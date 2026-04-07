【コスパ最強!!1,099円で至福の60分食べ放題!!】4/22迄！‟ニラックスブッフェ”で人気の45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『15分』延長！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください ！
https://nilax.jp/
～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～
世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。
もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！
サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、4/22（水）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『15分』拡大キャンペーンを開催！
プチブッフェのご紹介
=== 料金 ===
・税込1,099円
=== 制限時間 ===
・通常45分 → 4/22（水）迄の期間限定にて60分に延長！
=== 対象メニューのご紹介 ===
『プチブッフェ』でお楽しみいただけるメニューは
むさしのブラックカレー＆季節のカレー・季節のピザ・パスタ（冷製パスタ含む）・パン
・うどん・ラーメンがすべて食べ放題！
さらに！色鮮やかなサラダ・デリが一皿ついて1,099円！
※プチブッフェは指定のメニューのみの食べ放題となります。
一部メニュー・デザート・ドリンク・オーダーメニューは対象外となります。
ボリューム満点だけど、とってもリーズナブルでランチなどに最適のコース！
ぜひこの機会に、コスパ最強の食べ放題を満喫しませんか？？
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗のご紹介 ===
・グランブッフェ イオンモール名取
→予約サイト：https://x.gd/wwob0
・グランブッフェ イオンモール秋田
→予約サイト：https://x.gd/Dlequ
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
→予約サイト：https://x.gd/FfpoL
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
→予約サイト：https://x.gd/0Wbix
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
→予約サイト：https://x.gd/NWZEL
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
→予約サイト：https://x.gd/akpjH
・グランブッフェ イオンモール高岡
→予約サイト：https://x.gd/Z0jde
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
→予約サイト：https://x.gd/w5qvj
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
→予約サイト：https://x.gd/lEcQ6
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
→予約サイト：https://x.gd/0pHIw
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
→予約サイト：https://x.gd/dEpaj
・グランブッフェ イオンモール東浦
→予約サイト：https://x.gd/7HjeA
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
→予約サイト：https://x.gd/0kqfS
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
→予約サイト：https://x.gd/SCN59
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
→予約サイト：https://x.gd/AQH5w
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
→予約サイト：https://x.gd/OqVbi ※リニューアルのため、4/17(金)からのご提供となります。
・グランブッフェ イオンモール伊丹
→予約サイト：https://x.gd/cwXcz
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
→予約サイト：https://x.gd/PxPe0
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
→予約サイト：https://x.gd/cIqru
=== 注意事項 ===
※本コースはその他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージです。
※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務