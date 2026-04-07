レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 韓国農業用ドローン市場2035年に5億4920万米ドル到達予測 CAGR5.22%が牽引する精密農業と次世代アグリテック成長戦略
韓国農業用ドローン市場は、2025年から2035年にかけて、3億3041万米ドルから5億4920万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は5.22%を記録する見込みです。これにより、韓国農業の効率性と生産性向上に寄与する重要なツールとして農業用ドローンが確立されるでしょう。
精密農業の需要が市場を牽引
精密農業の需要が急速に高まり、農業用ドローンの市場を牽引しています。農家が収穫量を最大化し、資源の効率的な使用を目指す中、ドローンは重要な役割を果たしています。特に、マルチスペクトルセンサーや高解像度カメラ、GPS機能を搭載したドローンは、作物や土壌の健康状態、害虫の発生に関するデータをリアルタイムで提供し、精密散布などの精緻な農作業を支援します。これにより、環境負荷を最小限に抑えながら、農業生産性を最大化することが可能になります。
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市場制約：認識不足と専門知識のギャップ
一方、韓国農業用ドローン市場には、知識不足と技術に対する認識の低さという大きな制約があります。多くの農家は、ドローンの潜在的な利点を理解しておらず、その導入に向けた専門知識や操作方法を欠いています。さらに、ドローン導入に関する規制の不明確さや高い初期投資コストも、普及を遅らせる要因となっています。農業用ドローンを効果的に活用するためには、農家に対する教育プログラムや支援体制の充実が求められます。
成長の機会：農業効率化とコスト削減
農業用ドローンは、費用対効果の高い農業運営の実現に貢献しています。ドローンを活用することで、農家は作物の健康状態や必要な施肥・灌漑のタイミングを精密に把握し、無駄を減らすことができます。これにより、過剰な施肥や灌漑を抑制し、資源の最適化が可能となります。また、ドローンの使用により手作業の負担が軽減され、農業の生産性向上と労働コストの削減が期待されています。
主要企業のリスト：
● NTOSKY
● Giant Drone
● DJI Agriculture
● HELSEL Co., Ltd.
● PRENEU Co., Ltd.
● XAG Co., Ltd.
● JIYI UAV
● Doosan Mobility Innovation
● UCONSYSTEM
● Huida Tech
市場セグメンテーション：タイプ別および用途別分析
韓国農業用ドローン市場は、タイプ別および用途別に細分化され、さまざまなニーズに対応しています。固定翼ドローンは、長距離カバーや高い飛行時間、効率的な空力特性により、広範囲での作物監視やマッピングに適しており、収益面で市場を独占しています。さらに、屋外農業セグメントが収益の大部分を占め、広い農地でのリアルタイムデータ収集において高いコストパフォーマンスを発揮します。
作物散布に特化したドローンは、精密農業の重要なツールとして市場での存在感を強めており、これらは小規模な畑や急な斜面でも効果的に使用できます。特に精密農業の分野でGPSや超音波エコー技術を駆使して作物の上空で高度を維持し、ターゲットを絞った農作業を支援しています。
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精密農業の需要が市場を牽引
精密農業の需要が急速に高まり、農業用ドローンの市場を牽引しています。農家が収穫量を最大化し、資源の効率的な使用を目指す中、ドローンは重要な役割を果たしています。特に、マルチスペクトルセンサーや高解像度カメラ、GPS機能を搭載したドローンは、作物や土壌の健康状態、害虫の発生に関するデータをリアルタイムで提供し、精密散布などの精緻な農作業を支援します。これにより、環境負荷を最小限に抑えながら、農業生産性を最大化することが可能になります。
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市場制約：認識不足と専門知識のギャップ
一方、韓国農業用ドローン市場には、知識不足と技術に対する認識の低さという大きな制約があります。多くの農家は、ドローンの潜在的な利点を理解しておらず、その導入に向けた専門知識や操作方法を欠いています。さらに、ドローン導入に関する規制の不明確さや高い初期投資コストも、普及を遅らせる要因となっています。農業用ドローンを効果的に活用するためには、農家に対する教育プログラムや支援体制の充実が求められます。
成長の機会：農業効率化とコスト削減
農業用ドローンは、費用対効果の高い農業運営の実現に貢献しています。ドローンを活用することで、農家は作物の健康状態や必要な施肥・灌漑のタイミングを精密に把握し、無駄を減らすことができます。これにより、過剰な施肥や灌漑を抑制し、資源の最適化が可能となります。また、ドローンの使用により手作業の負担が軽減され、農業の生産性向上と労働コストの削減が期待されています。
主要企業のリスト：
● NTOSKY
● Giant Drone
● DJI Agriculture
● HELSEL Co., Ltd.
● PRENEU Co., Ltd.
● XAG Co., Ltd.
● JIYI UAV
● Doosan Mobility Innovation
● UCONSYSTEM
● Huida Tech
市場セグメンテーション：タイプ別および用途別分析
韓国農業用ドローン市場は、タイプ別および用途別に細分化され、さまざまなニーズに対応しています。固定翼ドローンは、長距離カバーや高い飛行時間、効率的な空力特性により、広範囲での作物監視やマッピングに適しており、収益面で市場を独占しています。さらに、屋外農業セグメントが収益の大部分を占め、広い農地でのリアルタイムデータ収集において高いコストパフォーマンスを発揮します。
作物散布に特化したドローンは、精密農業の重要なツールとして市場での存在感を強めており、これらは小規模な畑や急な斜面でも効果的に使用できます。特に精密農業の分野でGPSや超音波エコー技術を駆使して作物の上空で高度を維持し、ターゲットを絞った農作業を支援しています。
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