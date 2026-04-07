5000億円企業の元トップ・井川意高 × 最強の毒舌家・細川バレンタインが初タッグ！ 4月13日（月）開催の対話型イベント「井川塾」にて『井川最高裁判所』を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346178/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、2026年4月13日（月）、大王製紙元会長・井川意高氏による対話型イベント「井川塾」を開催いたします。
今回のテーマは、『井川最高裁判所 ― 井川裁判長、これでいいんですか!? ―』。SNSでの共闘も話題となった元プロボクサー・細川バレンタイン氏を特別ゲストに迎え、現代社会に潜む曖昧な問題に対して、独自の視点から“判決”を下します。
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■ 企画の背景
「多様性」という言葉に隠された、社会の曖昧さを断つ
現代社会では、多くの問題が明確な結論を出されないまま、「ケースバイケース」や「多様性」という言葉で処理され、その曖昧さ自体が前提となりつつあります。
本来であれば、問題を正しく把握し、言語化し、自分なりの判断を持つべきところを、「なんとなくの違和感」として放置したまま、思考停止に陥ってしまってはいないでしょうか。
今回の「井川塾」は、そうした曖昧な時代において、論理的に本質をえぐり出し、自分自身の「判断の軸」を取り戻すための場です。
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■ 「井川最高裁判所」で裁かれる主な論点
圧倒的な教養と波乱万丈な社会経験を持つ井川裁判長が、問題の構造を分解し、利害関係を整理したうえで、是か非かの「井川式判決」を言い渡します。
そこに、細川氏の鋭い批評眼と歯に衣着せぬ物言いが加わることで、より刺激的で本質的な議論を展開します。
・ ネット私刑（炎上）：正義なのか、それとも単なる私刑なのか
・ 生成AI：進化か、それとも人間の怠慢か
・ 退職代行：救済か、それとも責任放棄か
・ 子育て支援金（独身税）：公平か、それとも搾取か
・ コンプライアンス強化：改善か、それとも過剰な統制か
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■ 参加者からの「裁いてほしい案件」も募集
本イベントでは、参加者の皆様が日々感じている違和感や疑問を、「裁いてほしい案件」として募集。当日その場で、井川裁判長と細川氏が判決を下します。
ネット配信は行わず、ライブハウスというリアルな空間だからこそ成立する、現場限定の濃密な“思考のライブ体験”を提供いたします。
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【開催概要】
イベント名：井川塾『井川裁判長、これでいいんですか!? ― 井川最高裁判所 ―』
日時：2026年4月13日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
価格：15,000円（1ドリンク付／税込）
詳細・お申し込み：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、2026年4月13日（月）、大王製紙元会長・井川意高氏による対話型イベント「井川塾」を開催いたします。
今回のテーマは、『井川最高裁判所 ― 井川裁判長、これでいいんですか!? ―』。SNSでの共闘も話題となった元プロボクサー・細川バレンタイン氏を特別ゲストに迎え、現代社会に潜む曖昧な問題に対して、独自の視点から“判決”を下します。
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■ 企画の背景
「多様性」という言葉に隠された、社会の曖昧さを断つ
現代社会では、多くの問題が明確な結論を出されないまま、「ケースバイケース」や「多様性」という言葉で処理され、その曖昧さ自体が前提となりつつあります。
本来であれば、問題を正しく把握し、言語化し、自分なりの判断を持つべきところを、「なんとなくの違和感」として放置したまま、思考停止に陥ってしまってはいないでしょうか。
今回の「井川塾」は、そうした曖昧な時代において、論理的に本質をえぐり出し、自分自身の「判断の軸」を取り戻すための場です。
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■ 「井川最高裁判所」で裁かれる主な論点
圧倒的な教養と波乱万丈な社会経験を持つ井川裁判長が、問題の構造を分解し、利害関係を整理したうえで、是か非かの「井川式判決」を言い渡します。
そこに、細川氏の鋭い批評眼と歯に衣着せぬ物言いが加わることで、より刺激的で本質的な議論を展開します。
・ ネット私刑（炎上）：正義なのか、それとも単なる私刑なのか
・ 生成AI：進化か、それとも人間の怠慢か
・ 退職代行：救済か、それとも責任放棄か
・ 子育て支援金（独身税）：公平か、それとも搾取か
・ コンプライアンス強化：改善か、それとも過剰な統制か
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■ 参加者からの「裁いてほしい案件」も募集
本イベントでは、参加者の皆様が日々感じている違和感や疑問を、「裁いてほしい案件」として募集。当日その場で、井川裁判長と細川氏が判決を下します。
ネット配信は行わず、ライブハウスというリアルな空間だからこそ成立する、現場限定の濃密な“思考のライブ体験”を提供いたします。
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【開催概要】
イベント名：井川塾『井川裁判長、これでいいんですか!? ― 井川最高裁判所 ―』
日時：2026年4月13日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
価格：15,000円（1ドリンク付／税込）
詳細・お申し込み：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
配信元企業：株式会社サイゾー
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