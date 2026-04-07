総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」が、日本の専門家が選ぶアワードにおいて高い評価を受け、洗濯機部門で「家電大賞2025-2026ハイパフォーマンスバリュー賞」および「MonoMax家電グランプリ2025 ドラム式洗濯機部門大賞」を受賞したことをお知らせします。





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 2冠受賞





今回受賞したドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」は、日本の住環境や生活スタイルに寄り添うことを重視して開発したドラム式洗濯乾燥機です。限られた設置スペースにも配慮したコンパクト設計でありながら、大容量を実現しており、毎日の洗濯物が多いファミリー層、とりわけ共働き世帯を中心に高い支持を得ています。

近年、日本の洗濯機市場では、設置性、省スペース性に加え、家事負担の軽減や時短につながる機能へのニーズが高まっています。

さらに、生活スタイルの多様化により、外出中でも家電を効率よく活用したいという声や、衣類の種類・汚れ・用途に合わせて細かく洗い分けたいというニーズも広がっています。ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」は、こうした日本市場特有のニーズを踏まえ、使いやすさ、利便性、実用性を高い次元で両立させたモデルです。





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 1





本モデルの大きな特長の一つは、スマートフォンを活用したリモート操作機能です。外出先から運転状況の確認や操作ができるため、帰宅時間に合わせた洗濯・乾燥の設定や、家事のすき間時間を有効活用した洗濯計画が可能です。忙しい毎日を送るお客様にとって、家事効率を高める便利な機能としてご活用いただけます。

また、洗濯コースも豊富に搭載しており、衣類の種類や目的に応じて最適なコースを選択できます。日常使いの衣類はもちろん、素材や汚れの程度、仕上がりへのこだわりに応じて使い分けることができるため、ご家庭ごとの多様な洗濯ニーズに対応します。毎日使う家電だからこそ、単なる洗浄力だけでなく、暮らしに寄り添うきめ細かな使い勝手を追求しました。

さらに、ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」は、日本の住宅事情を考慮したコンパクトなサイズ感でありながら、まとめ洗いや大物洗いにも対応しやすい大容量設計を実現しています。これにより、限られたスペースでも設置しやすく、洗濯回数の削減や家事時間の短縮にも貢献します。実用性と設置性の両立は、多くの日本のご家庭にとって大きな魅力となっています。





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 11





今回の2冠達成は、こうした商品力が日本の専門家から高く評価された結果であり、日本市場に根差した商品開発の成果であると受け止めています。ハイセンスは、グローバルブランドとして培ってきた技術力を活かしながら、日本のお客様の暮らしや住環境に寄り添った商品開発を継続して行ってまいりました。今後も“日本基準”の視点を大切にし、日々の暮らしをより快適で豊かにする製品を提案してまいります。





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 本体画像1





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 本体画像2





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 本体画像3





ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」 本体画像4





◆製品詳細

型番 ： ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」

製品ページ： https://www.hisense.co.jp/washer/hwf-d120xl-w/









【家電大賞とは】

株式会社ワン・パブリッシングのモノ・トレンド情報誌「GetNavi」及びウェブメディア「GetNavi web」と株式会社インプレスの家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」が共同開催する家電アワード企画。









【MonoMax家電グランプリとは】

株式会社宝島社が発行する雑誌『MonoMax』による家電アワード企画です。家電に詳しい審査員や専門家が、その年に発売・発表された新作家電を部門ごとに審査し、各部門の大賞を決定する形式です。『MonoMax』の記事では、対象期間や審査方法も明記されています。









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/









＜本件に関するお問い合わせ先＞

ハイセンスジャパン株式会社

広報 ： 家倉 宏太郎

E-mail： k.iekura@hisense.com

URL ： https://www.hisense.co.jp