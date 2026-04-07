乗務員不足により各地で相次ぐ公共機関の減便。医療機関へのアクセスにも大きく影響する中、入れ歯治療に特化したコンフォート入れ歯クリニック(本社：北海道札幌市、理事長・院長：池田 昭)は、乗り継ぎ駅としても利用されることが多い旭川駅の駅前広場で、2026年4月16日(木)入れ歯無料相談会を開催します。入れ歯が合わなくなった、痛い、初めての入れ歯製作での不安などを相談できる他、超音波装置での入れ歯洗浄、急な紛失などに備える3Dデータのクラウド保管などを行います。来場者の居住地などの情報から、今後出張診療が必要な地域の調査も行います。





移動診療マイクロバス車内でご相談





【減便に廃止、高齢化が進む一方で失われていく移動手段】

全国的に乗務員不足により公共機関の減便が相次いでおり、面積が広大な北海道においては2026年4月から6路線の廃止と173本減便を行った路線バス会社もあります。さらには電車が廃止された地域もあり、日常生活や医療機関へのアクセスにも大きく影響しています。





当医院に通う患者の居住地マップ





【道北・道東の人も訪れやすい立地で開催】

札幌市にあるコンフォート入れ歯クリニックは、乗り継ぎとしても多く利用される旭川駅の駅前広場にて、2026年4月16日(木)に出張入れ歯相談会を開催します。料金はいずれも無料で、当社が所有する移動マイクロバスの車内で実施します。相談会では、痛い・外れるなどの困りごとの他、初めて入れ歯を作る時の疑問など、歯科医院に行くほどでもないと感じている些細なことも、入れ歯治療歴32年の歯科医師と当院の歯科衛生士に相談できます。他にも正しいお手入れ方法の実演、溜まった義歯汚れを超音波装置で洗浄。日常生活で起こる紛失や破損時には電話をすれば数日で新しい義歯が作れるよう、事前に形状データのクラウド保管も行えます。治療が必要な場合は、来院予約を受け付けます。来場者の居住地などの情報から、今後出張診療で訪問が必要な地域の調査にも役立てます。





出張診療を可能にしたマイクロバス





【通院に10時間は当たり前！？10年後に不安を感じる高齢者】

当院の患者の居住地は、北は稚内市、東は根室市、南は函館市など道内全域です。開催のきっかけは、道北や道東から通院している患者から「稚内から通うのが大変なので治療回数を減らしたい。時間が長くなってもいいから今日できる治療は全部してほしい」「高速バスの時間に間に合うようにお願いします」と希望されたこと。道北や道東から札幌市へは旭川駅で乗り換え後、電車で約1時間半、バスで約2時間かかるため、自宅から5～6時間かけて通院してくる患者もいます。中には、今後の定期的な通院にあたり体力面での不安を訴える高齢者もいます。





当院に初めて来る人の中には、歯や歯茎の状況が悪化していることも少なくありません。近くに歯科医院がなく、通院にも時間がかかるため我慢していたとのこと。歯科医院の閉鎖による無歯科医地区の増加や、技術と経験が必要な入れ歯治療が出来る歯科医師の減少などが影響しています。









【歯科医師が自ら運転、マイクロバスで北から南へ】

相談会に使用する車両は、今後増加する無歯科医地区へ出向いて車内診療ができるように改良した中古のマイクロバスです。災害時には被災地での治療や電気供給ができるよう、太陽光発電システムを搭載しています。2024年9月より稼働を始め、石狩市の薬局敷地内で無料相談会を実施しました。





代表の声「内科や外科と違って我慢しがちになるのが歯科。特に入れ歯の場合、歯茎がやせて形状が合わなくなり、噛むのが痛くなっても虫歯ではないため後回しにする傾向にあります。しかし食べることは健康に直結するため、今後も入れ歯治療の地域格差をなくす取り組みを行ってまいります。」





5月14日(木)、5月28日(木)にも、旭川駅前広場にて10:00～16:00実施予定です。









入れ歯無料相談会＝ https://comfortdc.com/2026/03/328/





旭川駅前広場 入れ歯無料相談会





《入れ歯無料相談会 概要》

日時 ： 2026年4月16日(木)10:00～16:00

場所 ： 旭川駅前広場

所在地 ： 〒070-0030 北海道旭川市宮下通8丁目2

参加費 ： 無料

内容 ： 義歯の痛みや不具合や正しいお手入れ方法の相談、超音波装置による義歯洗浄、義歯データの無料保管(入れ歯銀行)など

お問合せ先 ： コンフォート入れ歯クリニック(TEL：011-211-1418)

お申込みURL ： https://irebasoudan.readdy.co/









《コンフォート入れ歯クリニック 概要》

理事長・院長： 池田 昭

診療内容 ： 義歯製作と義歯に伴う治療全般

所在地 ： 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2西3-12-2 トミイビルNo.37 3F

電話番号 ： 011-211-1000(受付時間：月～土9：00-18：00)

診療時間 ： 月～金、土は隔週 9：00-18：00(休診日：日曜・祝日)

URL ： https://comfortdc.com/





コンフォート入れ歯クリニック 代表 池田 昭