。

店頭や本社スタジオで撮影した動画を本社で編集し、これまでに2８本の教育動画を配信しました。

MVS発表会当日の風景（写真は講師の清水氏）

また、通常の日本語版に加えてベトナム人スタッフのためのベトナム語字幕版も配信しており、海外出身のスタッフにも学びやすい仕組みを整えています。ベトナム語字幕の監修は当社経営アドバイザーでもあり在ベトナム日本語学校の校長であるソアン氏が担当しています。

店舗での接客シーン。接客力向上プログラムでは、実際の店舗接客を想定したトレーニングを行っている。販売現場で役立つコミュニケーションや質問力について、動画講義で解説している。ベトナム人スタッフに向けてベトナム語字幕版も配信している。

当社は現在、17名のベトナム人社員が店舗スタッフとして活躍しています。彼らの母国との繋がりを大切にし、共に成長していくことを目指しています。

また、当社グローバル人材サービス部ではベトナム人材・採用に関するお問い合わせも随時受け付けております。ベトナム・カンボジアとのネットワークを活かした人財活用について、お気軽にご相談ください。

【ベトナム人材・採用に関するお問い合わせ】

株式会社ナカザワ グローバル人材サービス部 担当：井上

https://nakazawa-group.co.jp/inquiry

■接客を「個人技」から「組織の力」へ

時計販売は専門性が高く、接客力が店舗の売上や顧客満足度に大きく影響します。一方で、接客スキルはスタッフ個人の経験やセンスに依存する部分も多く、企業として体系的に育成することが課題とされてきました。

そこで同社では

・短時間動画による継続学習

・店舗ごとの実践目標設定

・グループ長による巡回フィードバック

・成功事例の全社共有

といった仕組みを整え、接客力を組織として高める取り組みを進めています。

プログラムを通じて、店舗間のコミュニケーションも活発になりました。

東海エリアでは店舗同士で「清水先生の動画を見た？」と毎週水曜日に電話で感想を共有するなど、学びを店舗の枠を越えて共有する動きも生まれています。

■MVS（Most Valuable Shop）について

MVS（Most Valuable Shop）は、接客力向上プログラムにおいて優れた成果を上げた店舗を表彰する制度です。

評価では、

・接客改善への取り組みの実行度

・店舗の変化

・スタッフの主体的な行動

・売上などの成果

などを総合的に判断しています。

受賞店舗には表彰状と副賞が贈られるほか、受賞記念のアクリルスタンドを店頭に掲示しています。

来店されたお客様にも店舗の接客への取り組みが伝わるようにすることで、スタッフのモチベーション向上と接客品質の継続的な改善につなげています。

■MVS受賞店舗

社長から受賞店長へ表彰状を授与全国の店長がオンラインでディスカッション

【最優秀賞】

タイムステーションNEO イオンモール白山店（石川）

【優秀賞】

タイムステーションNEO イオンモール熱田店（愛知）

タイムステーションNEO イオンモール綾川店（香川）

【敢闘賞】

タイムステーションNEO モリーブ店（滋賀）

タイムステーションNEO イオンモール長久手店（愛知）

タイムステーションNEO イオンモール八幡東店（福岡）

タイムステーションNEO イオンモール甲府昭和店（山梨）

タイムステーションNEO イオンモール富士宮店（静岡）

■店長コメント

最優秀賞を受賞した白山店の大角店長

タイムステーションNEO イオンモール白山店

大角 俊博 店長

「MVPではなくMVSという“お店に贈られる賞”なので、個人ではなくスタッフ全員でいただいた賞だと思っています。まずは店舗の仲間に感謝したいです。今後も接客力の向上を軸に、お客様に支持されるお店づくりを続けていきます。」

優秀賞を受賞した熱田店の浅野店長（写真右）

タイムステーションNEO イオンモール熱田店

浅野 博昭 店長

「最初は正直、どんな取り組みになるのか半信半疑でしたが、清水先生の動画や現場での実践を通じて、店舗の接客が少しずつ変わっていくのを実感しました。スタッフが自分で考え、挑戦する姿勢が生まれたことが何よりの成果だと思います。仲間に支えられて今回の受賞につながったことに感謝しています。」

■社長コメント

代表取締役社長 中澤 実仟盛

「当社にとってオリジナルの動画による教育配信は初めての取り組みでしたが、想像以上に多くの社員が興味を持って前向きに取り組んでくれました。現場からも『良い学びになった』という声が寄せられ、時計専門店にとって接客は最も重要な価値の一つであると改めて実感しています。

今回の接客力向上プログラムでは、店舗で生まれた工夫や成功事例を全社で共有することで、接客を“個人の経験”ではなく“組織の力”として高める取り組みを進めてきました。MVS発表会を通じて現場の優れた実践を知ることができ、会社としても大きな学びとなりました。

今後もスタッフの成長を支援しながら、お客様により良い接客体験を提供できる環境づくりを進めてまいります。」

■企画運営コメント

DX企画推進室 副室長 西 修平

「接客はこれまで“経験や感覚に依存するもの”とされてきましたが、今回の取り組みを通じて、学び・実践し・共有していくことで、少しずつ再現性のあるスキルとして組織に広げていける可能性を感じています。

本取り組みでは、動画の企画・撮影・編集・配信から、受講後のアンケート集約までを一体で運用し、教育DXの一つの形として取り組んできました。毎週配信する短時間の動画をきっかけに、各店舗での実践や振り返り、さらに成功事例の共有へとつながり、個人の取り組みが組織全体の学びになっていると感じています。

まだ試行錯誤の段階ではありますが、現場から生まれる工夫や気づきを大切にしながら、今後もより良い接客につながる仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えています。」

■タイムステーションNEOについて

タイムステーションNEO

タイムステーションNEOは、創業70年以上・全国63店舗の時計専門店です。

北海道から沖縄までショッピングモールを中心に出店し、セイコー・シチズン・カシオなど国産ブランドを幅広く取り扱っています。 腕時計を持たない時代でも選ばれる「価値ある記念のギフト」をご提案し続けることが私たちの使命です。 販売だけでなく、電池交換・バンド調整・時計修理も受付。 3級時計修理技能士が在籍しており、他店やネット購入品、取扱外ブランドもお気軽にご相談いただけます。 圧巻の商品量と確かな技術で、あなたに最適な一本をご案内します。

■会社概要

株式会社ナカザワ

株式会社ナカザワは、滋賀県湖南市に本社を構え、全国で時計・眼鏡の専門店を展開する企業です。

現在、国内外で70店舗以上を運営し、ベトナム・カンボジアにも出店。地域に根ざしたサービスを提供しながら、お客様の暮らしに寄り添う存在を目指しています。



時計事業では、国内メーカーの時計はもちろん、海外ブランドも幅広く取り扱い、電池交換やバンド調整などのメンテナンスも店頭で対応。確かな技術と丁寧な接客で、お客様の大切な時計を長くご愛用いただけるようサポートしています。



また、創業70周年を迎えた今、新たな挑戦を続け、さらなる成長を加速させています。長年にわたり培ってきた信頼と実績を大切にしながら、これからも高品質な商品とサービスをお届けしてまいります。



名 称：株式会社ナカザワ

住 所：滋賀県湖南市中央2丁目92番地

設 立：1952年12月10日

年 商：435,600万円

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中澤実仟盛

公式ホームページ：https://nakazawa-group.co.jp/

タイムステーションNEO公式オンラインショップ：https://ts-neo.com/

x：https://x.com/timestationNEO

YouTube：https://www.youtube.com/@TIMESTATIONNEO

note：https://note.com/nakazawa3