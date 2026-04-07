レポートオーシャン株式会社プレスリリース : バーチャルフィットネス市場2035年までに2400億8000万米ドル到達見込み 革新的CAGR25.19%が牽引する没入型フィットネスエコシステムの成長
バーチャルフィットネス市場は、2025年から2035年までに約253億9000万米ドルから2400億8000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は25.19％と見込まれています。バーチャルフィットネスは、ユーザーが自宅でトレーニングプログラムを受けることができる次世代のフィットネスサービスです。スマートフォンやウェアラブルデバイスと連携したトレーニングアプリケーションは、ユーザーの健康維持と生活改善に貢献し、ますます普及しています。
市場牽引要因
バーチャルフィットネス市場の成長を促進している主な要因は、世界中での健康意識の高まりです。特に、働く人々が時間の柔軟性を求め、フィットネス施設に通うことなく健康を維持できる手段としてバーチャルフィットネスの利用が増加しています。また、体力向上やライフスタイル改善を目指す消費者の増加も、この市場の成長を後押ししています。2020年には、バーチャルフィットネステクノロジー企業が新たなイベントプラットフォームを立ち上げ、グローバルなオーディエンスの獲得に成功しました。このような新しいビジネスモデルが、バーチャルフィットネス市場の拡大を加速させています。
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市場制約とリスク
バーチャルフィットネス市場にはいくつかの制約もあります。特に、誤ったフォームや技術の問題により身体的な損傷を受けるリスクが挙げられます。インストラクターが物理的に存在しないため、ユーザーは運動中のフォームやテクニックに関するリアルタイムの修正を受けることができません。そのため、誤った姿勢でのトレーニングが身体に負担をかけ、軽傷または重傷を引き起こす可能性があります。この問題は、特に初心者やトレーニング経験が少ないユーザーにとって重大な障壁となり、市場成長の障害になる可能性があります。
高齢者層における利用拡大
高齢者層におけるバーチャルフィットネスの需要が増加しています。バーチャルフィットネスは、健康維持や疾病予防を目的としたトレーニングプログラムを提供し、年齢に関係なく定期的な運動を支援します。特に、場所や時間を問わず、オンラインでトレーニングができる点が高齢者にとって大きな利点です。高齢化が進む日本市場において、バーチャルフィットネスは新たな市場機会を提供しており、今後の成長が期待されています。
主要企業のリスト：
● Fitness on Demand
● GoodLife Fitness
● Reh-Fit Centre
● Wexer
● LES MILLS INTERNATIONAL LTD
● WELLBEATS
● FitnFast Health Clubs & Gyms
● Conofitness
● Charter Fitness Inc
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーションと収益の予測
バーチャルフィットネス市場は、セッションタイプやストリーミングタイプ、デバイスタイプ別にセグメント化されています。2025年には、グループセッションが収益面で市場を牽引することが予想されています。グループセッションの利用は、エクササイズの楽しさやモチベーションの向上を助け、トレーニング環境の高揚感を提供します。さらに、オンデマンドサービスは、顧客が好きなトレーナーやプログラムでワークアウトできる利便性を提供し、急速に市場シェアを拡大しています。
市場牽引要因
バーチャルフィットネス市場の成長を促進している主な要因は、世界中での健康意識の高まりです。特に、働く人々が時間の柔軟性を求め、フィットネス施設に通うことなく健康を維持できる手段としてバーチャルフィットネスの利用が増加しています。また、体力向上やライフスタイル改善を目指す消費者の増加も、この市場の成長を後押ししています。2020年には、バーチャルフィットネステクノロジー企業が新たなイベントプラットフォームを立ち上げ、グローバルなオーディエンスの獲得に成功しました。このような新しいビジネスモデルが、バーチャルフィットネス市場の拡大を加速させています。
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市場制約とリスク
バーチャルフィットネス市場にはいくつかの制約もあります。特に、誤ったフォームや技術の問題により身体的な損傷を受けるリスクが挙げられます。インストラクターが物理的に存在しないため、ユーザーは運動中のフォームやテクニックに関するリアルタイムの修正を受けることができません。そのため、誤った姿勢でのトレーニングが身体に負担をかけ、軽傷または重傷を引き起こす可能性があります。この問題は、特に初心者やトレーニング経験が少ないユーザーにとって重大な障壁となり、市場成長の障害になる可能性があります。
高齢者層における利用拡大
高齢者層におけるバーチャルフィットネスの需要が増加しています。バーチャルフィットネスは、健康維持や疾病予防を目的としたトレーニングプログラムを提供し、年齢に関係なく定期的な運動を支援します。特に、場所や時間を問わず、オンラインでトレーニングができる点が高齢者にとって大きな利点です。高齢化が進む日本市場において、バーチャルフィットネスは新たな市場機会を提供しており、今後の成長が期待されています。
主要企業のリスト：
● Fitness on Demand
● GoodLife Fitness
● Reh-Fit Centre
● Wexer
● LES MILLS INTERNATIONAL LTD
● WELLBEATS
● FitnFast Health Clubs & Gyms
● Conofitness
● Charter Fitness Inc
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市場セグメンテーションと収益の予測
バーチャルフィットネス市場は、セッションタイプやストリーミングタイプ、デバイスタイプ別にセグメント化されています。2025年には、グループセッションが収益面で市場を牽引することが予想されています。グループセッションの利用は、エクササイズの楽しさやモチベーションの向上を助け、トレーニング環境の高揚感を提供します。さらに、オンデマンドサービスは、顧客が好きなトレーナーやプログラムでワークアウトできる利便性を提供し、急速に市場シェアを拡大しています。