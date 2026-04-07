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日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ
アンバサダーチャレンジ動画配信スタート
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久、以下「センコーGHD」）が特別協賛する、公益社団法人日本プロゴルフ協会（本部：東京都港区、会長：明神 正嗣、以下「PGA」）主催の「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ（以下「本大会」）のアンバサダーによる、大会開催会場である蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県日野町、社長：中西由喜、以下「大会会場」）の大会チャンピオンティーからのラウンドチャレンジ動画を2026年4月7日（火）より、動画配信プラットフォームGoody! TVより配信いたします。
【配信内容】
トップアマチュアから選ばれた大会アンバサダー3名が、大会開催会場である蒲生ゴルフ倶楽部のチャンピオンティーからラウンドチャレンジする模様を各ホールごとにまとめて配信します。
ラウンドはコースセッティングアドバイザーの桑原克典プロがアテンド。各ホールの特徴やセッティング意図などを解説し、アンバサダーそれぞれが戦略を練ってコース攻略に挑みます。随所にメジャー大会ならではの絶妙なセッティングが施おされており、3名のアンバサダーがその「罠」とも言える設定に立ち向かいます。
大会出場プロ選手目線での解説に加え、アマチュアゴルファーがゴルフ倶楽部比良コースおよび伊吹コースをラウンドする際の参考にもなる動画です。
【出演大会アンバサダー】
松坂 大輔氏 三浦 淳宏氏 上重 聡氏
【配信サイト】
動画配信プラットフォーム「Goody! TV」 ＞ センコーGゾーン ＞ 「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」アンバサダーチャレンジCH
https://goodytv.online/channel/78/
【コラボレーションメディア】
今回の企画は、「週刊ゴルフダイジェスト」とのコラボレーション企画です。2026年4月7日（火）発売号で紹介され、「みんなのゴルフダイジェスト」でもウェブ掲載されます。https://golfdigest-minna.platisher.jp/_ct/17831572
また、2026年4月14日（火）から「みんなのゴルフダイジェスト」内のムービーバナーを通じて配信サイトにアクセスし、視聴していただくことも可能です。（４月中の公開を予定しています）
【 「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」 大会概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2033/132386/132386_web_1.png
【大会コースセッティングアドバイザー 桑原克典プロ】
2026年国内メジャー大会の初戦にふさわしいコースを目指し、「心・技・体」に加えて「知力」と「想像力」を兼ね備えた選手が勝ち上がれるようセッティングを行いました。
選手の心理を揺さぶるような要素も盛り込んでいます。平常心で実力を100％発揮できるかどうかが試される場面もあり、自分を見失わずにマネジメントできる熟練者が勝利を手にするコースセッティングになったと考えています。
蒲生ゴルフ倶楽部の強みである自然の地形を生かした傾斜をうまく利用し、本大会にふさわしいタフなコースに仕上がっています。攻めるべき場面では攻める男子プロゴルファーの躍動感や、パワーのある選手にも繊細なプレーが求められる見応えのある展開が期待されます。大胆さと繊細さが織りなされるプレーを通じて、ギャラリーの皆さまにもゴルフのおもしろさや奥深さを存分に感じていただけると思います。
【センコーグループ】
物流事業を中心に、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業など、約200社の事業会社で構成され、人を育て人々の生活を支援する企業グループとして、成長を続けています。
センコーGHDは、創業100周年となる2016年にゴルフ部を創部し、2019年には「企業対抗ゴルフ選手権」でのV4達成を機に数々の大会で好成績を残してきました。2021年に蒲生ＧＣをグループに迎え、2023年には、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーを支援するため、女子ゴルフ部を創部しました。練習拠点を蒲生ＧＣに置き、寮を完備するなど、練習に専念できる環境を整え、2024年に徳永歩選手が見事プロテストに合格。創部2年目でプロゴルファーを輩出しています。今後も多くのプロゴルファーを輩出できるよう支援してまいります。
【蒲生ゴルフ倶楽部】
1977年10月10日に開場。富沢誠造氏の設計による27ホールの林間コースで、関西を代表するコースのひとつです。過去には、1980年と1983年に日本女子プロゴルフ選手権を開催。1985年〜1993年の9年間は「宝インビテーショナルゴルフトーナメント」、1986年には「'86日経カップ中村寅吉メモリアルトーナメント」、2000年には「第24回三菱自動車トーナメント」が開催されています。
（代表：中西 由喜 住所：滋賀県蒲生郡日野町中山724番地１）
【公益社団法人日本プロゴルフ協会】
日本プロゴルフ協会（PGA）は1957年7月27日、東西のプロゴルフ協会を統合して設立されたゴルフプロフェッショナルの団体です。1981年1月14日に文部省（当時）の認可を得て社団法人化され、さらに2013年5月1日に内閣府の認可を得て、公益社団法人に移行しています。
