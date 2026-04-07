サビに強く、切れ味が続くフォールディングナイフ。TEKTO KnivesがZastava Arms USAと夢のコラボレーション！「F4 ECHO」CAMPFIRE にて先行販売開始！
TEKTO×ZASTAVAコラボレーションナイフ/S35VN鋼が生むメンテナンスフリーナイフ
TEKTO Knivesの日本正規総代理店であるMichitas International（所在地：北海道）は、米国TEKTO×Zastavaコラボ/S35VN鋼が生むメンテナンスフリーナイフを、2026年4月7日（火）よりクラウドファンディングCAMPFIREにて数量限定で先行販売を開始いたしました。
1.販売期間：2026年4月7日（火）8:00～2026年5月31日（日）23:59
2.商品ページ：https://camp-fire.jp/projects/920374/view(https://camp-fire.jp/projects/920374/view)
3.数量限定最大25％OFF～
詳細を見る :
https://camp-fire.jp/projects/920374/view
メンテナンス負荷からの解放
EDC（Everyday Carry）愛好家の最大の悩みは、毎日持ち歩くギアの「メンテナンス負荷」です。ナイフは水濡れや汗により錆びやすく、切れ味の維持には定期的な研ぎが必要--こうした常識を覆すのが、F4 ECHOです。
本製品のブレードに採用された「CPM-S35VN粉末鋼」は、一般的なステンレス鋼を遥かに凌駕する耐食性を誇ります。さらに、その表面に高硬度チタンコーティングを施工することで、「素材の防錆性」と「物理的な鎧」の二重防御を実現。日常的な水分や汗からのダメージを極限まで軽減し、ポケットに入れて「メンテナンスのことを忘れる」という体験をもたらします。
また、S35VN粉末鋼が誇る圧倒的な「刃持ち（Edge Retention）」により、通常の使用であれば長期間にわたって鋭い切れ味が持続。頻繁な研ぎ直しは不要です。汚れがついたら水で洗い流し、拭き取るだけ--これまでのナイフの常識が変わります。
CPM-S35VN粉末鋼
1853年の銃器製造メーカーと、2016年生まれの機能美の融合
Zastava Arms USAは、セルビアの伝統を受け継ぐ米国の銃器メーカー。170年以上の歴史の中で培われた「厳格な品質管理」と「実用性への妥協なき姿勢」が、このコラボレーションの核となっています。
一方のTEKTO Knivesは、極寒のメイン州で2016年に誕生したナイフメーカー。「ショーケースに飾る工芸品ではなく、極限の状況でも動作する相棒」というフィロソフィーのもと、実用性を突き詰めた機能美を追求してきました。
両者の哲学が交わる「F4 ECHO」には、Zastava製ライフルのクラシックな銃床からインスパイアされた3つのG10インレイが配置され、ポケットクリップにはZastava × TEKTOのダブルネームロゴが精緻に刻印されています。所有する喜びと、道具としての信頼性が一体になった逸品です。
Zastava Arms USAの紋章と、TEKTOのロゴ
ZASTAVA × TEKTOのダブルネームロゴ
Zastava製ライフルの銃床からインスパイアされた3つのG10インレイ
Serbian Red (セルビアン・レッド)
American Walnut (アメリカン・ウォールナット)
Tactical Black (タクティカル・ブラック)
プロスペック仕様、わずか75gの軽量ボディ
全長196mmという迫力あるサイズながら、ハンドルに採用された航空機にも使用されている「6061-T6 アルミニウム」により、わずか75g（卵1個分相当）に軽量化。ポケットに入れても違和感なく、長時間のアウトドア活動でも負担になりません。
6061-T6 アルミニウムハンドル
また、ブレードピボット（回転軸）に搭載されたセラミックボールベアリングにより、フリッパータブを軽く弾くだけで0.1秒で展開。その「カチッ」という精密な金属音は、単なる道具の域を超えた極上の操作感をもたらします。
セラミックボールベアリング
ロック機構には新世代の「ボタンロック」を採用。指を刃の通り道に置かずに安全に収納でき、過酷な使用環境でもブレードが不意に閉じる心配がありません。片手が塞がった状況でも、片手だけでスムーズに展開・収納が可能です。
F4 ECHOボタンロック
製品仕様
製品名：F4 ECHO
ハンドル素材：6061-T6 Aluminum & G10
ブレード鋼材：チタンコーティングCPM-S35VN
ブレード硬度：60-62HRC
ブレードスタイル：Fine Edge Reverse Tanto
ロック機構：ボタンロック
刃渡り：86mm
ハンドル長さ：109mm
全長：196mm
ハンドル厚：13mm
重量：75ｇ
ポケットクリップ：左右付け替え可能
F4 ECHO仕様
F4 ECHOセット内容
F4 ECHOカラーバリエーション
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FY0aJ4ptAhM ]
TEKTO Knivesについて
極寒の地が生んだ、必然の機能美
「見た目だけのナイフはいらない。」
2016年、アメリカ北東部の最果て、メイン州。冬には氷点下の暴風が吹き荒れる過酷な環境下で、TEKTO（テクト）は誕生しました。 私たちが作るのは、ショーケースに飾られる工芸品ではありません。極限の状況下でも確実に動作し、持ち主の命と目的を守り抜く「Gear for Life」です。
Designed in Maine, USA.
実用性を突き詰めた先に現れる、無骨なまでの機能美。 TEKTOのナイフを手にした瞬間、あなたは単なる道具以上の「確信」を握ることになるでしょう。
WE DESIGN PURPOSE-BUILT KNIVES FOR LIFE’S MOST DEMANDING MISSIONS.
出店イベント
下記イベントにてF4 ECHO展示します。実物を見て触れていただけます。
イベント名：第19回爆裂祭
開催日程：2026年4月12日（日）
開催場所：池袋サンシャインシティ
URL：https://burst-head.wixsite.com/bakuretsu?fbclid=IwAR0UmkXap5a48KcYgJRqrURNjg8MYfFOEONFdC3FjMIdljdzoD
イベント名：第6回東北サバゲ魂
開催日程：2026年4月19日（日）
開催場所：山形ビッグウィング
URL：https://www.gunkakusai.com/%E6%9D%A5%E5%A0%B4%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8/
クラウドファンディング概要
CAMPFIREプロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/920374/view
プロジェクト期間：2026年4月7日（火）～2026年5月31日（日）
リターン例：
限定10セット【25％OFF】セット割
限定20個【20%OFF】超超早割～
※上記以外の割引も数量限定でご用意あり。
Michitas Internationalについて
Michitas International（本社：札幌市）は、TEKTO Knivesの日本総代理店として日本市場への展開を行っております。
公式オンラインショップ：https://shop.michitas.net/
公式Instagram：https://www.instagram.com/michitasinternational/
公式Facebook：https://www.facebook.com/michitasinternational/
公式X：https://twitter.com/Michitas_int
公式LINE：https://lin.ee/q3es2iI
公式YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=FY0aJ4ptAhM