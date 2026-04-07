探究ファシリテーター養成講座『探究PLAYers!』を全面リニューアル

株式会社a.school

株式会社a.school（本社：東京都文京区、代表取締役：岩田拓真、以下「エイスクール」）は、探究学習を実践・推進する大人のための養成講座『探究PLAYers!』を全面リニューアルしました。新たに、探究学習を多様な理論や実践知から捉え直す単発型の新講座「教養講座」を開設するとともに、既存講座の体系も見直し、より参加者のニーズに応じて学びやすい形へ再編しました。あわせて、学校・民間教育事業者・施設等に向けた法人向け支援も開始し、個人の学びにとどまらず、組織の中で探究ファシリテーターを育成し、探究文化を根づかせる支援を本格化します。

探究学習の広がりの一方で、実践者の育成と組織への定着には課題

探究PLAYers!の詳細・申込はこちら :https://sites.google.com/aschool.co.jp/tankyuplayers入門・教養・実践の各講座で参加者を募集しています。特に教養講座は、4月17日に初回を開催予定のため、ぜひお早めにお申し込みください。学校・法人単位でのお問い合わせはこちら :https://forms.gle/1AbByB8uZrtTs2Um8組織の探究化に関心やお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。課題やニーズが明確でない段階でもご相談いただけます。

近年、教育現場では「探究」の重要性への関心が高まっています。一方で、現場では「探究学習をどう設計・運営すればよいのか分からない」「自身の現場に合った形でどう取り入れればよいのか悩んでいる」といった声も少なくありません。社会的な注目が高まる一方で、探究学習を実践する教員・講師の育成や、教育機関・教育事業者における探究文化の醸成、実践体制づくりは、まだ十分に進んでいるとはいえません。

こうした背景を受け、a.schoolでは、全国のさまざまな教育現場に「探究」の文化が根づくことを目指し、探究学習の実践者である探究ファシリテーターを養成する講座『探究PLAYers!』を展開してきました。本講座では、【「探究」の文化を背中で伝える大人を増やす】をコンセプトに、学校・学習塾・学童・NPO・企業などを含む幅広い教育関係者を対象に学びの場を提供しています。

累計250名以上に提供してきた講座を、より学びやすく、より広く届ける体系へ全面刷新

『探究PLAYers!』はこれまで5年間にわたり講座を提供し、累計250名以上が受講、満足度は5段階評価で平均4.7以上と、多くの教育関係者に支持されてきました。今回のリニューアルでは、こうした実績をもとに、より多様な立場や経験の方が参加しやすく、継続的に学びを深めやすい講座体系へと刷新しました。主なリニューアルポイントは、以下の3点です。

1．新講座「教養講座」を開設。探究を“もう一段深く、広く”学べる場に

2026年4月より、新たに「教養講座」を開設しました。教養講座は、探究学習を多様な理論や実践知から捉え直すインプット講座です。毎回異なるテーマを扱う平日夜の単発イベント形式で、1回のみの参加も連続受講も可能です。

テーマとしては、国際バカロレアやイエナプランなどの教育モデル、デザイン思考・アート思考、数学・科学・地域×探究、認知科学、探究する学校づくりのための組織開発、探究と遊びのつながりなど、多様なテーマを毎月扱います。

これにより、探究をこれから学びたい方だけでなく、すでに実践している方にとっても、背景理論や他領域の知見に触れながら、仲間との対話を通じて視野を広げる機会を提供します。

教養講座の申込はこちら :https://tankyuplayers2026a.peatix.com/view現在参加者募集中です。4月17日に初回開催予定のため、お早めにお申し込みください2．入門講座・実践講座の参加ハードルを見直し、個々のニーズに応じて受講しやすく

入門講座は、週末の1日で探究学習の基礎を学びながら、自らの生き方や仕事とも結びつけ、探究の実践者・推進者としての第一歩を踏み出す講座です。初心者向けで、教員に限らず、探究学習に関心のある方ならどなたでも参加できます。

実践講座は、現場で探究学習を実践している教員・講師を対象に、8週間を通して、実践と理論、ケーススタディを往復しながら学ぶ連続講座です。授業改善や課題解決に加え、校内で探究学習を推進するための巻き込みや合意形成といった課題にもにも向き合える内容となっています。

今回のリニューアルにより、入門・教養・実践の3講座を通じて、自分の現在地や関心に応じて学びを選びやすい体系となりました。どの講座からでもご参加いただけます。

3．法人向け支援を本格化。個人の育成だけでなく、組織に探究文化を根づかせる伴走へ

個人向け講座の提供に加え、学校・民間教育事業者・施設等を対象とした法人向け支援も本格化します。具体的には、法人向け研修の提供、組織開発コンサルティング、社内・校内研修づくりの支援、探究ファシリテーター向けガイドブックの作成支援などを想定しています。これまで個別に行ってきた実践知を、より導入しやすい形でメニュー化することで、組織の中で探究ファシリテーターを育成し、探究文化を持続的に育てていく仕組みづくりを支援します。

学校・法人単位でのお問い合わせはこちら :https://forms.gle/1AbByB8uZrtTs2Um8組織の探究化に関心やお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。課題やニーズが明確でない段階でもご相談いただけます。【株式会社a.school（エイスクール）について】

「誰もがつくり手として、豊かな人生を送れる社会へ」をビジョンに、探究・創造的な学びを社会全体にインストールすることに取り組む教育企業。

探究学習塾エイスクールの運営に加え、『探究学習100』プラットフォームのもと、小学生向け探究学習プログラム「なりきりラボ(R)」「おしごと算数(R)」（グッドデザイン賞受賞）および幼児向け探究学習プログラム「あそびツクール(R)」を全国展開する（パートナー校約50校／2026年3月現在）。また、2023年4月からは、株式会社ベネッセコーポレーションの運営するチャレンジスクールにて、「オンライン探究学習」コースを提供。

幼児から小学生・中高生・大人（教員）までを対象に、豊富なプログラム設計および授業運営実績をもとに、企業・自治体・省庁向けの教材・学習プログラムの企画開発・運営、コンサルティングも手がける。特に、仕事・社会と接続する探究・創造的な学習領域を得意とする。さらに、教育事業を単発施策で終わらせず、企業の事業戦略・人材育成・ブランディング・CSV/CSR方針と結びつけながら、社会的価値と事業性の両立を見据えた事業化まで伴走する。

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会社名：株式会社a.school（エイスクール）

代表者：代表取締役 岩田拓真

所在地：東京都文京区本郷4-1-7近江屋第二ビル601

設立：2013年9月

URL：https://business.aschool.co.jp/

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