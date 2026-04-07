落ちない鉄粉・固着汚れを時短洗浄。太陽光パネルや外壁まわりの清掃効率を高める次世代クリーナー発売

“コスパ”をもたらし清掃現場を救う

アウグ株式会社パワークリーンe

アウグ株式会社が、太陽光パネルや外壁まわりの落ちない鉄粉・固着汚れを時短洗浄し、清掃効率を高める次世代クリーナー「パワークリーンe」を発売。事業者向けの無料サンプルや価格などの問い合わせも、ホームページから受付開始しました。

パワークリーンe

https://augjapan.com/collections/業務用/products/パワークリーンe(https://augjapan.com/collections/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8/products/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3e)

開発の背景。清掃現場が直面する「3つの課題」

太陽光発電設備の導入拡大に伴い、メンテナンス需要は増加する一方、現場では人手不足と過酷な作業環境、そして“落ちない汚れ”の作業長期化が深刻化しています。清掃現場には3つの課題があり、

- 汚れがなかなか落ちない：製鉄所周辺などで付着しやすい鉄粉や、長年の水垢・スケールなどの汚れが、通常の洗浄剤では除去に時間がかかる- 時間とコストがかかる：汚れが落ちないことで作業時間が延び、人件費が増加。利益も圧迫- 液剤のリスクが高い：強力な洗浄力を求めるほど酸性・アルカリ性薬剤の取り扱いが難しく、作業者の安全対策や運用管理が課題になる太陽光パネルに付着した落ちにくい汚れ（鉄粉）

アウグ株式会社はこれらの課題に向き合い「現場の負担をできる限り軽くする」ことを目指した「パワークリーンe」を開発。「パワークリーンe」には、以下の現場や環境に優しい3つの特徴があります。

無料サンプルで「パワークリーンe」を実感してほしい

- 作業時間を大幅短縮製鉄所の屋上で約4年間放置された太陽光パネルを用いて他社ベンチマーク品と比較し、洗浄作業時間が半分以下（目安）となる結果を確認。有機酸（クエン酸・酢酸）や硝酸アンモニウム等を配合し、鉄粉・サビ・カーボン汚れなどの固着汚れを効率的に洗浄します。※当社試験条件下での結果であり、汚れの種類・付着量・素材・気温・作業方法等により効果・所要時間は異なる。「パワークリーンe」および他社品を希釈率別に塗布。ブラシ洗浄し洗浄力とスピードを比較。- 現場に合わせて「濃さ」を調整、希釈でコスト設計がしやすい濃縮タイプ希釈して使用する濃縮タイプ（標準5倍希釈）で、汚れがひどい場合は低希釈、軽いメンテナンス用途には高希釈など、現場の汚れ状況や作業設計に応じて柔軟に調整できます。- 希釈使用を前提に運用しやすさを設計。環境配慮と現場運用を両立「パワークリーンe」は強酸性（pH1.6-2.0）液剤で、作業時は手袋・保護眼鏡（保護面）等の保護具着用、換気などの対策を徹底してご使用ください。また希釈使用で土壌や排水への環境負荷を抑え、環境対応を求められる現場でも導入しやすい運用を目指しました。※いずれも使用環境・排水条件・地域ルール等により運用は異なります。事前の現場確認を推奨します。作業開始（鉄粉除去）作業後（鉄粉除去）

「パワークリーンe」の使用方法は、必ず希釈して使用（標準5倍希釈）、汚れにスプレー塗布しスポンジ／ブラシでこすり、水で十分に洗い流します。しつこい汚れは再塗布し、数分置いてから再度こする、という簡単な方法です。

金属部品が錆びる可能性があるため、スプレーはオールプラスチック製推奨。素材・塗装面・シーリング等への影響が懸念される場合は、必ず目立たない箇所で試してからご使用ください。

太陽光パネル洗浄業者様や、本製品をご検討いただける事業者様には、用途・使用環境を確認のうえ数量限定のサンプルをご用意し、価格などの問い合わせご相談をホームページ等で承ります。

「パワークリーンe」が“コスパ”をもたらし人手不足の清掃現場を救います。

＜商品概要＞

商品名：パワークリーンe

品番：GY-101

JAN：4905534124238

内容量：20kg（ポリ容器）

原産国：日本

成分：有機酸（クエン酸、酢酸）、硝酸アンモニウム、柑橘系添加剤他

用途：太陽光パネル、タイル、石材、金属等の鉄粉・サビ・スケール汚れ等の除去

価格：お問い合わせください

◎問い合わせ窓口

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◎パワークリーンe

https://augjapan.com/collections/業務用/products/パワークリーンe(https://augjapan.com/collections/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8/products/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3e)

会社名：アウグ株式会社

住所：東京都世田谷区中町5-2-2

E-mail：info@augjapan.com

TEL：03-5707-5311

HP：https://augjapan.com