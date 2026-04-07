【阪神梅田本店】百貨店が次にお客さまに提供するのは健康！？売場での「まちかど健康フェス」を初開催いたします！

株式会社阪急阪神百貨店

「まちかど健康フェスin食の阪神」

■阪神梅田本店 地下1階 生鮮食品売場（西勝青果ブース・西側サービスカウンター前の2か所）

■4月15日(水)～19日(日) 各日午前10時～午後5時

■参加無料

■特設ページ：https://machiken.h2o-retailing.co.jp/events/event19/index.html(https://machiken.h2o-retailing.co.jp/events/event19/index.html)

■主催： 阪神梅田本店

■共催： まち健事務局

「まち健」とは、百貨店・スーパー等を展開するエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社が提供する、健康マネジメントサービスです。

本イベントは、百貨店の売場において“健康チェック体験会”を開催することで、お客さま自身の健康状態を見える化し、その結果に基づいた具体的な食材提案を行う『体験型健康促進イベント』です。

開催の背景と意義

「まち健」は『お出かけついでに知る』『健康をお得に、楽しく』『健康を気軽に、ゆるく』をキーワードに、地域住民の皆さまへ健康に関する気付きを得ていただく場を提供しています。

今回、“食の阪神”こと阪神梅田本店の生鮮食品売場と協業することで、健康への気付き（測定）から行動（食材の購入・摂取）までをワンストップでつなげ、お客さまのウェルビーイング向上に寄与することを目指します。

主なコンテンツと体験の流れ

各ブースでは、専門の測定機器を用いた無料チェックと、その結果を踏まえた食材提案を行います。

＜西勝青果ブース（野菜・果物エリア）＞

〇毛細血管測定「自動型毛細血管スコープ」

指先の毛細血管の状態をスコア化し、血流状態や血管形状をわかりやすく見える化します。

測定結果に基づき、おすすめの野菜をその場で提案。

パネル展示もあり、測定を希望されない方にも健康情報を提供いたします。

左）あっと株式会社 “自動毛細血管スコープ” / 右）ブースイメージ

＜西側サービスカウンター前ブース（魚エリア）＞

〇骨健康度測定「骨ウェーブ」

骨の健康状態をチェックし、将来の健康維持に向けた気付きを提供します。

イメージ

また、健康のお悩み別に、おすすめの魚介類を解説したパネルを設置します。

さらに大阪府が推進する健康づくり「健活10」のPRも実施。行政と連携した啓発活動を行います。

阪神梅田本店は今後も売場というお客さまとのリアルな接点を活用し、今回のイベントをきっかけに食と健康が結びつく豊かなライフスタイルを提案してまいります。

ぜひ、現場のリアルな声をご取材ください。