HOMMA×和田コーポレーション「ロイヤルガーデンシティ学南町」へ 建築融合型スマートホームシステムを導入

HOMMA GROUP株式会社

シリコンバレー発、建築とテクノロジーの融合で未来の住まいを創造するHOMMA Group株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本間 毅）は、株式会社和田コーポレーション（以下「和田コーポレーション」）が岡山県岡山市にて開発を進める「ロイヤルガーデンシティ学南町」内の1戸に対し、同社の建築融合型スマートホームシステムを提供しました。対象住戸には、照明を統合制御するビルトイン型システムが採用され、入居時から最先端の暮らしを提供します。

「ロイヤルガーデンシティ学南町」特設サイト：

https://www.royalgarden-wada.com/rgc_kazenono-gakunan/

■ 導入背景と目的

和田コーポレーションは「高品質・高性能・好価格」を掲げ、長年、信頼あるマンションの開発・提供を行ってきました。今回、同社が開発する大規模複合コミュニティ「ロイヤルガーデンシティ学南町」において、さらなる顧客満足と差別化を図るため、HOMMAの建築融合型スマートホームシステムの導入を決定しました。

HOMMA独自の「Built-in Intelligence（ビルトイン・インテリジェンス）」により、入居者は複雑な設定や機器購入を行う必要なく、入居初日からライトオートメーション機能を利用できます。

■ HOMMAが提供する『Built-in Intelligence』

HOMMAが提供するのは、建築とテクノロジーを融合させたプロダクト「Built-in Intelligence（ビルトイン・インテリジェンス）」です。 本プロダクトの特徴は、「建築段階からのスマート化」というアプローチにあります。住宅の設計段階からセンサー、照明、シェード、空調、オートロック等の配置を一体的に計画し、建築そのものにテクノロジーを統合しています。

これにより、一般的なスマートホーム導入時に発生する「入居後のデバイス購入」「アプリ設定」「ネットワーク調整」といった煩雑な手間をすべて排除しました。 人の動きを感知して照明が自動で点灯・消灯するシステムや、自然の光の移ろいに合わせて照明を5つの時間帯で調整するサーカディアンライティングなどを備え、居住者は、専用アプリや音声指示すら必要としない自動運転・ハンズフリーな暮らしを通じて、家時間の質を高めることができます。

■ 「ロイヤルガーデンシティ学南町」の概要

【物件情報】

- 物件名称： ロイヤルガーデンシティ学南町- 所在地： 岡山県岡山市北区学南町3丁目- 竣工年月： 2026年3月- 総戸数： 全139戸（うちHOMMA導入住戸：1戸）

【導入機能】

■ ショールーム・技術体験のご案内

- 自動照明・ハンズフリー機能：歩くだけで自動点灯- サーカディアンライティング：自然光に合わせて生活リズムを整える- カスタムライティング：シーンに応じて自在に光を調整 これらにより、入居者に手間なく洗練された光の空間を提供

HOMMAのスマートホーム技術や導入メリットについて、より詳しく知りたいデベロッパー様・メディア関係者様向けに、実際の体験が可能なショールームをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://www.hom.ma/jp/overview

■ 会社概要

HOMMA Group株式会社

・ 代表者：代表取締役 本間 毅

・ 日本拠点：東京都渋谷区西原3-1-10 tefu YoyogiUehara

・ 創業：2016年

・ WEBサイト：https://www.hom.ma/jp(https://www.hom.ma/jp/top)

株式会社和田コーポレーション

・ 代表者：代表取締役社長 松田 敏之

・ 本社所在地：香川県丸亀市大手町1-3-11 和田大手町ビル

・ 設立：1998年

・ 事業内容：不動産業（宅地建物取引業）、マンション分譲事業等

・ WEBサイト：https://www.royalgarden-wada.com/corp/

■ HOMMA Group株式会社について

HOMMA Groupは、「“未来の住まい”からより充実した人生を叶える」という理念のもと、2016年にシリコンバレーで創業しました。現在は米国・日本・韓国の3拠点を軸に、建築とテクノロジーを融合させた事業をグローバルに展開しています。独自開発の HOMMA Cornerstone OSは、照明、空調、セキュリティなどを統合制御します。操作のストレスを排除することで、これまでにないアプローチで家時間の質を高めます。今後も建築とテクノロジーの両視点から、未来の住まいを追求し続けていきます。



【会社概要】

社名：HOMMA Group 株式会社

代表：本間 毅

日本拠点：東京都渋谷区西原3丁目1－10

企業サイト：https://www.hom.ma/jp/top