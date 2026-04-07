終活費用や施設入居費用を理由に自宅を手放す高齢者を狙った不動産の「押し買い」被害が急増している。こうした状況を受け、不動産事業を行うライズ・ステージ株式会社(兵庫県宝塚市、代表取締役・天王寺谷 亮)は4月25日、不動産鑑定士と弁護士による「押し買い対策」相談会を開催する。





押し買い対策セミナー開催





【高齢者を狙う不動産「押し買い」被害】

高齢者の自宅を相場より大幅に安い価格で強引に買い取る、不動産の「押し買い」被害が全国的に急増しています。「押し買い」とは不安をあおる言葉や執拗な勧誘によってその場での判断を迫り本来の価値よりも著しく低い価格で不動産を売却させる行為です。





国民生活センターへの相談件数はこの5年で約10倍に増加しており、特に売却後も住み続けられると説明される「リースバック契約」を巡るトラブルが深刻な社会問題となっています。押し買い被害の多くは判断能力が低下した高齢者、身寄りが少ない単身世帯、施設入居を急いでいる家庭など「断りづらい」「相談相手がいない」環境で発生しています。一度自宅を失えば生活基盤そのものが崩れ家賃の高騰や退去を迫られ路頭に迷うケースも少なくありません。





高齢者の写真





【不動産鑑定士と弁護士による「押し買い対策」相談会を開催】

不動産業のライズ・ステージでは高齢者を狙う不動産「押し買い」被害を防ぐことを目的に不動産鑑定士と不動産トラブルに精通した弁護士による3社合同無料相談会を開催します。相談会では、押し買いやリースバックの代表的な手口、契約前に必ず確認すべきポイント、「売らない」という選択肢を含めた判断基準などを不動産鑑定士と弁護士が中立的な立場で解説します。不動産会社が主催するものの説明や判断の中心はあえて士業が担い売却を急がせない構成としています。





相談会では、地域ごとの実勢価格と適正相場の説明、現在検討している契約内容の安全性チェック、押し買いやリースバックに関する個別相談を実施します。即日の契約や売却判断を求めず、その場での価格提示も行わない。不動産鑑定士と弁護士による情報提供を目的とした相談の場として実施する。









【「売ること」よりも「住まいと生活を守ること」を優先し防止策を伝えたい】

不動産鑑定士の声「相場を知らないまま契約してしまうことが最大のリスクです。正しい価格を知るだけで防げる被害は非常に多いと感じています」

弁護士の声「契約書の内容を理解しないまま押印してしまうケースが後を絶ちません。一人で決めないこと第三者に相談することが最大の防御になります」

ライズ・ステージからの声「施設入居費用を急いで捻出しようとするあまり、相場を大きく下回る条件で売却を検討してしまう相談が増えています。不動産会社として『売ること』よりも『住まいと生活を守ること』を優先したいと考えています」





《不動産鑑定士・横地氏と弁護士・岡本氏が「押し買い対策」無料相談会開催》

日時 ： 2026年4月25日(土) 14時開始

所在地 ： 兵庫県宝塚市中山寺1-1-3 ライズ・ステージ株式会社

申込電話番号： 0797-86-5600 ※「セミナー参加の件」とお伝えください

参加費 ： 無料(先着10名)

内容 ： 不動産押し買いの実態解説、事例紹介、

弁護士と不動産鑑定士による助言、個別相談を実施





不動産鑑定士 横地 寿美子

2015年登録。JLL森井鑑定株式会社にて約6年半、全国の証券化不動産評価に従事。温泉旅館やヘルスケア施設など特殊物件の評価実績も有する。2021年独立後は、公的評価や裁判関連の鑑定、個人向け不動産評価まで幅広く対応。





弁護士 岡本 健佑(大阪弁護士会所属・65期)

株式会社村田製作所にてインハウスローヤーとして契約法務・人事労務・不動産法務を担当。その後、交通事故、債務整理、企業法務、不動産事件などを幅広く手がける。

2024年9月、大阪・十三にライブリー法律事務所を開業。大阪弁護士会交通事故委員会委員長。テレビ朝日系列「羽鳥 慎一モーニングショー」出演。





【会社概要】

会社名 ： ライズ・ステージ株式会社(代表取締役 天王寺谷 亮)

所在地 ： 〒665-0861 兵庫県宝塚市中山寺1-1-3

事業内容 ： 不動産業 売買・仲介・賃貸・管理・開発分譲・他

URL ： https://www.rise-stage.net/