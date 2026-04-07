文化が薫り、活気が踊る。ミュージアムウィークで体験する上野まるごと博覧会が堂々開催！

上野のれん会

上野エリアでは、5月18日の “国際博物館の日” にちなみ、上野恩賜公園周辺にある博物館や美術館、動物園など 13 施設と、上野のれん会の加盟店が協力し、「上野ミュージアムウィーク」が開催されます。今年も昨年に続き大好評でしたデジタルスタンプラリーが継続して行われ、まちでも多くの展覧会が開催されるなどより一層魅力的なスペシャルウィークとなります。毎年恒例の “まちのお楽しみ” クーポンと合わせ、上野全体が文化のドキドキワクワクに満ち溢れたテーマパークになる特別な時間、ぜひフルにお楽しみください。

今回も一番の注目は“国際博物館の日” にちなんで行われる “無料観覧” です。今年は5月19日(火)となっておりますのでご注意ください。東京国立博物館（東博コレクション展） 、国立科学博物館、国立西洋美術館、旧東京音楽学校奏楽堂、したまちミュージアムの5館の常設展示が無料観覧できます。

松坂屋上野店の美術画廊では百貨店文化の発展とともに歩んできた歴史ある美術品が並び、上野マルイでは使うことでミュージアムの応援につながるクレジットカードもフィーチャーされます。上野駅の交番跡地をリノベーションし誕生したギャラリー CREATIVE HUB UENO “es”（上野駅）、まちのアーティストがパンダをテーマとした展示を行うPARCO_ya上野など、公園内の文化施設だけでなく、まちの中でもアートを感じられるスポットもラリーポイントとなります。

国際博物館の日とスタンプラリーともにアートのまち上野の風情をぜひお楽しみください。

■開催概要■

「国際博物館の日」記念事業2026 上野ミュージアムウィーク

開催期間：2026年5月8日（金）～5月24日（日）

会場（参加施設・団体）：東京国立博物館／国立科学博物館／国立西洋美術館／東京藝術大学大学美術館／東京都美術館／東京都恩賜上野動物園／上野の森美術館／台東区立旧東京音楽学校奏楽堂／旧岩崎庭園／国立近現代建築資料館／国立国会図書館国際子ども図書館／東叡山寛永寺／台東区立したまちミュージアム／上野のれん会参加店舗（順不同）

