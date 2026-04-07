レポートオーシャン株式会社プレスリリース : バーチャルフィットネス市場2035年までに2400億8000万米ドル到達見込み 革新的CAGR25.19%が牽引する没入型フィットネスエコシステムの成長

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