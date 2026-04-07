D&DEPARTMENT PROJECT（ディアンドデパートメント株式会社/東京都世田谷区）と株式会社リーガルコーポレーション（千葉県浦安市）は、この度、デッドストックの革を活用した商品を協働開発し、革特有のキズやシワを丸ごと個性として楽しむスリッパを発表します。未使用材を最大限に有効活用するとともに、革本来の魅力に触れる機会を創出していきます。2026年4月7日（火）より、D&DEPARTMENTのネットショップおよび国内全店舗にて順次発売します。

リーガルコーポレーションは、日本における靴文化の黎明期から120年以上にわたり、多くの人たちの足元を支えてきました。現在も、国内生産される革靴においてトップクラスの生産量を誇ります。高い品質管理により靴用としては弾かれてしまっていた革のデッドストックやハギレの活用策を模索していく中で、D&DEPARTMENTが取り組む、デッド（DEAD）ストックをライフ（LIFE）ストック＝生きた在庫として新たに価値を与えていく「LIFESTOCK」プロジェクトに着目。この度の商品企画へと発展しました。今回発表するのはスリッパです。リーガルといえば靴、という原点を軸に据え、足元で革を活かすと同時に、身近なインテリアアイテムへ導入することで、革製品愛用者はもちろん、革靴に馴染みのない層へもアプローチしていきます。天然皮革だからこそ現れるキズやシワ、色むらなどのナチュラルマークを個性と捉え、ひとつとして同じものはないその特徴を風合いとして楽しむことを提案します。

商品概要

商品名：d LEATHER SLIPPERS LIFESTOCKカラー：黒、茶 ／ サイズ：M（24cm）、L（27cm）、LL（30cm）革それぞれの個性をそのまま生かしているため、色合い、ツヤ感、厚み、キズやシワなど、少しずつ異なる仕上がりになっています。価格：9,570円（税込） 発売日：2026年4月7日（火）より販売店：D&DEPARTMENTネットショップ、国内11店舗（北海道、福島、埼玉、東京、渋谷ヒカリエ [d47]、富山、愛知、三重、京都、鹿児島、沖縄）にて順次展開予定※在庫状況は店舗により異なります。詳細は各店へお問い合わせください。特集WEBページ：https://www.d-department.com/item/LEATHERSLIPPERS.html