※会期中に休館日あり

主催：上野ミュージアムウィーク実行組織連盟

共同主催：上野のれん会

協賛：（一財）全国科学博物館振興財団

協力：東京都東部公園緑地事務所、台東区、（公財）台東区芸術文化財団

公式サイト：http://www.ueno-mw.com/

■【ueno杜まちふらり】上野ミュージアムウィーク2026～国際博物館の日～■

『杜でときめき、まちで満腹。上野よくばり散歩』



5月8日（金）～5月24日（日）の間、デジタルスタンプラリーが開催されます。下記の参加施設内にスタンプポイントが出現します。

【チェックポイント紹介】

1.東京国立博物館

2.国立科学博物館

3.国立西洋美術館

4.国立国会図書館国際子ども図書館

5.東京都美術館

6.上野の森美術館

7.旧東京音楽学校奏楽堂

8.東京藝術大学大学美術館

9.東叡山寛永寺 根本中堂

10.旧岩崎邸庭園

11.したまちミュージアム

12.上野マルイ

13.CREATIVE HUB UENO “es”（JR上野駅）

14.松坂屋上野店

15.PARCO_ya上野

【利用方法】

お手持ちのスマートフォンにでジタルスタンプラリーfurariをダウンロード。スタンプラリー加盟の参加施設の指定の場所に行き、スタンプをゲットする。

スタンプ０個・・・・・上野エリアのグルメ、ショッピングのお店で使える杜まちクーポン

スタンプ３個・・・・・藝を育むまち同好会・上野ミュージアムウィーク2026 スペシャル直筆ドローイング作品

スタンプ７個・・・・・参加各館の賞品

スタンプ15個・・・・・参加各館の賞品（当選確率2倍）

※賞品の発送は、ミュージアムウィーク終了後１から2か月後に当選者に届きます。

★スタンプ0個

上野エリアのグルメ、ショッピングのお店で使える杜まちクーポン

うなぎ、焼肉、洋食、甘味から婦人服、バッグ、スカジャンまで

幅広く使えるスペシャルクーポンをこの機会にぜひご利用ください。

アプリの登録をするだけでご利用いただけます。



デジタルクーポンが使える店舗・施設一覧

https://ueno-morimachi.jp/coupon





★スタンプ3個

上野ミュージアムウィーク2026 スペシャル直筆ドローイング作品 40枚（40組）

上野のアート団体・藝を育むまち同好会のアーティスト4名それぞれが思い思いのドローイングを10枚ずつ描きます。直筆ドローイング作品は抽選でプレゼント。

★スタンプ7個

参加各館の賞品一覧

★スタンプ7個 (&15個)

参加各館の賞品

※ご応募いただいた方の中から抽選でプレゼント

参加各館（11館）より提供の賞品です。

〇東京国立博物館賞

・東博コレクション展招待券＋オリジナルチケットフォルダセット 20組40枚

・URL：https://www.tnm.jp/

〇国立科学博物館賞

・共通招待券

2枚組20名様 ※お一人1回、各施設（上野本館・筑波実験植物園・自然教育園）のいずれかの常設展示にご入館できます。

・URL：http://www.kahaku.go.jp

〇国立西洋美術館賞

・企画展「版画家レンブラント 挑戦、継承、インパクト」の無料観覧券20組40枚

・URL：https://www.nmwa.go.jp/

〇東京藝術大学大学美術館賞

・大学美術館オリジナルポストカード 20名様 (20名様)

・URL：https://museum.geidai.ac.jp/

〇東京都美術館賞

・企画展「この場所の風景―上野・大牟田・ブエノスアイレス」の無料観覧券20組40枚

・URL：https://www.tobikan.jp/

〇上野の森美術館賞

・『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』招待券（5組10名様）

・URL：http://www.ueno-mori.org/

〇旧東京音楽学校奏楽堂賞

・「招待券２枚＋チケットフォルダ」を２０組

・URL：https://www.taitogeibun.net/sougakudou/

〇旧岩崎邸庭園賞

・旧岩崎邸庭園オリジナルミニクリアファイル＋オリジナルポストカード【20セット】(20名様)

・URL：https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-iwasaki-tei/

〇国立近現代建築資料館賞

・ポストカード４枚入りを20セット

・URL：https://nama.bunka.go.jp/

〇したまちミュージアム賞

ポストカード３枚入りを２０セット

・URL：https://www.taitogeibun.net/shitamachi/

〇東叡山寛永寺賞

・非売品の特製ご朱印帳（お一人様1冊）：10名様

・URL：http://kaneiji.jp/

〇ものとアート賞

・アーティストが描いた印刷ではなく手書きのリングノート：10名様

・URL：https://www.mono-to-art.com/



【チェックポイント紹介】

上野マルイ

上野マルイは、JR上野駅・東京メトロ上野駅から徒歩数分に位置する地域のランドマーク的な商業施設です。地下2階から9階まで、ファッション、雑貨、家電、レストランなど約100のテナントが揃い、買い物から食事まで幅広く楽しめます。各階でイベントやポップアップも頻繁に開催されており、地元の方から観光客まで多くの人が行き交う、上野の街の賑わいを象徴するスポットです。

ミュージアム エポスカードは、いつものお買い物がミュージアムの応援になるクレジットカード。年会費はずっと無料で、お気に入りのミュージアムデザインを選べます。使うたびに利用額の0.1%が対象ミュージアムに届き、文化財や美術品、標本資料を未来へつなぐ活動に役立てられます。カード好きにもアート好きにもうれしい一枚です。



ウェブサイトはこちら(https://www.0101.co.jp/058/news/detail.html?article_seq=142079&article_type=sto)から

