【コスパ最強!!1,099円で至福の60分食べ放題!!】4/22迄！‟ニラックスブッフェ”で人気の45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『15分』延長！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください ！

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ニラックス株式会社
ニラックスブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/


～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～

世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。


もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！


サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、4/22（水）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『15分』拡大キャンペーンを開催！



プチブッフェのご紹介



=== 料金 ===


・税込1,099円



=== 制限時間 ===


・通常45分 → 4/22（水）迄の期間限定にて60分に延長！



=== 対象メニューのご紹介 ===


『プチブッフェ』でお楽しみいただけるメニューは


むさしのブラックカレー＆季節のカレー・季節のピザ・パスタ（冷製パスタ含む）・パン


・うどん・ラーメンがすべて食べ放題！


さらに！色鮮やかなサラダ・デリが一皿ついて1,099円！



※プチブッフェは指定のメニューのみの食べ放題となります。


一部メニュー・デザート・ドリンク・オーダーメニューは対象外となります。




ボリューム満点だけど、とってもリーズナブルでランチなどに最適のコース！


ぜひこの機会に、コスパ最強の食べ放題を満喫しませんか？？


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


=== 実施店舗のご紹介 ===


・グランブッフェ イオンモール名取


　→予約サイト：https://x.gd/wwob0


・グランブッフェ イオンモール秋田


　→予約サイト：https://x.gd/Dlequ


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原


　→予約サイト：https://x.gd/FfpoL


・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉


　→予約サイト：https://x.gd/0Wbix


・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛


　→予約サイト：https://x.gd/NWZEL


・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク


　→予約サイト：https://x.gd/akpjH


・グランブッフェ イオンモール高岡


　→予約サイト：https://x.gd/Z0jde


・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和


　→予約サイト：https://x.gd/w5qvj


・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和


　→予約サイト：https://x.gd/lEcQ6


・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター


　→予約サイト：https://x.gd/0pHIw


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田


　→予約サイト：https://x.gd/dEpaj


・グランブッフェ イオンモール東浦


　→予約サイト：https://x.gd/7HjeA


・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス


　→予約サイト：https://x.gd/0kqfS


・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地


　→予約サイト：https://x.gd/SCN59


・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳


　→予約サイト：https://x.gd/AQH5w


・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北


　→予約サイト：https://x.gd/OqVbi　※リニューアルのため、4/17(金)からのご提供となります。


・グランブッフェ イオンモール伊丹


　→予約サイト：https://x.gd/cwXcz


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中


　→予約サイト：https://x.gd/PxPe0


・グランブッフェ イオンモール筑紫野


　→予約サイト：https://x.gd/cIqru



=== 注意事項 ===


※本コースはその他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。


※実施期間は予告なく変更する場合がございます。


※画像はイメージです。


※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務