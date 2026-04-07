元プロ野球選手が直接指導！未経験から楽しめる「野球体験会」と実践型スプリングトレーニングを開催！（東京・江戸川区）
オフィス家具や家電などのリユース事業を中心に、様々な事業を幅広く展開するトミザワグループの子会社として、スポーツ施設運営事業を展開する株式会社スフィーダ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大塚千江子）は、運営するトミーバッティングドームでは、元プロ野球選手による子ども向け野球イベント「やきゅうであそぼう・キッズ体験会」と「スプリングトレーニング」を開催しました。未経験の子どもから経験者までを対象に、野球の楽しさと本格的な技術指導の両方を体験できるプログラムとして実施されました。
● 野球を“はじめるきっかけ”を提供
「野球に興味はあるが始める機会がない」――そんな子どもたちに向けて企画されたキッズ体験会では、5歳から小学3年生以下の未経験者を対象に、投げる・打つ・走るといった基本動作を“遊びながら”学べる内容を3月31日（火）に実施しました。
当日は6名が参加し、元プロ野球選手・高山智行氏と梶原康司氏が直接指導。約2時間にわたり、子どもたちは楽しみながら野球に触れました。参加者からは「またやりたい」「もっと野球をやってみたい」といった声も上がり、野球への関心を高める機会となりました。
● 経験者には実践的トレーニングも
スプリングトレーニングでは、新小学3年生から6年生の経験者を対象に、ピッチング・守備・バッティングなどの実践的な指導を実施。当初は屋外球場での開催を予定していましたが、天候の影響により屋内ドームで4月2日（木）に実施されました。
元プロ選手による直接指導のもと、子どもたちは真剣な表情で練習に取り組み、技術向上に励みました。
当社を含むトミザワグループでは、地域に根ざしたスポーツ振興や子どもたちの健全な成長を支援する取り組みを今後も継続していく方針です。誰もが気軽にスポーツに触れられる環境づくりを通じて、地域社会への貢献を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage3】
【指導者プロフィール】
・ 氏名： 高山 智行（たかやま ともゆき）
・ 経歴： 阪神タイガース、シアトルマリナーズ（米国・マイナーリーグ）、ハンファ・イーグルス
（韓国・プロ野球）、サムスン・ライオンズ（韓国・プロ野球）、JPアセット証券（コーチ）など
・ コメント： 米・日・韓でのプロ野球経験と社会人チームでの指導経験を活かし、子どもたちに野球
の楽しさを感じてもらえる指導を心がけています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage4】
■ トミーバッティングドーム について
トミザワグループ（株式会社スフィーダ）が運営する、東京・江戸川区の葛?地区で唯?の全天候型屋内バッティングセンター。空調完備の広々とした店内には、バッティングコーナーとピッチングコーナーが並び、初心者から経験者、大人から子供、シニアや女性まで安心して楽しくプレイでき、明るく健全な施設として地域に愛されています。
＜店舗情報＞
住所： 東京都江戸川区西葛西3-3-2
電話番号： 03-3675-5050
営業時間： 平?：10:00～23:00、?祝：9:00～22:00（無休）
URL： www.tomizawa.net/dome/
● 野球を“はじめるきっかけ”を提供
「野球に興味はあるが始める機会がない」――そんな子どもたちに向けて企画されたキッズ体験会では、5歳から小学3年生以下の未経験者を対象に、投げる・打つ・走るといった基本動作を“遊びながら”学べる内容を3月31日（火）に実施しました。
当日は6名が参加し、元プロ野球選手・高山智行氏と梶原康司氏が直接指導。約2時間にわたり、子どもたちは楽しみながら野球に触れました。参加者からは「またやりたい」「もっと野球をやってみたい」といった声も上がり、野球への関心を高める機会となりました。
● 経験者には実践的トレーニングも
スプリングトレーニングでは、新小学3年生から6年生の経験者を対象に、ピッチング・守備・バッティングなどの実践的な指導を実施。当初は屋外球場での開催を予定していましたが、天候の影響により屋内ドームで4月2日（木）に実施されました。
元プロ選手による直接指導のもと、子どもたちは真剣な表情で練習に取り組み、技術向上に励みました。
当社を含むトミザワグループでは、地域に根ざしたスポーツ振興や子どもたちの健全な成長を支援する取り組みを今後も継続していく方針です。誰もが気軽にスポーツに触れられる環境づくりを通じて、地域社会への貢献を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage3】
【指導者プロフィール】
・ 氏名： 高山 智行（たかやま ともゆき）
・ 経歴： 阪神タイガース、シアトルマリナーズ（米国・マイナーリーグ）、ハンファ・イーグルス
（韓国・プロ野球）、サムスン・ライオンズ（韓国・プロ野球）、JPアセット証券（コーチ）など
・ コメント： 米・日・韓でのプロ野球経験と社会人チームでの指導経験を活かし、子どもたちに野球
の楽しさを感じてもらえる指導を心がけています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346167/images/bodyimage4】
■ トミーバッティングドーム について
トミザワグループ（株式会社スフィーダ）が運営する、東京・江戸川区の葛?地区で唯?の全天候型屋内バッティングセンター。空調完備の広々とした店内には、バッティングコーナーとピッチングコーナーが並び、初心者から経験者、大人から子供、シニアや女性まで安心して楽しくプレイでき、明るく健全な施設として地域に愛されています。
＜店舗情報＞
住所： 東京都江戸川区西葛西3-3-2
電話番号： 03-3675-5050
営業時間： 平?：10:00～23:00、?祝：9:00～22:00（無休）
URL： www.tomizawa.net/dome/