上野マルイ（東京都台東区上野6丁目15番1号）

営業時間：11:00～20:00

CREATIVE HUB UENO “es”

東京藝大とJR東日本の包括連携協定の第一弾として、上野駅の交番跡地をリノベーションし誕生したギャラリーです。東京藝大の学生・卒業生の若手アーティストの作品を展示し、時代を映し出す芸術作品に触れ合う機会をつくります。また、上野駅全体を美術館に見立て、駅構内に点在するアート作品等をご案内し、多様な文化交流の場を創出していきます。 ギャラリー名の”es”（エス）とは、心理学用語で「無意識の領域」を指し、多様な欲望やエネルギーを内在し、小さくとも無限の表現領域を体現できるスペースを目指して命名しました。

会場：CREATIVE HUB UENO “es”（東京都台東区上野7丁目1番1）

開催期間：2026年4月28日(火) ～ 2026年5月31日(日) 会期日数 / 30日間

休廊日 ：5/11 (月) 、5/18 (月) 、5/25 (月)

開廊時間：11:00～19:00（最終入場18:45）

展示内容：齋藤 愛未個展「小さな乗り物」

Manami Saito solo exhibition “An Exhibition of Small Vehicles"

「小さな乗り物」と題し、今まで描いてきた作品を展示します。

『本と汽車』2025年 膠・麻紙・岩絵具齋藤 愛未(Manami Saito)

齋藤は岩絵具を用いて絵画制作を行います。鉱石を砕いてつくられた粒子状の絵具は、その色合いや質感が独特であり目を惹きます。日常の機微を描き留めていくなかで、改めて「乗り物」とは魅力的な造形であると考え、本展示ではモチーフを乗り物に絞り作品を

展示いたします。

経歴

2018年 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業

2020年 大学院美術研究科修士課程絵画専攻日本画研究分野

2023年 大学院美術研究科博士後期課程美術専攻日本画研究領域

現在 日本美術院 院友



主な展示歴

2022年 レスポワール新人選抜展（銀座スルガ台画廊）

2024年 個展「-在りし日の-」（松坂屋上野店・松坂屋名古屋店）

松坂屋上野店

松坂屋上野店の美術画廊は、百貨店文化の発展とともに歩んできた歴史ある売場です。戦後より、日本画・洋画・工芸など幅広い分野の展覧会を開催し、著名作家から新進作家まで多くの作品を紹介してきました。文化・芸術の街である上野に位置することから、美術文化の発信と作家の発表の場として、現在も多くの展覧会を開催しています。この機会にぜひご気軽にお越しくださいませ。

展覧会スケジュールは下記の通りでございます。なお、最新情報は随時更新しておりますので、詳細は下記ページをご覧くださいませ。

https://shopblog.dmdepart.jp/ueno/art/

松坂屋上野店は、1768年創業の歴史を誇る上野エリアを代表する老舗百貨店です。東京メトロ銀座線「上野広小路駅」と直結しており、JR御徒町駅からも徒歩2分とアクセス抜群。地下1階から8階まで、食品からファッション、暮らしの品まで幅広く揃い、地元の方々に長く愛され続けている上野のランドマークです。



松坂屋上野店（東京都台東区上野3-29-5）

営業時間：10:00～20:00（美術画廊は18:30まで）

PARCO_ya上野

「ちょっと上の、おとなの、パルコ。」をコンセプトにした上野フロンティアタワー内の商業施設です。地下1階から6階まで、こだわりのファッションやグルメが揃い、7階以上にはTOHOシネマズ上野も。ショッピングも映画も一度に楽しめる、大人のためのおでかけスポットです。

PANDER WONDER ～SAYAKA KOBORIのわくわくパンダ美術館～も同時開催

2Fエスカレーター横で藝育会アーティストのコボリサヤカ氏による個展が行われます。ピンクのうえのパンダなどミュージアムウィークならではのレアパンダが勢揃い。まちの春節イベントで制作されたGOGOパンダペインティングも並びます。



