【4/7発売】ディズニーキャラクターをカラフルな総柄で楽しむ＜ノスタルジカ＞シリーズより、春のレジャーにぴったりなバッグ＆ポーチが登場

株式会社スモール・プラネット

国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸等を行う、株式会社スモール・プラネット（本社：東京都八王子市、社長：吉野 廣樹）は、レトロ＆ヴィンテージのアートを基調に懐かしさと新しさを感じるデザインで人気の＜ノスタルジカ＞新商品を、2026年4月7日（火）より発売いたします。

懐かしさと遊び心を感じる＜ノスタルジカ＞シリーズ

どこか懐かしさを感じるアートと、遊び心あふれるデザインが魅力の＜ノスタルジカ＞シリーズ。

クラシックなディズニーキャラクターたちを、カラフルでポップな総柄で表現し、日常使いしやすい毎日持ちたくなるアイテムに仕上げています。

今回はディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』『リトル・マーメイド』『ピーター・パン』の3作品をラインナップ。

持つだけで気分が上がるような、明るく楽しいデザインが特徴です。

本コレクションでは、シーンに合わせて使える4種類のアイテムを展開。

それぞれの用途に合わせた機能性と、持ち運びしやすい仕様が魅力です。

同じキャラクターでアイテムをそろえて使うのもおすすめ。

統一感のあるコーディネートで、春のレジャーや旅行シーンにもぴったりなアイテムです。

[販売情報]

【発売日】

2026年4月7日（火）

【販売先】

■店舗

スモール・プラネット直営店(https://store.smallplanet.co.jp/shop/)（Kiitos各店、NOSTALGICA ジョイナス横浜店など）

■オンラインストア

スモプラオンライン(https://www.smallplanet-online.com/view/category/ct146)、Kiitos楽天市場店(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%80%80%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%80%80%E7%B7%8F%E6%9F%84/?f=0&s=4&sf=1&sid=302398)

■期間限定ショップ

NOSTALGICA COLLECTION in SATELLITE札幌(https://store.smallplanet.co.jp/event/sl-sapporo202604nos/)

開催期間：2026年4月4日（土）～ 2026年5月6日（水）

開催場所：SATELLITE(サテライト)札幌店

◆ 『NOSTALGICA・ノスタルジカ』とは？ ◆

「どこか懐かしくて、でも新しい。」

『ノスタルジカ』シリーズは、レトロ＆ヴィンテージのアートを基調に、大胆でビビッドなカラーリングを取り入れたオリジナルデザインが特徴のシリーズです。過去の思い出がよみがえるような温かみのある世界観を大切にしながら、現代のトレンドもミックスした、懐かしさと新しさが融合したアイテムを展開しています。

これまでに、ディズニー、PEANUTSなど人気のキャラクターのファッション雑貨・ステーショナリー・キッチン雑貨・アパレル用品などを多数販売しております。

【商品詳細】

キルティングポーチ

全3種 各2,750円（税込）

マチ付きで収納力があり、小物整理にぴったり。

日常使いから旅行まで幅広くお使いいただけます。

キルティングポーチマルシェショッピングバッグ

全3種 各2,640円（税込）

折りたたんで内ポケットに収納できる、持ち運びに便利なバッグ。

お買い物やちょっとしたお出かけに。

マルシェショッピングバッグトラベルポーチ

全3種 各3,080円（税込）

2層構造のファスナー仕様で、荷物をすっきり整理可能。コンパクトに収納できる、旅行に便利なアイテムです。

トラベルポーチパッカブルボストンバッグ

全3種 各5,500円（税込）

大容量ながらコンパクトに収納できるパッカブル仕様。

ポケット部分はスーツケースの持ち手に通せるので、移動も楽々。旅行やお仕事、レジャーシーンで活躍します。

パッカブルボストンバッグ

デザインイメージ使用イメージ１.使用イメージ２.使用イメージ３.『ライオン・キング』『リトル・マーメイド』『ピーター・パン』

【発売日】

2026年4月7日（火）

【販売先】

■店舗

スモール・プラネット直営店(https://store.smallplanet.co.jp/shop/)（Kiitos各店、NOSTALGICA ジョイナス横浜店など）

■オンラインストア

スモプラオンライン(https://www.smallplanet-online.com/view/category/ct146)、Kiitos楽天市場店(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%80%80%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%80%80%E7%B7%8F%E6%9F%84/?f=0&s=4&sf=1&sid=302398)

■期間限定ショップ

NOSTALGICA COLLECTION in SATELLITE札幌(https://store.smallplanet.co.jp/event/sl-sapporo202604nos/)

開催期間：2026年4月4日（土）～ 2026年5月6日（水）

開催場所：SATELLITE(サテライト)札幌店

※お取り扱い状況は直接各店舗へお問い合わせください



【権利表記】

(C) Disney

(C) SP



【お問い合わせ先】

■株式会社スモール・プラネット

お問い合わせフォーム(https://smallplanet.co.jp/contact_kojin/)

■各種SNS

スモール・プラネット公式X（旧Twitter）(https://x.com/SmallPlanet_PR)

スモール・プラネット公式Instagram(https://www.instagram.com/smallplanet_pr/?hl=ja)

NOSTALGICA Instagram(https://www.instagram.com/nostalgica_smallplanet/?hl=ja)

【会社概要】

商号 ： 株式会社スモール・プラネット

代表者 ： 吉野 廣樹

所在地 ： 東京都八王子市子安町2-2-13

設立 ： 1990年7月5日

事業内容： 国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し

及び海外ライセンスの取得契約

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.smallplanet.co.jp/