物流業界初、西濃運輸が空間DXツール「Tours」を導入 ― 2024年問題の先へ、″見えない職場″を可視化し採用力強化へ

株式会社Tours

株式会社Tours（本社：東京都渋谷区、代表取締役：濱田 祐輔、以下：当社）は、西濃運輸株式会社（本社：岐阜県大垣市、代表取締役社長：高橋 智、以下：西濃運輸）が空間DXツール「Tours」を導入したことをお知らせします。

導入の背景

物流業界では、2024年問題を契機としたドライバーの労働時間規制強化や、少子高齢化による若年層の労働力不足が深刻化しています。こうした状況の中、限られた求職者から選ばれる企業となるためには、「この会社で働きたい」と感じてもらえる魅力を、採用段階でいかに伝えられるかが重要な課題となっています。特に物流業界においては、職場環境や働き方が外からは見えにくいことが多く、求職者が抱く漠然とした不安やイメージとのギャップが、応募や入社の障壁となるケースも少なくありません。

「Tours」導入による効果と今後の展望

西濃運輸では、大手物流業で初めて「Tours」を採用・広報活動に導入いただきました。

すでに直近の採用イベントにおいて「Tours」を活用した取り組みが開始されており、ブースへの着座数が従来を大幅に上回るなど、導入直後から目に見える成果が表れています。加えて、イベント来場者からその場で面談の意向を得られるケースも増加しており、求職者との接点の"量"だけでなく"質"の向上にもつながっています。

今後、西濃運輸では全国に広がる事業拠点の魅力を「Tours」を通じて地理的制約なく発信していくことで、地方在住の求職者や、物流業界に関心を持ちながらも具体的な働くイメージを持てなかった層への新たなアプローチを推進してまいります。導入拠点のさらなる拡大に加え、採用イベントや広報活動など幅広い領域において、当社とともに空間DXの活用を加速させてまいります。

株式会社Toursについて社名：株式会社Tours

設立：2021年1月

代表者：代表取締役 CEO 濱田 祐輔

所在地：東京都渋谷区渋谷2-7-12 磯野青山ビル 4F

URL：https://tours360.jp/

サービスについて

Toursは、「行かなくても感じられる」新しい選考を届ける空間DXツールです。 コロナ以降、面接も説明会もオンラインが当たり前になり、「会社のリアルな雰囲気がわからないまま内定を受けた」「入社後にギャップを感じた」という声が急増しています。 私たちはこの状況を、"採用における情報格差"だと捉えました。 時間や距離の制約を乗り越えて、「雰囲気」や「空気感」といった非言語の情報をオンラインでも伝えることができれば、企業と求職者の間にもっと納得感のある出会いが生まれるはずだと信じています。 Toursでは、360度パノラマとインタラクティブUIを活用し、実際にその場にいるかのような没入感のある"採用体験"を提供します。 単なるVRコンテンツではなく、企業文化や働く人の魅力が「感じられる」ことを重視した機能設計が特徴です。 "見たからこそ、行きたくなる" "感じたからこそ、選びたくなる" そんな体験を、もっと多くの人に届けたい。 Toursは、時間と距離にとらわれない自由な仕事探しを実現し、 すべての人が「納得して選ぶ」一歩を踏み出せる社会をつくっていきます。