※5月15日(金)～5月17日(日)の間のみ抽選の即売会が行われます。

上野ミュージアムウィーク特別企画！パルコヤ上野に「スペシャルうえのパンダ」が登場

今回お披露目となるのは、ふんわりとした白とピンクの毛並みが目を惹く「スペシャルうえのパンダ」です。

思わず撫でたくなるような柔らかな質感と、首元に結ばれた上品なリボン。

そして、じっとこちらを見つめるような、透明感のある丸い瞳が魅力です。手仕事ならではの温もりと繊細な表現が詰まった、愛らしさ満点の作品に仕上がっています。

上野のアート散策の思い出や、日常を彩る特別な癒やしとして、あなただけのお気に入りをお迎えしてみませんか？ ぜひパルコヤ上野の会場で、その愛らしい姿を直接ご覧ください。

PARCO_ya上野（東京都台東区上野3-24-6）

営業時間：10:00～20:00（6F レストランフロア「口福回廊」は11:00～23:00）



藝を育むまち同好会 上野ミュージアムウィーク・スペシャル直筆ドローイング・アーティスト

コボリサヤカ ドローイング例飯田めぐみ ドローイング例柳澤樹 ドローイング例チカトイズ（CHIKA） ドローイング例

コボリサヤカ

ソフト・スカルプチュア・アーティスト。"かわいいは世界を救う"を信念に、抑圧的な社会のなかで生きる人々に癒しと希望を届けることをテーマに活動。ドイツ製のファー生地など上質な素材を用い、型紙の制作から縫製、染色、小物に至るまで一貫してハイエンドなハンドメイドにこだわる。ウチノコシリーズをメインに広告ビジュアルやイベント出店、SNSでの発信を通じ、ぬいぐるみというメディアの可能性を開拓する。上野観光連盟とコラボした「うえのパンダ」はパンダがいなくなった今も上野に訪れる多くのパンダファンの心を癒しています。藝を育むまち同好会 所属。



Xはこちら(https://x.com/small8moat)

Instagramはこちら(https://www.instagram.com/coborisayaka/)

上野観光連盟公認ぬいぐるみ「うえのパンダ」はこちら(https://sayakakoboristudio.com/collections/uenopanda)から

略歴・展示歴

2020年 上野の未来展（東京・上野マルイ）

初個展「コボリサヤカのぬいぐるみ展」（東京・表参道ヒルズ ギャラリー ROCKET）

2021年 Future Artists Tokyo 2021（東京国際フォーラム・アートフェア東京2021）

個展「コボリサヤカ展」（東京・ラフォーレ原宿）

2022年 ラフォーレ原宿 愛と狂喜のマーケット出展





飯田めぐみ

ペインター。 認識出来なくなっていく記憶や出来事について関心を持ち制作している。おぼろげで不確かになっていくものの存在を絵画に記録する事で見えないものの存在を認識しようとしている。2000年生まれ 千葉県出身

Xはこちら(https://x.com/Oilmegu1011)

Instagramはこちら(https://www.instagram.com/oil1011_meg)



略歴・展示歴

2024年3月 武蔵野美術大学造形学部油絵学科 卒業

2024年4月 武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程 入学

現在 修士課程在学展示

2024年1月 2023年度 武蔵野美術大学卒業・修了制作展/武蔵野美術大学鷹の台キャンパス

2024年11月 Group Exhibition:EPIC PAINTERS Vol:14@THE blank GALLERY,Tokyo

柳澤 樹

“質感”をテーマに油絵を描く。蛇の鱗を拡大して画面を構成し、細かい描写や色の層を重ねることで不思議な質感が生まれ、鑑賞者によってそれぞれ想像する対象物の肌触りや温度、質量の認識が異なる。これは鑑賞者を取り巻く環境や知識、経験が各々異なるからである。

Xはこちら(https://x.com/itreeee7)

Instagramはこちら(https://www.instagram.com/itreeee12)

