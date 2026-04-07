業務用食品スーパー「アミカ」を運営する大光と楽天ペイメント、「楽天ポイントカード」において提携

楽天ペイメント株式会社

株式会社大光（以下「大光」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」において提携したことをお知らせします。

本提携により、2026年夏頃から、大光が運営する業務用食品スーパー「アミカ」の対象店舗（注1）において「楽天ポイントカード」（注2）が順次利用可能となります。また、本提携を記念してオリジナルデザインの「アミカ楽天ポイントカード」を発行します。

利用者は対象店舗（注1）において、「楽天ポイントカード」（注2）を提示して支払いをすると、200円（税抜）に対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、支払い時には1ポイント1円相当として利用することができます。さらに、アミカの会員サービス「アミカ ポイントカード」（注3）と同時に「楽天ポイントカード」（注2）を提示することで、両方のポイントが進呈されます。

大光は、2019年7月より楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店、2024年7月よりキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイントカード」を導入することで、幅広い顧客を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、利用者へのサービスの向上を目指します。

大光と楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）一部対象外店舗があります。

（注2）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細はこちらをご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注3）「アミカ ポイントカード」に関する詳細はこちらをご確認ください。

https://amica-official.com/pointcard/

【株式会社大光について】https://www.oomitsu.com/

株式会社大光は、“「食」「豊かさ」の本質を追究し、お客様、社員の幸福、豊かな社会の実現に貢献します。” という経営理念のもと、1948年の創業以来、業務用食品等を専門に取り扱い、多様な外食産業に対して卸売を行う「外商事業」、キャッシュアンドキャリー形式の直営店で小売を行う「アミカ事業」を展開しております。また、子会社である株式会社マリンデリカは、貝類を中心とした水産物の卸売を行う「水産品事業」を展開しております。

弊社では、経営理念に基づきお客様の幸福を実現するため、外商、アミカ及び水産品の３事業が連携し、徹底した提案営業にこだわることで、日本を代表する大手の外食事業者様から、家族経営の外食事業者様まで、全てのお客様のニーズを満たすべくメニューの提案から店舗運営まで「食」に関するあらゆる相談にお応えしてまいります。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上