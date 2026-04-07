【コスパ最強!!充実の60分食べ放題!!】4/22迄!!ニラックスブッフェで大人気の45分『エキスプレスコース』を「15分」拡大！価格以上の満足感！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！
https://nilax.jp/
～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～
ショートタイムでサクッと手軽に楽しめる『エクスブルー』などで大好評の45分『エキスプレスコース』！
お値段はそのまま！『15分』拡大キャンペーンを、4/22（水）までの期間限定にて開催！
【コース内容】
・和洋中のブッフェ料理が『60分』食べ放題!!
→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。
→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。
『ニラックスブッフェ』なら、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』や、定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』など、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！
是非この機会に、リーズナブルに食べ放題をお楽しみくださいませ。
【エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて】
・和洋中のブッフェ料理が60分食べ放題!!
→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。
→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。
＝==実施期間 ===
・2026年4月9日（木）～ 2026年4月22日（水）
=== 実施店舗 ===
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
→予約サイト：https://x.gd/BMWex
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
→予約サイト：https://x.gd/4Peq4
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
→予約サイト：https://x.gd/Rexfu
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
→予約サイト：https://x.gd/xrLDD
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
→予約サイト：https://x.gd/V9ghJ
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
→予約サイト：https://x.gd/steWq
・グランブッフェ ららぽーと 豊洲
→予約サイト：https://x.gd/JwCm5
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
→予約サイト：https://x.gd/uN8fl
・グランブッフェ アリオ橋本
→予約サイト：https://x.gd/5FXIU
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
→予約サイト：https://x.gd/hx4QV
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
→予約サイト：https://x.gd/F0Tnb
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
→予約サイト：https://x.gd/01Rta
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
→予約サイト：https://x.gd/9SMoJ
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
→予約サイト：https://x.gd/Vh40r
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
→予約サイト：https://x.gd/SJw2b
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
→予約サイト：https://x.gd/gh4YN
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
→予約サイト：https://x.gd/98sbR
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
→予約サイト：https://x.gd/e0HyD
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
→予約サイト：https://x.gd/QPoFj
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
→予約サイト：https://x.gd/vnuw7
=== 注意事項 ===
※エキスプレスコースのご利用料金は店舗ごとに異なります。詳しくは店頭でご確認をお願いいたします。
※その他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージです。
※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務