PGAには厳しい資格認定を受けた5千名を超えるゴルフプロフェッショナルが会員として登録されており、日本ゴルフ界のあらゆる分野で活躍しています。
日本プロゴルフ選手権大会、男子シニアトーナメントの開催以外に、ティーチングプロ資格認定制度を発足させ、ゴルフ指導者の育成にも取り組んでいます。さらに、PGAは公益社団法人としての責務を果たすべく、ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるよう、多方面に渡って積極的な取り組みを行っています。国内プロゴルフ界を代表するリーダーとして、公益事業として掲げた「ゴルフの正しい普及ならびにゴルフ分野のスポーツ振興およびゴルフを通じた社会貢献」を推進しています。
【日本プロゴルフ選手権】
1926年に始まった日本最古のメジャー大会。国内男子ツアー公式戦（メジャー大会）４試合のひとつ。
賞金総額1億5千万円（優勝賞金：3,000万円）、名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を決めるビッグトーナメントです。過去には尾崎将司（第39大会/第42大会/第57大会/第59大会/第61大会/第64大会）、青木功（第41大会/第49大会/第54大会）、中嶋常幸（第45大会/第51大会/第52大会）、倉本昌弘（第50大会 第60大会）の各プロが優勝、丸山茂樹（第65大会）/尾崎直道（第67大会）/片山晋呉（第71大会 第76大会）、石川遼（第87大会）の各プロらも優勝しています。
2022年第89回大会には堀川未来夢プロ、2023年第90大会は平田憲聖プロ、昨年91回大会は杉浦悠太プロそして92回（2025年）大会では清水大成プロが優勝するなど若手の台頭もめざましいところです。
【大会ロゴ】
戦後に復興を遂げた扇興運輸の象徴であった扇をモチーフに、物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の５つの事業がひとつとなって、PGA CHAMPIONSHIPを支え、共に男子プロゴルフの未来への発展を蒲生ゴルフ倶楽部から広げていくという思いを表現しています。
本件に関するお問合わせ先
（報道関係の皆様）
センコーグループホールディングス（株） 広報室
e-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp 電話：06−6440−5156
（大会運営全般に関すること）
公益社団法人日本プロゴルフ協会 広報担当：坂本
e-mail： sakamoto@pga.or.jp 電話：080−2240−5353
（開催会場に関すること）
蒲生ゴルフ倶楽部
e-mail： gamogolf@mx.bw.dream.jp 電話：0748-52-4640
（その他大会に関することについて）
PGA日本プロゴルフ選手権センコーカップ準備室（センコー商事内） 担当：向井
e-mail： pga-jyunbi@sknet.senko.co.jp
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久、以下「センコーGHD」）が特別協賛する、公益社団法人日本プロゴルフ協会（本部：東京都港区、会長：明神 正嗣、以下「PGA」）主催の「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ（以下「本大会」）のアンバサダーによる、大会開催会場である蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県日野町、社長：中西由喜、以下「大会会場」）の大会チャンピオンティーからのラウンドチャレンジ動画を2026年4月7日（火）より、動画配信プラットフォームGoody! TVより配信いたします。
【配信内容】
トップアマチュアから選ばれた大会アンバサダー3名が、大会開催会場である蒲生ゴルフ倶楽部のチャンピオンティーからラウンドチャレンジする模様を各ホールごとにまとめて配信します。
ラウンドはコースセッティングアドバイザーの桑原克典プロがアテンド。各ホールの特徴やセッティング意図などを解説し、アンバサダーそれぞれが戦略を練ってコース攻略に挑みます。随所にメジャー大会ならではの絶妙なセッティングが施おされており、3名のアンバサダーがその「罠」とも言える設定に立ち向かいます。
大会出場プロ選手目線での解説に加え、アマチュアゴルファーがゴルフ倶楽部比良コースおよび伊吹コースをラウンドする際の参考にもなる動画です。
◆比良１H〜９ｈ、伊吹１Ｈ〜９Ｈ、座談会などスペシャルコンテンツなど
【出演大会アンバサダー】
松坂 大輔氏：元メジャーリーガー、野球解説者、ベストスコア70
三浦 淳宏氏：元サッカー日本代表、サッカー指導者、ベストスコア70
上重 聡氏：元日テレアナウンサー、フリーアナウンサー、ベストスコア71
三浦 淳宏氏：元サッカー日本代表、サッカー指導者、ベストスコア70
上重 聡氏：元日テレアナウンサー、フリーアナウンサー、ベストスコア71
松坂 大輔氏 三浦 淳宏氏 上重 聡氏
【配信サイト】
動画配信プラットフォーム「Goody! TV」 ＞ センコーGゾーン ＞ 「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」アンバサダーチャレンジCH
https://goodytv.online/channel/78/
【コラボレーションメディア】
今回の企画は、「週刊ゴルフダイジェスト」とのコラボレーション企画です。2026年4月7日（火）発売号で紹介され、「みんなのゴルフダイジェスト」でもウェブ掲載されます。https://golfdigest-minna.platisher.jp/_ct/17831572
また、2026年4月14日（火）から「みんなのゴルフダイジェスト」内のムービーバナーを通じて配信サイトにアクセスし、視聴していただくことも可能です。（４月中の公開を予定しています）
