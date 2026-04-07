タカノ、「個人利用」から「組織活用・製品応用」へ生成AI活用を加速。「第2回 生成AI活用成果報告会」を開催

タカノ株式会社

タカノ株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央）は、2026年3月27日（金）に社内横断の取り組みを共有する「第2回 生成AI活用成果報告会」を開催いたしました。

「個人利用から組織活用・製品応用へ」をテーマに掲げた本報告会では、製造・営業・管理など全9部門が、生成AIを活用して業務フローそのものを再構築した事例や、製品開発に直結する具体的な成果を発表いたしました。



長野県に本社を置く製造業として、今後もAIを駆使した「Re-Engineering Work（仕事の再構築）」を進め、持続的成長と新たな顧客価値の創出を目指してまいります。

■ 開催の背景

当社は、多角的な事業展開（オフィス家具、エクステリア製品、ヘルスケア製品、産業機器、検査計測装置など）における生産性向上および新たな価値創造を目指し、全社を挙げて生成AIの業務実装を推進しています。第2回となる本報告会は、個人の業務効率化に留まらず、AIを「組織の資産」や「製品応用」へと昇華させるフェーズへの移行を目的として開催されました。

■ ゲスト基調講演：ハヤカワ五味 氏

「2026年最新AI動向と製造業×生成AI活用」

（左）タカノ株式会社 代表取締役社長 鷹野 雅央、（右）株式会社ウツワ 代表取締役 ハヤカワ五味氏

株式会社ウツワ代表取締役のハヤカワ五味氏をお招きし、基調講演を実施しました。

ハヤカワ氏は、2026年を「AIエージェント元年」と位置づけ、人間がAIをツールとして使う段階から、『AIが自律的に作業し、人が監督・判断する（AIときどき人）』時代へのパラダイムシフトを解説しました。また、製造業においては工場やロボットとAIが融合する「Physical AI」が重要になると指摘。

当社の取り組みに対しては、「全国の企業を見渡しても、これだけ解像度高く現場の業務にAIを組み込もうと挑戦している事例は珍しい。ぜひ自信を持って進めてほしい」と、本格的なAIエージェント時代に向けた力強いエールをいただきました。

■ 全社的な主な活用成果（抜粋）

当日は社内の様々な領域から、実業務や製品開発に直結した多様な成果が報告されました。

暗黙知をシステム化した部品出荷システムの取り組み事例【海外営業】事務作業の大幅な自動化（作業時間の削減と精度向上）

フォーマットが異なる海外顧客からの注文書データをAI-OCRで読み取り、自動翻訳を交えて輸出用帳票を自動生成するシステムを構築。従来手作業で行っていたデータ入力や確認作業にかかる時間を大幅に短縮し、業務の飛躍的な効率化と入力ミスの撲滅を実現しました。

【製品開発】生成AI駆動のカスタム製品・自動設計システム

オーダーメイド製品の開発において、個人の体圧分布データから独自の3D形状および内部構造を自動生成するシステムを構築。生成AIのコーディング支援を活用することで、専門のソフトウェアエンジニアを介さず極めて短期間でシステムを内製化しました。これにより、従来の設計・モデリングにかかる時間を飛躍的に短縮することに成功しました。

【財務・経理】固定資産の自動判別 ＆ 異常値分析プラットフォーム

自社の資産データと公的な基準表をAIに読み込ませ、自社固有のルールも加味して勘定科目や耐用年数を自動判別するシステムを構築。さらに、財務諸表の異常値を自動検出し、生成AIを用いて経営分析レポートや予測を自動生成するプラットフォームを開発し、経営判断の質を高める仕組みを整備しました。

【生産管理】自社データに基づく高精度なAI需要予測と損益管理

主力製品の需要予測において、Pythonを用いて時系列予測モデル（SARIMAXやProphetなど）を構築し、自社データを用いた検証を進めています。過去の販売実績から季節トレンドや成長率をモデルに学習させることで、より精度の高い生産計画の実現を目指しています。また、実績データを統合してライン別の損益状況を可視化し、AIの継続監視により生産上のボトルネックを早期発見する仕組みづくりや、生成AIを活用した過去の品質試験データのナレッジ化など、生産性と顧客価値の双方を向上させるアプローチを並行して試行しています。

【マーケティング・企画】日報×競合情報からの企画書自動生成

営業支援システム（SFA）に蓄積された営業活動日報や顧客との接点情報、競合情報をAIで構造化・分析し、商品企画書の骨子案を自動生成する仕組みを構築。個人に依存しがちだった現場の定性情報を、組織的なナレッジ資産へと変換しました。

このほか、「採用WebサイトのAI活用によるフル内製化」、「暗黙知をシステム化した部品出荷システム」、「大規模ソースコードのAIレビュー」、「専用アプリを用いたディスカッションメモ作成」など、全9つのプロジェクトから多岐にわたる成果が共有されました。

■ タカノ株式会社 代表取締役社長 鷹野 雅央の総評

「AIは無限の可能性を開く扉のような存在です。しかし、AI活用において最も陥りやすい罠は、"既存の単純作業をそのままロボットにやらせる"ような局所的な自動化（Automate）です。私たちが目指すべきは、1990年頃に米国で提唱された『Re-Engineering Work（仕事の再構築）』の考え方のように、"そもそもその業務自体が必要なのか"からワークフローを引き直すことです。AIを単なる効率化のツールとするのではなく、社員の付加価値を高め、お客様への提供価値を最大化するための『人のためのAI活用』を、今後も全社一丸となって推進してまいります。」

■ 今後の展望

当社は、各部門での成功事例を全社へ横展開するとともに、AIエージェントが自律的に稼働する「AI前提の業務プロセス」への移行を進めてまいります。また、今回の技術開発本部での事例のように、生成AIの活用を社内の効率化に留めず、製品のパーソナライズ化や新たなビジネスモデルの創出へとつなげ、「製造業から『創造業』へ」の進化を目指してまいります。

タカノについて「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特色であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

（東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：7885）

所在地 ： 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp/

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品（画像処理検査装置、電磁アクチュエータ）、医療・福祉機器の製造ならびに販売