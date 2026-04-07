江戸文化体験創出協議会主催、「初版浮世絵の解説と日本舞踊 ― 100年邸宅で堪能する江戸への時間旅行」が2026年5月14日(木) 14:00にRe;PLACE KOISHIKAWA（東京都文京区小石川2-17-30）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて4月9日(木)10:00より発売開始です。

本物の江戸文化を90分で理解する、一生語れる時間旅行

https://www.confetti-web.com/events/14720https://www.ninjakotan-travel.com/old-meets-new

江戸時代の「初版」浮世絵を第一人者から読み解く「静」、日本舞踊が表現する「動」。宮大工が建てた100年の木造建築で、江戸を実感。50名限定・1日限りの特別企画。

大英博物館等、世界で講演を行う浮世絵界の権威であり、江戸時代創業の「高橋工房」の版元・高橋由貴子氏による、江戸風俗の特別解説。続いて、江戸の歌舞伎発祥の日本舞踊を三味線生演奏とともに鑑賞。藤間直三氏による長唄「七福神」、若菜史果氏による長唄「藤娘」。古典の名作を、眼前で堪能。 舞台は1920年築、名工の意匠が息づく小石川の邸宅「Re;PLACE KOISHIKAWA」。 伝統の深淵に触れる濃密な90分。これこそ、「江戸の文化サロン」。（英語通訳付）

出演

浮世絵解説：高橋由貴子高橋工房代表取締役安政年間（1854～1860年）に創業した高橋工房の六代目当主である高橋由貴子氏は、浮世絵の版元として江戸時代の伝統を受け継いでいます。大英博物館など世界各地で講演を行う浮世絵界の第一人者。

⽇本舞踊：藤間直三、若菜史果

イベント概要

「初版浮世絵の解説と日本舞踊 ― 100年邸宅で堪能する江戸への時間旅行」イベント日時：2026年5月14日(木) 14:00会場：Re;PLACE KOISHIKAWA（東京都文京区小石川2-17-30）■イベントスケジュール13:30 開場（呈茶）14:00 開演／浮世絵解説（高橋由貴子）14:35 休憩（呈茶）14:50 日本舞踊 長唄「七福神」 立方 藤間直三15:05 日本舞踊 長唄「藤娘」 立方 若菜史果15:20 記念撮影・歓談15:30 終演※上演時間：約90分※開場は開演の30分前■チケット料金入場券：15,000円（税込）

この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金」を活用して実施しています。

チケットサイト「カンフェティ」

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