上野クリニック、開院35周年を記念した特設ページを公開

医療法人社団上伸会

医療法人社団 上伸会（所在地：東京都台東区、理事長：河村 悦宏）が運営する包茎治療専門クリニック「東京上野クリニック」（以下：上野クリニック）は、2026年4月1日（水）に開院35周年を迎えました。1991年の創業以来、「包茎の悩みはひとりで抱え込まなくていい」という信念のもと、誰にも言えない男性の悩みに寄り添い続け、累計35万件以上の診療・相談実績を積み重ねてきました。

この節目を記念し、35周年特設ページの公開、「上野式包茎術」最大35%OFFの記念キャンペーン、そして公式X（旧Twitter）にて「うえのくん指人形」350名様プレゼントキャンペーンを2026年4月1日（水）に一斉スタートしました。

35周年記念特設ページの公開について

開院35周年を記念した特設ページを2026年4月1日（水）に公開しました。35年間ご支援いただいた患者様・関係者様への感謝と、「ひとつウエノ男へ」というメッセージを中心に構成した特別コンテンツです。

特設ページURL：https://www.ueno.co.jp/35th/

公開開始日 ：2026年4月1日（水）

公式X「うえのくん指人形」350名プレゼントキャンペーン

35周年を記念し、上野クリニック公式Xにて、記念投稿のリポストだけで応募できる、プレゼントキャンペーンを実施します。賞品は、上野クリニックのマスコットキャラクター「うえのくん」の指人形です。

【キャンペーン詳細】

賞品 ：うえのくん指人形

当選人数 ：抽選で350名様

応募期間 ：2026年4月1日（水）より（詳細は公式Xをご確認ください）

応募方法 ：上野クリニック公式Xアカウントhttps://x.com/tokyouenoclinic?s=21

記念投稿（4月1日投稿）をリポストで応募完了

当選発表 ：当選者へのDM連絡をもって発表に代えさせていただきます

■ 上野クリニックの沿革

1991年 ：東京・上野にて開院（男性医療専門クリニックとして創業）

2000年代 ：全国主要都市へ順次展開を開始

以降 ：累計診療・相談実績35万件以上を達成。全国14院体制を確立

2025年12月：コロコロチキチキペッパーズ・ナダルさんが公式アンバサダーに就任

2026年4月 ：開院35周年を迎え、記念特設ページ・キャンペーンを一斉公開

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N8qWA3Qnv8Y ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AMeWeVjIHRU ]

創業当初より「男性が恥ずかしがらずに相談できる場所」を追求し、全員男性スタッフ・完全予約制のプライバシー配慮体制を整備。包茎手術分野においてトップクラスの認知度（※）を誇り、「後悔しない包茎治療」を軸に、全国14院で均一の高品質な医療を提供しています。

※ 20代～60代以上の男性474名を対象とした自社アンケート調査結果に基づく（2026年1月実施）

過去TVCM放映動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=UIdav7QBaTUYoutubeに遷移します

「ひとりで抱えてきた35年分の悩みに向き合い続ける」

温泉やサウナで周囲と自分を比べてしまう、パートナーとの時間に自信が持てない、誰にも相談できずにいる--。そうした男性特有のコンプレックスや悩みは、表面化しにくいが故に、長年放置されてしまうことが少なくありません。

上野クリニックは、こうした「言えない悩み」を持つ男性の一歩を35年間支え続けてきました。スタッフ全員男性・完全予約制によるプライバシーへの配慮、追加料金のない明朗会計、術後再施術保証など、患者様が安心して踏み出せる環境づくりを徹底してきたことが、現在の圧倒的な支持につながっていると自負しています。

35周年を迎えた今、「これからも男性医療の先頭に立ち続ける」という決意とともに、記念キャンペーンを通じて多くの男性へメッセージを届けてまいります。

会社概要

法人名 ：医療法人社団 上伸会

クリニック名 ：東京上野クリニック

理事長 ：河村 悦宏

創業 ：1991年（2026年で35周年）

診療内容 ：包茎手術・亀頭増大・早漏改善・ED治療・性病治療

院数 ：全国14院（札幌・仙台・新潟・大宮・上野・新宿・横浜・千葉・金沢・名古屋・京都・大阪・岡山・福岡）

公式サイト ：https://www.ueno.co.jp/

フリーダイヤル：0120-508-550