韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』からみずみずしいうるおい肌へ導く「1番 トライアルキット」がオフライン販売を開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「1番 パントテン酸*¹水分チャージトライアルキット

」を2026年4月9日より全国のバラエティーショップの取り扱い店舗にて順次発売開始いたします。

1番 パントテン酸*¹水分チャージトライアルキット・2,200円(税込)

商品概要

ナンバーズインの「1番ライン」は、パントテン酸*¹をキー成分とし、皮脂バランスを整えながら、みずみずしい水分感を与えるケアに着目したシリーズです。今回発売されるトライアルキットでは、1番ラインの中でも特に人気の高い5アイテムを、ミニサイズでお試しいただけます。

1番 青草*²たっぷり93％整肌トナー

精製水の代わりに3種の青草*²エキスを93％たっぷり配合し、肌をすこやかに整えながら、うるおいを満たしてくれます。軽やかで水分感あふれるテクスチャーで、重ねてもべたつきにくく、乾燥肌や敏感肌を優しく整えながら、潤いを与えます。



30ml（ミニサイズ）

1番 ガルバニックパントテン酸*¹スージングセラム

パントテン酸*¹を250分の1の大きさに微細化して配合することで、角質層まで浸透*³しやすく、肌トラブルの原因である過剰皮脂を抑えてくれます。さらに、ヒアルロン酸*⁴がうるおいを与え、乾燥が気になる肌にアプローチします。ナイアシンアミド*⁵（4％）配合で、トラブル跡までしっかりケアします。



10ml（ミニサイズ）

1番 塗るパントテン酸*¹スージングクリーム

みずみずしいテクスチャーが肌になじみ、べたつきにくく、軽やかに仕上がります。パントテン酸*¹配合で皮脂バランスを整えながら、ノンコメドジェニックテスト済み*⁶で肌荒れを防ぐことに寄与します。130時間潤いを保つ保湿力で、乾燥しらずのしっとり肌へ導きます。

15ml（ミニサイズ）

1番 シカ*⁷丸ごと水分鎮静パッド

ゆらぎ肌ケアに特化したカーミング成分、「シカ*⁷」を丸ごとすりおろして配合したトナーパッド。グリーンシカ*⁷面とホワイトバンブー面の2面設計で、拭き取った後は乾燥や肌のゆらぎが気になる部分に貼り、パックのように使用することも可能です。



6ml（2枚）

1番 ヒアルロニックパントテン酸*¹ガーゼマスク

パントテン酸*¹と4種のヒアルロン酸*⁸を配合し、 皮脂バランスを整えながら、全顔に潤いをたっぷり与えます。抗菌加工を施したガーゼシートが肌にすき間なく密着し、ぷるんとしたうるおい感で肌を包み込みます。





26ml（1枚）

「1番 ライン」のフレッシュなうるおい感を気軽に試してみたい方や、旅行時の持ち運び用としてもおすすめのキットです。

*¹ パントテン酸 (整肌成分)

*² ウラルカンゾウ根エキス、ドクダミエキス、ツボクサエキス (全て整肌成分)

*³ 角質層まで

*⁴ ヒアルロン酸 (整肌成分)

*⁵ ナイアシンアミド (整肌成分)

*⁶ すべての方にコメドが発生しないことを保証するものではありません

*⁷ CICA (整肌成分)

*⁸ ヒアルロン酸、ナトリウムヒアルロン酸、ハイドロライズドヒアルロン酸、ナトリウムアセチル化ヒアルロネートナ（全て整肌成分）

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/