【 「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」 大会概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2033/132386/132386_web_1.png
【大会コースセッティングアドバイザー 桑原克典プロ】
2026年国内メジャー大会の初戦にふさわしいコースを目指し、「心・技・体」に加えて「知力」と「想像力」を兼ね備えた選手が勝ち上がれるようセッティングを行いました。
選手の心理を揺さぶるような要素も盛り込んでいます。平常心で実力を100％発揮できるかどうかが試される場面もあり、自分を見失わずにマネジメントできる熟練者が勝利を手にするコースセッティングになったと考えています。
蒲生ゴルフ倶楽部の強みである自然の地形を生かした傾斜をうまく利用し、本大会にふさわしいタフなコースに仕上がっています。攻めるべき場面では攻める男子プロゴルファーの躍動感や、パワーのある選手にも繊細なプレーが求められる見応えのある展開が期待されます。大胆さと繊細さが織りなされるプレーを通じて、ギャラリーの皆さまにもゴルフのおもしろさや奥深さを存分に感じていただけると思います。
【センコーグループ】
物流事業を中心に、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業など、約200社の事業会社で構成され、人を育て人々の生活を支援する企業グループとして、成長を続けています。
センコーGHDは、創業100周年となる2016年にゴルフ部を創部し、2019年には「企業対抗ゴルフ選手権」でのV4達成を機に数々の大会で好成績を残してきました。2021年に蒲生ＧＣをグループに迎え、2023年には、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーを支援するため、女子ゴルフ部を創部しました。練習拠点を蒲生ＧＣに置き、寮を完備するなど、練習に専念できる環境を整え、2024年に徳永歩選手が見事プロテストに合格。創部2年目でプロゴルファーを輩出しています。今後も多くのプロゴルファーを輩出できるよう支援してまいります。
【蒲生ゴルフ倶楽部】
1977年10月10日に開場。富沢誠造氏の設計による27ホールの林間コースで、関西を代表するコースのひとつです。過去には、1980年と1983年に日本女子プロゴルフ選手権を開催。1985年〜1993年の9年間は「宝インビテーショナルゴルフトーナメント」、1986年には「'86日経カップ中村寅吉メモリアルトーナメント」、2000年には「第24回三菱自動車トーナメント」が開催されています。
（代表：中西 由喜 住所：滋賀県蒲生郡日野町中山724番地１）
【公益社団法人日本プロゴルフ協会】
日本プロゴルフ協会（PGA）は1957年7月27日、東西のプロゴルフ協会を統合して設立されたゴルフプロフェッショナルの団体です。1981年1月14日に文部省（当時）の認可を得て社団法人化され、さらに2013年5月1日に内閣府の認可を得て、公益社団法人に移行しています。
PGAには厳しい資格認定を受けた5千名を超えるゴルフプロフェッショナルが会員として登録されており、日本ゴルフ界のあらゆる分野で活躍しています。
日本プロゴルフ選手権大会、男子シニアトーナメントの開催以外に、ティーチングプロ資格認定制度を発足させ、ゴルフ指導者の育成にも取り組んでいます。さらに、PGAは公益社団法人としての責務を果たすべく、ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるよう、多方面に渡って積極的な取り組みを行っています。国内プロゴルフ界を代表するリーダーとして、公益事業として掲げた「ゴルフの正しい普及ならびにゴルフ分野のスポーツ振興およびゴルフを通じた社会貢献」を推進しています。
【日本プロゴルフ選手権】
1926年に始まった日本最古のメジャー大会。国内男子ツアー公式戦（メジャー大会）４試合のひとつ。
賞金総額1億5千万円（優勝賞金：3,000万円）、名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を決めるビッグトーナメントです。過去には尾崎将司（第39大会/第42大会/第57大会/第59大会/第61大会/第64大会）、青木功（第41大会/第49大会/第54大会）、中嶋常幸（第45大会/第51大会/第52大会）、倉本昌弘（第50大会 第60大会）の各プロが優勝、丸山茂樹（第65大会）/尾崎直道（第67大会）/片山晋呉（第71大会 第76大会）、石川遼（第87大会）の各プロらも優勝しています。
2022年第89回大会には堀川未来夢プロ、2023年第90大会は平田憲聖プロ、昨年91回大会は杉浦悠太プロそして92回（2025年）大会では清水大成プロが優勝するなど若手の台頭もめざましいところです。
【大会ロゴ】
戦後に復興を遂げた扇興運輸の象徴であった扇をモチーフに、物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の５つの事業がひとつとなって、PGA CHAMPIONSHIPを支え、共に男子プロゴルフの未来への発展を蒲生ゴルフ倶楽部から広げていくという思いを表現しています。
本件に関するお問合わせ先
（報道関係の皆様）
センコーグループホールディングス（株） 広報室
e-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp 電話：06−6440−5156
（大会運営全般に関すること）
公益社団法人日本プロゴルフ協会 広報担当：坂本
e-mail： sakamoto@pga.or.jp 電話：080−2240−5353
（開催会場に関すること）
蒲生ゴルフ倶楽部
e-mail： gamogolf@mx.bw.dream.jp 電話：0748-52-4640
（その他大会に関することについて）
PGA日本プロゴルフ選手権センコーカップ準備室（センコー商事内） 担当：向井
e-mail： pga-jyunbi@sknet.senko.co.jp