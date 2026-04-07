韓国発・ロマンティックカジュアルブランド「RONRON(ロンロン)」、渋谷PARCOで限定ストア開催中！
nugu Japan株式会社
- Instagram：＠ronron.co.kr(https://www.instagram.com/ronron.co.kr/)
RONRON STICKER PACK
RIBBON POINT SOCKS
HEART CUSHION KEYRING
CHARM SCRUNCHIE
ブランド概要
RONRONは、愛らしくロマンティックなムードをベースに、日常に小さなときめきを届けるレディースカジュアルブランドです。
リボンやハートをシグネチャーモチーフとして、遊び心のあるディテールで表現。日常に自然と溶け込みながら、RONRONならではの感性を提案します。
- Instagram：＠ronron.co.kr(https://www.instagram.com/ronron.co.kr/)
開催概要
期間 : 2026年4月3日（金）～ 2026年4月16日（木）
開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」
POPUP STORE EVENT
全購入者対象：RONRON STICKER PACK
7,000円以上購入：RIBBON POINT SOCKS WHITE
10,000円以上購入：SHIRRING ORGANZA MESH BELT（色ランダム）
15,000円以上購入：HEART CUSHION KEYRING GINGHAM RED
20,000円以上購入：CHARM SCRUNCHIE GINGHAM RED
※ノベルティは在庫がなくなり次第終了となります
RONRON STICKER PACK
RIBBON POINT SOCKS
HEART CUSHION KEYRING
CHARM SCRUNCHIE
次回POPUPのお知らせ
RONRON POP-UP終了後、4月17日（金）より日本初上陸の韓国レディースアパレルブランド
「pesto（ペスト）」 のPOP-UP STOREを同会場にて開催予定です。ぜひご期待ください。
メディア（取材）に関するお問い合わせ先
担当：松本（pressroom@nugu.jp）