略歴・展示歴

2001年 埼玉県川越市生まれ

2024年 武蔵野美術大学 造形学部 油絵学科 油絵専攻 卒業

2024.2 藝を育むまち同好会「大藝育会展」松坂屋上野店 7階 アートギャラリー

2024.2 八犬堂「ヤングアーティスト公募展“いい芽ふくら芽”in TOKYO2024」松坂屋上野店

2024.9 八犬堂「KANZEN-完全-」伊勢丹新宿店

チカトイズ（CHIKA）

彫刻家。フューチャーレトロなデザインの造形を通じ、AIと人間の共存の形を探求する作品を展開している。異形の頭部を持つロボットたちはその無骨で錆びた外観とは異なり可愛らしいユーモアと、時にどこか哀愁を感じさせる。テクノロジーと人間の関係性を問い直し、持続可能な未来を批評的に眼差す。社会と自分自身の在り方を通じ、人間らしさとは何かを観る者に考えさせる独自の世界観を表現する。累計フォロワー10万超えの超人気アーティスト。

Twitterはこちら(https://x.com/Hiro_chika_you)

Instagramはこちら(https://www.instagram.com/chikatoys/)



略歴・展示歴

広島県福山市生まれ。

2013年「デザインフェスタ vol.38」初出展、創作活動を本格始動

2014年「ワンダーフェスティバル」初参加、デザインフェスタの双方を中心に活動を展開 2020年 上野の未来展（東京・上野マルイ）

2021年 Future Artists Tokyo 2021（東京国際フォーラム・アートフェア東京2021）

2023年 活動10周年記念展「CHIKA WORLD」（東京・谷中「HOWHOUSE」）

■その半券、捨てないで！クーポンサービス■

開催期間中、下記店舗にて各館の半券をご提示いただくと無料サービスが受けられます。サービスの内容などの詳細は、上野ミュージアムウィーク公式サイトをご覧ください。



【参加店舗】

黒船亭（デザートサービス）

伊豆栄（ウーロン茶または緑茶1杯サービス）

あんみつ みはし（白玉2個トッピングサービス）

太昌園（生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス）

厳選洋食さくらい（生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス）

天寿々（野菜天一品プレゼント）

亀屋 一睡亭（あずき最中アイス1つサービス）

会席中国料理 古月（ソフトドリンクまたはビール1杯サービス）

鉢の木（グラスワイン1杯またはデザート、ランチはコーヒーサービス）

よし寿司（生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス）

上野マルイ（ミュージアムオリジナルステッカー1枚プレゼント ※先着200名さま）

デリー 上野店（70周年記念オリジナルステッカープレゼント ※先着200名さま）

【利用方法】

上野公園の文化施設の半券を提示

スマホのQRコード、コンビニやチケット売り場で印刷したものもOK

※お1人様1枚提示

※クーポンサービス併用不可

■国際博物館の日とは ■

「国際博物館の日」は1977年に国際博物館会議（ICOM）が設けた、博物館の役割について広く理解を深めるための国際的な日です。多くの方に博物館に親しんでいただくこと、博物館の役割をより広く知っていただくことなどを目的に、5月18日とその前後に世界中の博物館で記念行事が行われます。国際的にも稀なほど、博物館・美術館などの文化施設が多数集まる上野では、毎年「国際博物館の日」の前後を「上野ミュージアムウィーク」として文化施設と上野のれん会が様々な記念イベントを行っています。

■上野のれん会■

花の雲、上野は大江戸このかたの盛り場代表。明治このかた芸術文化の発信地。 上野のれん会は、その上野の有名店約100店の連合体です。1959年(昭和34年)の創立以来この地の文化的伝統の再発見をめざして、タウン誌「うえの」を、毎月発行してきました。通巻796号（2026年4月現在）になります。



■フライヤー■

◎お問い合わせ

上野ミュージアムウィーク実行委員会事務局

TEL 03-3833-8016 FAX 03-3839-2765（上野のれん会内 平日10：00～17：00）