TVアニメ「Dr.STONE」×体験型謎解きイベント「科学王国 VS 闇の科学王国～唆るぜ！ナゾめくアジトを攻略せよ～」が東京・大阪で開催決定！

株式会社IKUSA

株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、TVアニメ『Dr.STONE』とコラボレーションした体験型謎解きイベントを、2026年春～夏にかけて東京と大阪で開催いたします。

特設サイト：https://asobu-promotion.com/lp/dr-stone/(https://asobu-promotion.com/lp/dr-stone/)

Xアカウント：https://x.com/asobu_promotion(https://x.com/asobu_promotion)

イベントメインビジュアル

本イベントでは、年間1,400件以上の体験型イベントを手掛ける株式会社IKUSAが、人気TVアニメ『Dr.STONE』の世界観をリアルに再現。

参加者が「科学王国」の一員となり、自らの知恵で物語を動かす没入型エンターテインメントをお届けします。参加者自身が、千空たち科学王国の一員となり、知恵と科学で絶体絶命のピンチを切り拓く体験をお楽しみいただけます。

本イベントの見どころ

圧倒的な没入感！アニメの世界に飛び込む「科学王国」の戦い

アニメのストーリーをベースに、「科学王国vs闇の科学王国」の緊迫した対決をリアルに再現。参加者自身が物語の主人公となり、千空たちと共に戦う没入体験をお楽しみいただけます。

作中の場面を擬似体験できるギミック

作中に登場する科学アイテムを彷彿とさせる、本イベント独自のギミックを多数用意しています。知恵を絞り、自らの手で道を切り拓く「Dr.STONE」ならではの達成感を味わえます。

ここでしか出会えない！限定オリジナルグッズ

本イベントでしか手に入らない、ファン必見のオリジナルアイテムを多数販売予定です。

ストーリー

全人類復活を目指し、 千空 率いる科学王国はついにアメリカ大陸へと到達した。

しかしそこには、アメリカを拠点とするもう一つの勢力

「闇の科学王国」 が存在しており、両者は敵対することとなる。

そんな中、科学王国の一員であるあなたは、森の調査中に闇の科学王国へと繋がる手がかりを発見する。

これを利用すれば、敵のアジトに潜入できるかもしれない。

科学王国チームは、あなたを筆頭に

闇の科学王国のリーダー・ Dr.ゼノ の捕獲計画を決行することに。

科学王国の仲間とともにアジトにたどり着き、

Dr.ゼノを捕獲せよ！

グッズ情報

TVアニメ『Dr.STONE』のキャラクターイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジ、チェキ風カード、ステッカーなど、多彩なグッズを展開します。

開催概要

グッズ一覧

【開催日程】

東京会場：4月25日(土)～5月10日(日)

池袋サンシャインシティ 展示ホールD2

大阪会場：8月1日(土)～8月16日(日)

京セラドーム大阪 9Fスカイホール

【営業時間】

[平日] 13:00～18:40（最終入場）

[土日祝] 10:00～18:40（最終入場）

チケット情報

東京開催 先着販売：2026/3/26(木)～発売中

大阪開催 先着販売：2026/6/1(月)～発売予定

東京開催のチケットはイープラス販売サイトよりご購入いただけます。

チケット販売サイト：https://eplus.jp/dr-stone/mystery/202604

[平日]

大人(高校生以上) 3,800円

子ども(中学生以下) 2,300円

[土日祝]

大人(高校生以上) 4,300円

子ども(中学生以下) 2,800円

株式会社IKUSAについて

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

謎解きやチャンバラ合戦などのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業

コーポレートサイト：https://ikusa.co.jp/

サービスサイト：https://ikusa.jp/

集客専門サービスサイト「あそぶプロモーション」：https://asobu-promotion.com/



【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社IKUSA 広報担当：小谷野

メールアドレス：pr@ikusa.co.jp

TEL:03-5960-5193