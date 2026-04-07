札幌発の体幹トレーニング「あへあほ体操」、米国整形外科基礎学会にて科学的効果を発表

株式会社アクティブスタイル

株式会社アクティブスタイル（北海道札幌市、代表取締役：齊藤 学）は、2026年3月28日（土）、アメリカで開催された「米国整形外科基礎学会」にて、自社が展開する体幹トレーニング「あへあほ体操」の基本動作がもたらす効果に関する共同研究成果を発表いたしました。当日は本動作が医学的に評価されるドローイン運動と同等の働きを示すデータを提示するとともに、デモンストレーションを実施し、現地で広く体験の場を提供しました。

■「あへあほ体操」とは？ ～車椅子でもできる簡単な体幹トレーニング～

「あへあほ体操」(https://shimo-tore.com)は、「あーへーあーほー」と発声しながら「へ」と「ほ」のタイミングでお腹をへこませるシンプルな基本動作を軸とした、体幹トレーニングです。この基本動作はドローインと呼ばれる呼吸トレーニングをベースにしており、腹横筋などのインナーマッスルを効果的に刺激します。立ったままでも座ったままでも取り組めることから、運動が苦手な方や車椅子をご利用の方でも、無理なく腰痛や膝痛対策に取り組むことが可能です。

現在は全国に49名の認定インストラクターがおり、スポーツクラブや介護福祉施設、自社のオンライン教室「あへあほクラブ」などで広く実施されています。

「あへあほ体操」基本動作イメージ

■ 米国整形外科基礎学会での発表内容（研究成果）

2025年8月8日、北海道大学大学院保健科学研究院の片岡義明特任助教や札幌リハビリテーション専門学校理学療法士科学科長の黒澤祝氏、リハビリテーション科学修士の大野大地氏らとの共同研究チームによる検証（健常成人24名対象）において、「あへあほ体操」の基本動作を実施し、以下の即時的効果が科学的に実証されました。

- 深部体幹筋の活性化インナーマッスルである「内腹斜筋・腹横筋」の筋活動量が有意に増加しました。- 呼吸機能の向上発声を伴う運動により、努力肺活量（FVC）の有意な増加が確認されました。

この結果から、「あへあほ体操」は深部体幹筋の活動と肺機能を向上させる効果があり、介護福祉施設の集団型予防プログラムとして適している可能性が非常に高いと示唆されました。

学会での発表を終えて、「あへあほ体操」創始者のしものまさひろは以下のようにコメントしました。

「現地では多くの方に『あへあほ体操』を体験していただきましたが、言葉が通じなくても『あーへーあーほー』という発声だけで自然と一体感が生まれ、国や言語の違いを超えてつながることができました。参加された皆さんが笑顔で、ワクワクしながら取り組んでくださった姿が印象的で、この体操が世界共通の運動として広がる可能性を強く実感しています。理屈ではなく、体験そのものの楽しさが人をつなぐ――それが『あへあほ体操』の本質的な魅力だと改めて感じました。」

■ 2026年5月より、自治体・介護福祉施設向けオンラインサービスを展開予定

今回の効果実証を受け、今後は全国の市町村や介護福祉施設を対象に、Zoomを用いたオンラインサービスの提供を予定しています。地方の「プロトレーナー不足」や「施設スタッフの業務負担」といった課題を解決するため、月額3～5万円程度の安価なコストで全国どこでもプロの指導を導入できる仕組みを構築し、地域の健康寿命延伸に貢献してまいります。

■ 「あへあほ体操」創始者 しもの まさひろ プロフィール

株式会社アクティブスタイル専務取締役。北海道札幌市出身。

高校卒業後、陸上自衛隊に駅伝の強化選手として入隊するも、度重なる深刻な腰痛によりアスリートとしての道を絶たれる。

自身のケガの経験から「体の不調で夢を絶たれる人を支えたい」とスポーツトレーナーへ転身を決意。整形外科や整骨院でのリハビリ指導経験やカイロプラクティックの学びを深める中で、インナーマッスルを鍛える呼吸法「ドローイン」に着目する。2007年、これに「ハ行の発声」を組み合わせた独自の体幹トレーニング「あへあほ体操」を考案した。

創業当初より「2040年に世界同時あへあほ」を掲げており、近年は海外向けにTikTokでの発信にも注力。言語に依存しないトレーニング動画の配信を通じて、グローバルでの認知拡大を進めている。

現在は、全国での指導やインストラクター育成を行う傍ら、札幌リハビリテーション専門学校の非常勤講師も務め、同校およびリハビリ専門家チームとの共同研究も牽引する。

■ 株式会社アクティブスタイルについて

- 著書：『お腹がへこむ！あへあほ体操』（主婦の友社、2016年）- メディア出演実績：テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（2016年） ほか多数- あへあほ体操 公式サイト：https://shimo-tore.com

株式会社アクティブスタイルは、札幌市を拠点に介護・医療・福祉分野の事業を展開する総合健康支援企業です。2012年の創業以降、リハビリ特化型デイサービスや障がい者グループホーム、訪問型鍼灸マッサージ治療院の運営を通じ、現場に根ざした健康支援に取り組んできました。

2025年には、「あへあほ体操」創始者である霜野昌宏を専務取締役に迎え、同体操を活用した健康増進や介護予防への取り組みを開始。「2040年に世界同時あへあほ実現」という使命を掲げて、誰もが主体的に健康づくりに関われる社会の実現を目指してまいります。

■ 会社概要

- 会社名：株式会社アクティブスタイル- 代表取締役：齊藤 学- 本社所在地：北海道札幌市白石区北郷3条1丁目6番28－1F- 設立：2012年7月11日- TEL：011-873-0100- FAX：011-873-2230- MAIL：info@activestyle.info- WEB：https://activestyle.info

■ あへあほ事業部お問い合わせ先

株式会社アクティブスタイル あへあほ事業部（担当：酒井）

E-mail ：aheaho@activestyle.info