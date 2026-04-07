【コスパ最強!!充実の60分食べ放題!!】4/22迄!!ニラックスブッフェで大人気の45分『エキスプレスコース』を「15分」拡大！価格以上の満足感！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！

～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～

ニラックス株式会社ニラックスブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/

ショートタイムでサクッと手軽に楽しめる『エクスブルー』などで大好評の45分『エキスプレスコース』！

お値段はそのまま！『15分』拡大キャンペーンを、4/22（水）までの期間限定にて開催！

【コース内容】

・和洋中のブッフェ料理が『60分』食べ放題!!

→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。

→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。

『ニラックスブッフェ』なら、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』や、定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』など、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！

是非この機会に、リーズナブルに食べ放題をお楽しみくださいませ。

【エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて】

・和洋中のブッフェ料理が60分食べ放題!!

→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。

→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。



＝==実施期間 ===

・2026年4月9日（木）～ 2026年4月22日（水）

=== 実施店舗 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

→予約サイト：https://x.gd/BMWex

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

→予約サイト：https://x.gd/4Peq4

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

→予約サイト：https://x.gd/Rexfu

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

→予約サイト：https://x.gd/xrLDD

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

→予約サイト：https://x.gd/V9ghJ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

→予約サイト：https://x.gd/steWq

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

→予約サイト：https://x.gd/JwCm5

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

→予約サイト：https://x.gd/uN8fl

・グランブッフェ アリオ橋本

→予約サイト：https://x.gd/5FXIU

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

→予約サイト：https://x.gd/hx4QV

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

→予約サイト：https://x.gd/F0Tnb

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

→予約サイト：https://x.gd/01Rta

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

→予約サイト：https://x.gd/9SMoJ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

→予約サイト：https://x.gd/Vh40r

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

→予約サイト：https://x.gd/SJw2b

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

→予約サイト：https://x.gd/gh4YN

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

→予約サイト：https://x.gd/98sbR

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

→予約サイト：https://x.gd/e0HyD

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

→予約サイト：https://x.gd/QPoFj

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

→予約サイト：https://x.gd/vnuw7

=== 注意事項 ===

※エキスプレスコースのご利用料金は店舗ごとに異なります。詳しくは店頭でご確認をお願いいたします。

※その他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージです。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務