日本調剤、好評の“550円均一市販薬”を田辺薬局でも販売

日本調剤株式会社

薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」を、田辺薬局株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐藤 淳一、以下「田辺薬局」）が運営する薬局の一部店舗において、順次販売を開始したことをお知らせいたします※1。

「5COINS PHARMA」とは？

原則550円（税込）均一※2のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった39品目を揃えています。本シリーズは売上が前年同期比170%※3と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業1,000店舗でのお取扱い実績がございます。

このたび、田辺薬局が運営する薬局の一部店舗でも販売を開始いたしました。

プライベートブランド商品の法人向け販売について

「5COINS PHARMA」をはじめとした一部のプライベートブランド商品については、小売企業さま向けの外部販売を実施しています。お取引の概要については、下記よりご確認ください。

https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1

日本調剤では、「5COINS PHARMA」の販売・流通を通して、さらなるセルフメディケーションの推進に貢献してまいります。

※1 取扱品目は店舗ごとに異なります

※2 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます

※3 2024年8月～2025年7月の前年同期比

【田辺薬局株式会社について】 https://www.tnb.co.jp/

1984年に設立し、首都圏を中心に調剤薬局を展開しています。「薬をお渡しするだけではなく、その先の暮らしまで見守り続ける」という姿勢を大切に、各店舗が地域のニーズや要望に対応する、柔軟であたたかい医療を提供しています。

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

日本調剤株式会社 広報部

TEL：03-6810-0826 MAIL：pr-info@nicho.co.jp

HP：https://www.nicho.co.jp/