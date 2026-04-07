スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、株式会社中部デリカ(本社：愛知県清須市、代表：清田 雅彦、以下 中部デリカ)が提供する『どんきゅう』公式アプリの構築を支援いたしました。





『どんきゅう』公式アプリのアイコンとトップ画面





■導入背景

中部デリカが運営する『どんきゅう』は、愛知県を中心に展開するそば・うどん店です。これまでも会員サービスの提供を通じて顧客接点の構築に取り組まれてきましたが、昨今、幅広い世代においてスマートフォンを活用したデジタル化へのニーズが高まっていることを受け、より手軽で利便性の高いサービスを提供するため、この度、公式アプリを導入いたしました。





本アプリの導入により、スマートフォンのみでポイントの獲得やクーポンの利用が可能となります。物理的なカードを必要としない「カードレス」な会員体験を実現することで、お客様の利便性向上を図ります。特に、継続的なご来店を促す仕組みとして、利用実績に応じた「5段階の会員ランク」を設けています。上位ランクへの昇格時には、お得なクーポンと交換可能なポイントを付与する仕組みを整えることで、単なる利便性の追求に留まらず、お客様が楽しみながら通い続けたくなるような再来店の動機付けを強化いたしました。こうしたタイムリーな情報発信と、ランクに応じた最適な特典提供を通じて、より身近に『どんきゅう』を感じていただける顧客エンゲージメントの強化を支援してまいります。









■『どんきゅう』公式アプリの主な機能

●デジタル会員証(ポイントカード)

店舗に併設されているQRコードを読み込むことで、来店ポイントの獲得・利用ができます。ご来店回数に応じた5つの会員ランクがあり、ランクアップの際には、お得なクーポンと交換できるポイントのプレゼントがあります。





●クーポン

新規登録特典やポイント交換クーポンを一覧表示します。





●店舗情報

キーワード検索やGPSによる最寄店舗検索ができます。





●お知らせ

イベント開催やキャンペーンなどの最新情報をプッシュ通知でご案内します。





ランク表示画面(イメージ)





■今後の展望

ビートレンドは、今後も『betrend』の機能拡充を通じ、飲食店における会員管理の効率化と、実店舗への送客最大化を支援してまいります。





『どんきゅう』公式アプリ URL(無料)

https://advs.jp/cp/appredir/donkyu2025









■株式会社中部デリカについて

株式会社中部デリカは、愛知県尾張地区を中心に「うどん・そば・和食処 どんきゅう」を展開する外食企業です。

創業以来、地域密着型の店舗運営を大切にしており、老若男女問わず幅広い層のお客様から「街の食堂」として親しまれています。近年では、伝統の味を守りつつ、デジタル技術の活用による利便性向上や、多様化するライフスタイルに寄り添った食の提案にも積極的に取り組んでいます。









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。