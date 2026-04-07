自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、アルコール・インターロック装置を個人の車両に導入した家族へのインタビューを実施し、その事例レポートを公開しました。本レポートでは、父親の飲酒問題と約20年にわたり向き合ってきた家族が、「加害者にさせない」という強い思いのもとアルコール・インターロック導入に至った経緯と、その後の変化について紹介しています。 本取り組みは、実際の利用者の声を通じて、飲酒運転防止の具体的な手段を広く社会に発信することを目的としています。

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260407/69d452004a6b3.pdf

当社は今後も、アルコール・インターロックの普及を通じて、飲酒運転防止および安全な交通社会の実現に貢献してまいります。■その他の導入事例はこちらからアルコール・インターロックの個人利用に関する導入事例を多数掲載しています。https://alcohol-interlock.com/carsales/voice/

アルコール・インターロックについて

アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」製品ページ：https://alcohol-interlock.com/device/

アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイトアルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部E-mail:info@tokai-denshi.co.jp■東海電子株式会社 IL推進事業部Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_ilX：https://x.com/tokai_denshiLine：@700xyfip■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。https://transport-safety.jp/archives/26257■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/