弾ける泡と香りの科学で、頭皮・顔・全身を1本でうるおす。sleep hugからサロン専売「炭酸ヘッド＆ボディスパ」誕生

株式会社フレーバーライフ社

アロマテラピー総合企業の株式会社フレーバーライフ社（本社：東京都国分寺市、代表取締役：興津秀憲）は、やさしいおやすみへ導くナイトルーティンブランド『sleep hug』からサロン専売品として「炭酸ヘッド＆ボディスパ」を2026年４月７日よりフレーバーライフ直営店にて先行発売いたします。sleep hugが大切にしている”香りの力”と、これまで多くのサロン様とのお取引を通じて培ったサロン商材のノウハウを活かした、新感覚の商品が誕生いたします。4月2日からは表参道にあるサロンnatural forme.（ナチュラルフォルム）にて小顔施術メニューへの導入もスタートいたします。

■製品概要

商品名：sleep hug炭酸ヘッド＆ボディスパ

ブルーミングリモーネの香り／ソフトラベンダーの香り

価格：各2,200円(税込)

商品特徴：高濃度炭酸※1泡と天然アロマが、カラダもこころもすっきりリセット。パチパチ弾ける爽快な泡とともに、NMN※2やフラーレンなど、保湿美容成分を厳選して配合した全身用美容液。毎日の生活に、本気のめぐり※3ケアを。

※1二酸化炭素（噴射剤） ※2ニコチンアミドモノヌクレオチド ※3角層にうるおいをめぐらせること

■sleep hug炭酸ヘッド＆ボディスパ 製品特長

パチパチと心地よく弾ける高濃度炭酸※1と独自にブレンドした精油100％の香り。こころもからだもほどけるような、新感覚の全身美容液です。

●パチパチ弾ける高濃度炭酸※1泡

6,500ppmの高濃度炭酸※1配合の泡がやさしく肌に触れるだけで弾け、美容液がすみずみまですばやく浸透※4。乾燥などにより、かたくなった全身をうるおいで満たして、やわらかなハリ肌へと導きます。

●香りの科学をつめこんだ、100％精油の独自ブレンド

＜ブルーミングリモーネの香り＞

ネロリとオレンジのやさしさに、澄んだレモンが軽やかにくすぐる。心ゆったりと、穏やかな時間を過ごせるやすらぎの香り。

＜ソフトラベンダーの香り＞

フランス産ラベンダーに、やわらかなバニラがそっと寄り添う。包み込む甘さで心ほぐれるような、ぬくもりのある香り。

●選び抜かれた美容保湿成分が頭皮からボディまで幅広くアプローチ

NMN※2、フラーレン、植物幹細胞エキス※5など、エイジングケア※6を意識した成分を配合。頭皮からボディまで、さまざまな肌悩み※7に寄り添う処方設計になっています。

●サロン施術での使用を想定した、こだわりの設計

炭酸※1泡を肌に広げてなでるだけ。触れるだけで全身の保湿エイジングケア※6ができるため、ヘアサロン、ヘッドスパサロン、エステサロン、リラクゼーションサロンなど、幅広いシーンでお使いいただけます。保湿するのにべたつかない使用感、強すぎないここちよい精油の香り、握りやすく扱いやすい缶の大きさ。さまざまな施術を想定して細部にまでとことんこだわった、サロンのための商品設計です。

※1二酸化炭素（噴射剤） ※2ニコチンアミドモノヌクレオチド ※4角質層まで ※5アルガニアスピノサカルス培養エキス ※6年齢に応じたケア ※7ハリツヤうるおい不足など

■発売日/販売店について

【2026年4月2日】

表参道にあるサロンnatural forme. （ナチュラルフォルム）にて、小顔施術メニューへの導入

【2026年4月7日】

フレーバーライフ直営店

【2026年4月21日】

全国サロン・サロンディーラー発売

■sleep hugとは

sleep hugは、アロマ専門メーカーが手がけるライフスタイルブランドです。香りの科学で、おやすみ環境を整えるホームフレグランスや心ときめくボディケアをお届けします。

“おつかれさま”のかわりに、ハグを。

疲れや不安に寄り添い、心とカラダを静かに支え、やさしい眠りをサポートする――

頑張るあなたの隣で、そっと寄り添うナイトルーティンブランドです。

そんなsleep hugが大切にしている”香りの力”と”触れるケア”を融合させ、SALON PREMIUMの商品を展開しています。ヘアサロン、ヘッドスパサロン、エステサロン、リラクゼーションサロンなど、コースでの利用はもちろん、お客様がホームケアとしても手軽に取り入れやすい商品設計を心がけています。

■会社概要

商号 ： 株式会社フレーバーライフ社

代表者 ： 代表取締役 興津 秀憲

所在地 ： 〒185-0012 東京都国分寺市本町4-1-12

設立 ： 1996年12月

事業内容： 天然精油、アロマ商品の輸入、製造、販売、店舗・スクール運営

資本金 ： 1,000万円

ブランドサイトURL：https://sleephug.jp

商品サイトURL：https://sleephug.jp/pages/salon

Instagram：https://www.instagram.com/sleephug_official

X ：https://x.com/sleephug_

TikTok ：http://www.tiktok.com/@moka.mana

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社フレーバーライフ社 お客様相談窓口

TEL：0120-907-187 MAIL：info@sleephug.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社フレーバーライフ社 担当：山口・菊地

TEL：042-323-2677 FAX：042-325-2803

MAIL：contact@sleephug.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d39952-23-d74cc24c9ef66339f20f7ab1d8586a53.pdf