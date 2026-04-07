【コスパ最強!!充実の60分食べ放題!!】4/22迄!!ニラックスブッフェで大人気の45分『エキスプレスコース』を「15分」拡大！価格以上の満足感！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！

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ニラックス株式会社
ニラックスブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/


～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～

ショートタイムでサクッと手軽に楽しめる『エクスブルー』などで大好評の45分『エキスプレスコース』！


お値段はそのまま！『15分』拡大キャンペーンを、4/22（水）までの期間限定にて開催！



【コース内容】

・和洋中のブッフェ料理が『60分』食べ放題!!


　→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。


　→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。


『ニラックスブッフェ』なら、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』や、定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』など、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！





是非この機会に、リーズナブルに食べ放題をお楽しみくださいませ。



【エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて】

・和洋中のブッフェ料理が60分食べ放題!!


　→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。


　→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。


　
＝==実施期間 ===
・2026年4月9日（木）～ 2026年4月22日（水）



=== 実施店舗 ===


・グランブッフェ イオンモール盛岡南


　→予約サイト：https://x.gd/BMWex


・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間


　→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷


　→予約サイト：https://x.gd/4Peq4


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田


　→予約サイト：https://x.gd/Rexfu


・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY


　→予約サイト：https://x.gd/xrLDD


・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン


　→予約サイト：https://x.gd/V9ghJ


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山


　→予約サイト：https://x.gd/steWq


・グランブッフェ ららぽーと 豊洲


　→予約サイト：https://x.gd/JwCm5


・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名


　→予約サイト：https://x.gd/uN8fl


・グランブッフェ アリオ橋本


　→予約サイト：https://x.gd/5FXIU


・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜


　→予約サイト：https://x.gd/hx4QV


・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ


　→予約サイト：https://x.gd/F0Tnb


・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡


　→予約サイト：https://x.gd/01Rta


・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ


　→予約サイト：https://x.gd/9SMoJ


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター


　→予約サイト：https://x.gd/Vh40r


・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷


　→予約サイト：https://x.gd/SJw2b


・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ


　→予約サイト：https://x.gd/gh4YN


・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール


　→予約サイト：https://x.gd/98sbR


・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ


　→予約サイト：https://x.gd/e0HyD


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本


　→予約サイト：https://x.gd/QPoFj


・グランブッフェ イオンモール鹿児島


　→予約サイト：https://x.gd/vnuw7



=== 注意事項 ===


※エキスプレスコースのご利用料金は店舗ごとに異なります。詳しくは店頭でご確認をお願いいたします。


※その他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。


※実施期間は予告なく変更する場合がございます。


※画像はイメージです。


※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務