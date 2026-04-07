【 SPAIA競馬 】ラップ重視 AI、SPAIA AI の推奨買い目 がチャーチルダウンズC で100万円超を記録

【 SPAIA競馬 】ラップ重視 AI、SPAIA AI の推奨買い目 がチャーチルダウンズC で100万円超を記録