入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、公式X（旧Twitter）アカウントにて「入園入学応援企画！フォロー＆リポストキャンペーン」を2026年4月7日（火）から4月12日（日）まで実施します。

《フォロー＆リポストキャンペーン》「みましたスタンプ」が抽選で5名様に当たる！

新生活が始まる春、連絡帳や宿題の確認印、宅配の受取印などに便利なキャップレス印鑑「みましたスタンプ」のプレゼントキャンペーンを開催いたします。キャップレス仕様で手軽に捺印でき、忙しい日々の中でもスムーズにご使用いただけます。日常的に使用機会の多い印鑑だからこそ、新生活のおともに最適なアイテムです。

https://twitter.com/2041320052419363297/status/2041320052419363297?ref_src=twsrc%5Etfw

■キャンペーン概要

公式Xをフォロー＆リポストするだけで「みましたスタンプ」が、抽選で5名様に当たる！

Twitter投稿 :https://twitter.com/2041320052419363297/status/2041320052419363297

シールDEネーム公式X（旧Twitter）をフォロー＆リポストするだけで応募完了。アカウントをお持ちの方であれば、どなたでもご応募可能。抽選で5名様にプレゼントを致します。

◎開催期間：2026年4月7日（火）10時 ～ 2026年4月12日（日）23時59分まで

応募⽅法：①X公式アカウント（@seal_de_name） をフォロー4月12日(日) 23:59までにキャンペーンポストをリポスト↓③厳正なる抽選の上、当選者様には4月13日～14日にDMにてご希望のデザインやお名前・ご送付先をお伺いします。※商品の出荷は4月下旬頃を予定◎賞品：みましたスタンプ 5名様にプレゼント●商品URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/mita_j9petit_index.html#main?utm_source=News-X0407

■通常価格：1,400円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより

シリーズ累計販売個数73,000個突破！オリジナリティあふれる印鑑

https://www.seal-de-name.com/stamp/mita_j9petit_index.html?utm_source=News-X0407

2026年1月にデザイン数を拡充し、さらに魅力が高まった「みましたスタンプ」。お子さまの連絡帳や音読カードのサイン、塾や学校での提出物の確認印として使用できる、かわいいイラスト入りの印鑑です。回覧板のサインやオフィスでのチェック印など、さまざまなシーンで活用いただけます。

シールDEネームだけでしか買えない限定色「パステルミント」が新登場！

軽いチカラでポンポン押せる「Jointy J9」

キャップレスで軽い押し心地が特長の回転式ネーム印「Jointy J9」を採用しています。浸透印ではなくゴム印タイプのため、イラストの細かな部分まで鮮明に表現可能です。持ち運びやすい設計に加え、スタンプ台を内蔵しているため、連続して押印してもかすれにくく、快適にご使用いただけます。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ【本店】https://www.seal-de-name.com/▼SNS【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/ （@seal_de_name）【Twitter】https://twitter.com/seal_de_name【Facebook】https://www.facebook.com/sealdename【LINE】https://page.line.me/bhb5651p【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/▼関連記事https://newscast.jp/news/0319553（みました・新デザイン2025）https://newscast.jp/news/1401514（みました・新デザイン2024）https://newscast.jp/news/3020207（みましたスタンプ・団体割）https://newscast.jp/news/1652986（キャップレス印鑑）■会社概要社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役：紀之定 良太設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/