プロデリア・パートナーズ、株式会社うるるへのPMM体制構築支援を開始

プロデリア・パートナーズ株式会社

PMM専門コンサルティングファームのプロデリア・パートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：吉澤和之、以下「当社」）は、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数のSaaSを展開する株式会社うるる（東京都中央区、代表取締役社長CEO：星 知也、以下「うるる」）に対し、PMM（Product Marketing Manager）体制の構築を目的とした伴走支援を開始しました。GTM設計・メッセージング策定・意思決定プロセスの構築を中心に、プロダクトマーケティング機能の立ち上げから定着・自走化まで、一貫して支援します。

■ 支援の背景

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うるるは、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、働きたくても働けない「埋もれている労働力」と、IT・AIによって今後代替される可能性が高い「埋もれゆく労働力」の2つから生み出される「埋蔵労働力資産」の創出・活用を軸に事業を展開しています。「IT・AIと人のチカラ」をかけ合わせた複数のSaaSの提供を通じて、「労働力不足を解決し人と企業を豊かに」というビジョンの実現を推進しています。

プロダクトポートフォリオの拡充と事業成長が加速する中、各プロダクトが市場に対してより鮮明な価値を届けるための仕組みとして、PMM機能への期待が社内で高まっていました。しかし、急速な成長フェーズにおいてPMM機能を組織に根付かせるには、体系的な知見と実務経験を持つ外部専門家との連携が不可欠と判断。プロダクトと市場をつなぐ役割を組織として確立するため、当社への伴走支援の依頼に至りました。

■ 支援内容

当社は、独自開発のPMM OS(TM)に基づく体系的なアプローチにより、うるるのPMM体制の構築を全面的に支援します。支援対象は、GTM戦略の設計・顧客セグメントの定義・メッセージングの策定・部門横断の意思決定プロセスの構築など、プロダクトマーケティング機能の内製化に必要な業務全般です。単発の施策立案にとどまらず、「誰が・何を・どう判断するか」という組織の動き方そのものを整備することを重視しています。

支援スタイルは、課題を外から指摘する従来型のコンサルティングとは異なり、組織の実情に深く入り込みながら実務レベルで伴走する形を採用。PMM機能が「外部依存」から「自走できる状態」へ移行することを最終的なゴールに据え、知識移転と実践支援を同時に進めます。

■ うるる担当者コメント

株式会社うるる Govtech事業本部 PdMO部 部長 小西紀継

自律的な組織運営でプロダクト部門の土台を築き上げてきましたが、事業の成長と複雑化に伴い、さらなる飛躍にはPMMとしての正しい役割や高度な専門知識を取り入れることが重要だと判断し伴走を依頼しました。その結果プロデリア・パートナーズ様のおかげで、役割の定義が明確になり、次なる成長へ向けた組織の動きが着実に作られ始めています。

■ 当社代表・吉澤和之のコメント

うるる様は、プロダクトと事業の両軸で高い成長意欲を持つ企業様です。PMM機能は一度設計すれば完成するものではなく、市場との対話を続けながら進化させていくものです。私たちはその旅路に伴走するパートナーとして、GTM・メッセージング・組織設計のあらゆる場面でお力になっていきたいと考えています

■ PMMを組織に根付かせる

プロダクトが売れない、市場に届かない、競合との差別化ができない。多くの企業が抱えるこうした悩みの根本に、PMM機能の不在があります。にもかかわらず、日本においてPMMという役割はいまだ広く認知されておらず、専門的な知見を持つ人材も、それを組織に実装するための方法論も、圧倒的に不足しているのが現状です。

しかし、需要は確実に増加しています。プロダクト組織の複雑化、SaaS市場の競争激化、GTM戦略の高度化など、市場環境が変化するほど、プロダクトと市場をつなぐPMM機能への期待は高まります。しかし「PMM担当者がいない」「何から始めればいいかわからない」という声は後を絶ちません。

当社は、この構造的なギャップを埋めることを使命としています。PMM OS(TM)という体系的な方法論と実務伴走型の支援スタイルを通じて、「PMM機能を持てるのは一部の先進企業だけ」という現状を変えていきます。

弊社サイトプレスリリースURLはこちら

https://prodelia.co.jp/news/uluru_prodelia

■ プロデリア・パートナーズ株式会社について

「プロダクトを市場で勝たせる」をミッションに、PMM人材の育成・組織支援・コミュニティ運営を行うPMM専門ファーム。独自開発のPMM OS(TM)を軸に、スタートアップからエンタープライズ企業まで幅広い企業のPMMに関するあらゆる業務に伴走支援を提供。PMM JAPAN COMMUNITYの運営や、Prodelia Academy(TM)を通じた教育事業も展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

プロデリア・パートナーズ株式会社

担当：吉澤和之

Email：info@prodelia.co.jp

URL：https://prodelia.co.jp