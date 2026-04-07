【 SPAIA競馬 】ラップ重視 AI、SPAIA AI の推奨買い目 がチャーチルダウンズC で100万円超を記録
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営する「 SPAIA競馬 」にて、2026年４月４日（土）阪神11R・チャーチルダウンズC において、ラップ重視 AI およびSPAIA AI の推奨買い目がそれぞれ的中し、購入した際の払い戻し金額は、ラップ重視 AI：1,951,500円、SPAIA AI：1,136,800円を記録しました。
●内容詳細：
阪神11R
チャーチルダウンズC
ラップ重視 AI
[馬連] 135,650円
[ワイド] 29,750円
点数 ６点
購入額 9,000円
回収率 21683.3%
払戻額 1,951,500円
収 支 1,942,500円
SPAIA AI
[３連複] 284,200円
点数 21点
購入額 8,400円
回収率 13533.3%
払戻額 1,136,800円
収 支 1,128,400円
●詳細 URL
【 チャーチルダウンズC 】 AI 予想・買い目ページ
https://spaia-keiba.com/race/2602030911/ai-predictions/ai-kaime
※サイト上の的中率、払戻額、回収率は過去の実績またはシミュレーションであり、これらの数値は実際に馬券を購入した結果ではなく、推奨買い目を一定の条件（例：１点1,000円購入等）で購入したと仮定して計算しています。また、サイト上のいかなる情報も公営競技における将来の結果や利得を保証するものではございません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346209/images/bodyimage1】
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走４走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別、年齢、馬番、馬場、距離、天気、開催地、レース番号、斤量）」および「統計値（１着回数、１着率、複勝率、平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI 予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI 予想家の閲覧は VIP コース会員のみ（ゴールドコース：４体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・ラップ重視 AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・複勝圏内重視 AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想AIエンジン「 KAIBA（R）」です。
●内容詳細：
阪神11R
チャーチルダウンズC
ラップ重視 AI
[馬連] 135,650円
[ワイド] 29,750円
点数 ６点
購入額 9,000円
回収率 21683.3%
払戻額 1,951,500円
収 支 1,942,500円
SPAIA AI
[３連複] 284,200円
点数 21点
購入額 8,400円
回収率 13533.3%
払戻額 1,136,800円
収 支 1,128,400円
●詳細 URL
【 チャーチルダウンズC 】 AI 予想・買い目ページ
https://spaia-keiba.com/race/2602030911/ai-predictions/ai-kaime
※サイト上の的中率、払戻額、回収率は過去の実績またはシミュレーションであり、これらの数値は実際に馬券を購入した結果ではなく、推奨買い目を一定の条件（例：１点1,000円購入等）で購入したと仮定して計算しています。また、サイト上のいかなる情報も公営競技における将来の結果や利得を保証するものではございません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346209/images/bodyimage1】
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走４走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別、年齢、馬番、馬場、距離、天気、開催地、レース番号、斤量）」および「統計値（１着回数、１着率、複勝率、平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI 予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI 予想家の閲覧は VIP コース会員のみ（ゴールドコース：４体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・ラップ重視 AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・複勝圏内重視 AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想AIエンジン「 KAIBA（R）」です。