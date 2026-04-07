耐久性と費用対効果に優れた床材ソリューションに牽引され、世界のビニール床材市場は2033年までに448億6,000万米ドルに達する見通し

耐久性と費用対効果に優れた床材ソリューションに牽引され、世界のビニール床材市場は2033年までに448億6,000万米ドルに達する見通し