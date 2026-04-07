サビに強く、切れ味が続くフォールディングナイフ。TEKTO KnivesがZastava Arms USAと夢のコラボレーション！「F4 ECHO」CAMPFIRE にて先行販売開始！

Michitas InternationalTEKTO×ZASTAVAコラボレーションナイフ/S35VN鋼が生むメンテナンスフリーナイフ

TEKTO Knivesの日本正規総代理店であるMichitas International（所在地：北海道）は、米国TEKTO×Zastavaコラボ/S35VN鋼が生むメンテナンスフリーナイフを、2026年4月7日（火）よりクラウドファンディングCAMPFIREにて数量限定で先行販売を開始いたしました。

1.販売期間：2026年4月7日（火）8:00～2026年5月31日（日）23:59

2.商品ページ：https://camp-fire.jp/projects/920374/view(https://camp-fire.jp/projects/920374/view)

3.数量限定最大25％OFF～

メンテナンス負荷からの解放

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/920374/view

EDC（Everyday Carry）愛好家の最大の悩みは、毎日持ち歩くギアの「メンテナンス負荷」です。ナイフは水濡れや汗により錆びやすく、切れ味の維持には定期的な研ぎが必要--こうした常識を覆すのが、F4 ECHOです。

本製品のブレードに採用された「CPM-S35VN粉末鋼」は、一般的なステンレス鋼を遥かに凌駕する耐食性を誇ります。さらに、その表面に高硬度チタンコーティングを施工することで、「素材の防錆性」と「物理的な鎧」の二重防御を実現。日常的な水分や汗からのダメージを極限まで軽減し、ポケットに入れて「メンテナンスのことを忘れる」という体験をもたらします。

また、S35VN粉末鋼が誇る圧倒的な「刃持ち（Edge Retention）」により、通常の使用であれば長期間にわたって鋭い切れ味が持続。頻繁な研ぎ直しは不要です。汚れがついたら水で洗い流し、拭き取るだけ--これまでのナイフの常識が変わります。

1853年の銃器製造メーカーと、2016年生まれの機能美の融合

CPM-S35VN粉末鋼

Zastava Arms USAは、セルビアの伝統を受け継ぐ米国の銃器メーカー。170年以上の歴史の中で培われた「厳格な品質管理」と「実用性への妥協なき姿勢」が、このコラボレーションの核となっています。

一方のTEKTO Knivesは、極寒のメイン州で2016年に誕生したナイフメーカー。「ショーケースに飾る工芸品ではなく、極限の状況でも動作する相棒」というフィロソフィーのもと、実用性を突き詰めた機能美を追求してきました。

両者の哲学が交わる「F4 ECHO」には、Zastava製ライフルのクラシックな銃床からインスパイアされた3つのG10インレイが配置され、ポケットクリップにはZastava × TEKTOのダブルネームロゴが精緻に刻印されています。所有する喜びと、道具としての信頼性が一体になった逸品です。

プロスペック仕様、わずか75gの軽量ボディ

Zastava Arms USAの紋章と、TEKTOのロゴZASTAVA × TEKTOのダブルネームロゴZastava製ライフルの銃床からインスパイアされた3つのG10インレイSerbian Red (セルビアン・レッド)American Walnut (アメリカン・ウォールナット)Tactical Black (タクティカル・ブラック)

全長196mmという迫力あるサイズながら、ハンドルに採用された航空機にも使用されている「6061-T6 アルミニウム」により、わずか75g（卵1個分相当）に軽量化。ポケットに入れても違和感なく、長時間のアウトドア活動でも負担になりません。

6061-T6 アルミニウムハンドル

また、ブレードピボット（回転軸）に搭載されたセラミックボールベアリングにより、フリッパータブを軽く弾くだけで0.1秒で展開。その「カチッ」という精密な金属音は、単なる道具の域を超えた極上の操作感をもたらします。

セラミックボールベアリング

ロック機構には新世代の「ボタンロック」を採用。指を刃の通り道に置かずに安全に収納でき、過酷な使用環境でもブレードが不意に閉じる心配がありません。片手が塞がった状況でも、片手だけでスムーズに展開・収納が可能です。

F4 ECHOボタンロック

製品仕様

製品名：F4 ECHO

ハンドル素材：6061-T6 Aluminum & G10

ブレード鋼材：チタンコーティングCPM-S35VN

ブレード硬度：60-62HRC

ブレードスタイル：Fine Edge Reverse Tanto

ロック機構：ボタンロック

刃渡り：86mm

ハンドル長さ：109mm

全長：196mm

ハンドル厚：13mm

重量：75ｇ

ポケットクリップ：左右付け替え可能

F4 ECHO仕様F4 ECHOセット内容F4 ECHOカラーバリエーション[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FY0aJ4ptAhM ]

TEKTO Knivesについて

極寒の地が生んだ、必然の機能美

「見た目だけのナイフはいらない。」

2016年、アメリカ北東部の最果て、メイン州。冬には氷点下の暴風が吹き荒れる過酷な環境下で、TEKTO（テクト）は誕生しました。 私たちが作るのは、ショーケースに飾られる工芸品ではありません。極限の状況下でも確実に動作し、持ち主の命と目的を守り抜く「Gear for Life」です。

Designed in Maine, USA.

実用性を突き詰めた先に現れる、無骨なまでの機能美。 TEKTOのナイフを手にした瞬間、あなたは単なる道具以上の「確信」を握ることになるでしょう。

WE DESIGN PURPOSE-BUILT KNIVES FOR LIFE’S MOST DEMANDING MISSIONS.

出店イベント

下記イベントにてF4 ECHO展示します。実物を見て触れていただけます。

イベント名：第19回爆裂祭

開催日程：2026年4月12日（日）

開催場所：池袋サンシャインシティ

URL：https://burst-head.wixsite.com/bakuretsu?fbclid=IwAR0UmkXap5a48KcYgJRqrURNjg8MYfFOEONFdC3FjMIdljdzoD

イベント名：第6回東北サバゲ魂

開催日程：2026年4月19日（日）

開催場所：山形ビッグウィング

URL：https://www.gunkakusai.com/%E6%9D%A5%E5%A0%B4%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8/

クラウドファンディング概要

CAMPFIREプロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/920374/view

プロジェクト期間：2026年4月7日（火）～2026年5月31日（日）

リターン例：

限定10セット【25％OFF】セット割

限定20個【20%OFF】超超早割～

※上記以外の割引も数量限定でご用意あり。

Michitas Internationalについて

Michitas International（本社：札幌市）は、TEKTO Knivesの日本総代理店として日本市場への展開を行っております。

公式オンラインショップ：https://shop.michitas.net/

公式Instagram：https://www.instagram.com/michitasinternational/

公式Facebook：https://www.facebook.com/michitasinternational/

公式X：https://twitter.com/Michitas_int

公式LINE：https://lin.ee/q3es2iI

公式YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=FY0aJ4ptAhM