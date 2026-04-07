琵琶朗読劇 平家物語抄録『波の下の都』が2026年4月18日 (土)に赤間神宮龍宮殿（山口県 下関市 阿弥陀寺町４－１）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイトはこちらhttps://kanmontime.com/naminoshita/

平家物語抄録「波の下の都」は、2018年の初演から数えて今回で6回目の公演で、赤間神宮では3年ぶり2回目となります。この公演には毎回、かなり遠方からもお客様がお見えになります。今回も、東京、富山、静岡、愛媛、広島、熊本、佐賀、長崎、大分など、実に様々な都府県から、下関の会場にご予約をいただいています。

演者や演出家が有名人ではなくともこれだけ各地からお見えになるのは、ひとえに赤間神宮という特別な場所で平家物語を琵琶語りする企画の魅力であり、また公演鑑賞のみならず実際の壇ノ浦（関門海峡）を訪ねる旅としてのニーズ、さらに壇ノ浦の戦いで海に沈んだ幼帝・安徳天皇や平家一門の鎮魂の旅の面もあるに違いありません。作品を映画やどこかの劇場で観てから「聖地巡礼」ではなく、まさに聖地で上演されるところにこの公演の醍醐味があります。いままさに世界各地で紛争が起き、戦争という言葉が他人事に聴こえない時代だからこそ、昔から変わらない人間の性と、運命に翻弄される弱者に想いを馳せる平家物語が多くの人の心を捉えるのだと思います。

Story

まるで誰に聴かせるように語る…平徳子の、平家一門の回想から物語は始まります。栄華の日々をうっとりと思い出す徳子。しかし、それは長くは続きません。源氏の荒武者・木曽義仲の入京を恐れた平家一門は、都をすてて九州・太宰府へ向かうことを決意。ところが太宰府にも平家追討の命が出ており追い返されてしまいます。平家一門がようやく落ち着いたのが、門司ケ関の手前の小さな港町 柳ヶ浦（今の門司区大里だいり）でした。プレッシャーに耐えかねた若き公達・平清経の身投げなど悲しい出来事がありながらも、なんとか柳ヶ浦で味方を集め体制を立て直して、再び都近くを目指します。そして、都に近い一ノ谷（現・神戸市）まで上ったものの、そこで源義経の奇襲に破れ、さらに四国・屋島での戦いにも破れた平家一門は、日本で最も狭い壇ノ浦の海峡へ向かい、彦島を拠点に日本一難しい潮の流れで源氏を討つ準備に入ります。いよいよ合戦！の前夜には、平家は全軍を門司側の田野浦へ移して和布刈神社で軍議の宴を開き、そこで平知盛は総大将の兄・重盛に、“裏切りの相”が見られる者を告発しますが・・・そしてついに、あの壇ノ浦での長い一日が始まるのでした。

プロフィール

語り部

建礼門院 平徳子：江原千花（えはら ちか）元準ミス日本。可憐さと強さを持つ下関の花 内面・外面の美しさ、心映えが審査されるミス日本コンテストで、2011年、当時最年少の15歳で「準ミス日本」に選出され、同年「父がいなくなった時」で北九州市子どもノンフィクション文学賞大賞。その後、女優、ダンサー、モデルとしてキャリアを重ねつつ、少女の頃に評価された純真さそのままに大人の女性となった稀有な存在。井上ひさし作「父と暮せば」や岸田國士作「モノロオグ」など自主公演の舞台も重ね、俳優としても成長を遂げた。

琵琶演奏と謡い

高木青鳳（たかぎ せいほう）日本一の琵琶！福岡出身の筑前琵琶奏者 2018年、日本中の琵琶演奏家の競技会「日本琵琶楽コンクール」で念願の第一位。福岡市科学館･サイエンスホールで行われた「筑前琵琶ライブシアター -音と映像で魅せる、平家物語-」の大舞台での演出・演奏など、飛躍を遂げた実力派。2023年7月に龍宮殿で上演した「耳なし芳一の話」でも、見事な演奏で観客を魅了した。名実ともに日本一の琵琶奏者の迫力の演奏と歌声は、生で聴いたら圧倒されること間違いなし！

作・演出・制作

富田剛史（とみた つよし）ラジオドラマの手法で完全映像を見せる制作者ラジオ番組制作会社で制作者として多数の番組企画・制作・プロデュースに携わり、想像力によって映像が見えてくる作品づくりにこだわってきた。2012年よりトミタプロデュースとして独立し、地域や企業の課題を独自コンテンツ制作とメディアでの定期発信によるファン獲得で解決する方法論を提唱し各地で実践している。赤間神宮では、平家物語のほか2023年に「耳なし芳一の話」も上演し、好評を博した。

開催概要

琵琶朗読劇 平家物語抄録『波の下の都』開催期間：2026年4月18日 (土) 12:30／15:30※開場は開演の30分前※公演時間約90分予定会場：赤間神宮龍宮殿（山口県 下関市 阿弥陀寺町４－１）■出演者語り部 建礼門院 平徳子：江原千花琵琶演奏と謡い： 高木青鳳■スタッフ作・演出：富田剛史（トミタプロデュース株式会社）https://tomitaproduce.jp/■チケット料金自由席：3,500円（全席自由・税込）※パンフレット(日英対訳)付き※上演前に作者による事前解説あり■公演に関するお問合せ：関門時間旅行事務局 090-1217-3059 info@kanmontime.com当日のご取材も歓迎いたします。ぜひ、ご取材・ご紹介頂ければ幸いです。

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