「うみはどうしてあおいの？」「くうきってなに？」など……子どもたちの素朴な疑問に答える絵本『はじめての なぜなにふしぎ えほん しぜんの ぎもん』4月13日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は『はじめての なぜなにふしぎ えほん しぜんの ぎもん』（著者：てづかあけみ）を4月13日に発売いたします。

あらすじ

しょくぶつ・だいち・そら・うちゅうなど、自然の「なぜ？」に答える絵本

はなにはどうしていろんないろがあるの？ うみはどうしてあおいの？ くうきってなに？ つきってどんなところ？ 子どもたちが毎日の暮らしの中で出会う、自然の疑問をやさしいイラストで解説。大好評「なぜなにふしぎ」シリーズ第4弾です。

［書籍概要］

書名：『はじめての なぜなにふしぎ えほん しぜんの ぎもん』

https://pie.co.jp/book/i/5832/

仕様：A4判変型／245×215mm／96Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体2,200円+税

ISBN：978-4-7562-5832-8 Ｃ8771

著者：てづかあけみ

発売日：2026年4月13日

発行元：パイ インターナショナル

「なぜなにふしぎ」シリーズとは

2017年1月に刊行した『はじめての なぜなにふしぎ えほん』から続く、子どもたちの素朴な疑問に答えるシリーズ。現在までに、シリーズ累計発行部数10万部を突破しました。実際に未就学児から小学生までのお子さんのいる家庭へアンケートを取ることで、子どもたちから寄せられる代表的な質問を掲載しています。子どもたちの知的好奇心が高まる「なぜなに期」（4歳～）にぴったりな絵本です。

はじめての なぜなにふしぎ えほん

空はどうして青いの？ 虹はどうしてできるの？ 魚はどうやって眠るの？ どうして夢をみるの？ 時計っていつできたの？ 日常の中で子供が初めて出会う70以上の疑問を、イラストでわかりやすく解説した絵本です。

https://pie.co.jp/book/i/4853/

はじめての なぜなにふしぎ えほん みのまわりの ぎもん

天気はどうして変わるの？ 動物はどれくらい眠るの？ 服はどうして人だけが着るの？ 消しゴムはどうして消せるの？身近な疑問や科学のふしぎをイラストでわかりやすく解説した、大好評の「なぜなにふしぎ」シリーズ第2弾。

子どもの想像力は未知の発見や喜びから育ちます。子どもが一人でも読みやすい、楽しいイラストと口語体の絵本です。

https://pie.co.jp/book/i/5663/

はじめての なぜなにふしぎ えほん うちゅうの なぞ

子どものそぼくな疑問やふしぎをイラストでわかりやすく解説する、大好評の「なぜなにふしぎ」シリーズ第３弾のテーマは「うちゅう」。「月が、あとをついてくるように見えるのはなぜ？」「星って、みんなまるい形なの？」「うちゅうには、音やにおいはあるの？」「ブラックホールって、いったいなに？」といった、うちゅうのなぞにふれ、親子で学べる１冊です。

https://pie.co.jp/book/i/5745/

書籍に関するお問い合わせ

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