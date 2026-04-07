Google Pixel 10a の長時間バッテリーとahamoのシンプルさが魅力新WEBCM「ピクセる？」篇4月7日(火)から放送開始！

株式会社ＮＴＴドコモ

株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃）は、「 Google Pixel 10a 」の魅力を伝える新WEBCMとして、アーティスト・アイナ・ジ・エンドさんとアーティスト・Cocomiさんを起用した「ピクセる？」篇を4月7日(火)からWEBで公開いたします。シンプルな条件が魅力の料金プラン「ahamo」との組み合わせで、複雑な日常からの解放を表現したCMです。両アーティストの共演は、今年2月に放映開始したahamoのTVCMに続き2度目となります。

今回のCMでは、 Google Pixel 10a の「最長120時間」というバッテリーが長持ちする点※1に加えて、ahamoが海外でそのまま利用できる特長を組み合わせながらそれぞれの魅力を紹介しています。またCMの他、アイナ・ジ・エンドさんとCocomiさんが、 Google Pixel 10a でお互いに撮影したインタビュー動画も併せて公開します。

新CMについて

■CM概要

電源のしがらみを模したセットの前で会話するアイナ・ジ・エンドさんとCocomiさんが、CM楽曲にあわせてスマホの充電や海外旅行前の"もやもや感"から解放され、シンプルな青空の世界へ切り替わる晴れやかな様子が見どころです。二人の息の合った自然な掛け合いを通じて、 Google Pixel 10a ×ahamoのシンプルな魅力を伝えます。

「ピクセる？」の合言葉と軽やかな首振りダンスが印象的な映像は、複雑な日常からの解放を予感させます。親友同士の楽しそうな会話が、充電が出来るカフェ探しや海外旅行前の準備から解放させてくれる「最長120時間バッテリー」や「海外でそのまま利用」という魅力をわかりやすく表現します。

タイトル・WEBCM URL：

Google Pixel 10a「アイナ×Cocomi ピクセる？」篇 15秒

https://youtu.be/t8lksYkN8M0(https://youtu.be/t8lksYkN8M0)

Google Pixel 10a「アイナ×Cocomi 充電あるある」篇 30秒

https://youtu.be/Oqbuo8RK30A

(https://youtu.be/Oqbuo8RK30A) Google Pixel 10a「アイナ×Cocomi 海外行っちゃう？」篇 30秒

https://youtu.be/8ZmY0uxAG2A(https://youtu.be/8ZmY0uxAG2A)

放送開始：2026年4月7日（火）

キャンペーン特設サイト：

https://www.docomo.ne.jp/special_contents/smartphone/pixel10a/(https://www.docomo.ne.jp/special_contents/smartphone/pixel10a/)

出演者インタビュー（一部抜粋）

■Cocomiさんからアイナ・ジ・エンドさんへのインタビュー

質問1

Cocomi：

二人でまた一緒にCMに出られると聞いてどう思いましたか？

アイナ・ジ・エンド：

めっちゃ嬉しかった。こんなに素で撮影させてもらえる環境はなかなかないので、大好きな友達のCocomiと一緒に長時間いられて嬉しかったです。

質問2

Cocomi：

私たちは、こんなにも仲が良いですが、まだ言えていないことや話題にしていないことはありますか？

アイナ・ジ・エンド：

それが、あるんです。今までCocomiはママに似ていると思っていたんです。印象的な眉毛と優しい目が似ていると思ったんだけど、今日ずっと撮影中にCocomiを横から見ていて、パパにも似ている。今日の新発見です。鼻がめっちゃイケメンだね。

あと、今日ネクタイもしていたのもあって、今日は特にすごくかっこよかったです（照）

Cocomi：

え、照れてしまっているんじゃないですか。なんだか、照れ方がアマゾンの森の中で求愛行動をしている鳥みたいでしたけど。ありがとう。そういうところ、好きだよ。

質問3

Cocomi：

新しくなった Google Pixel 10a は、充電が最長120時間で5日間持つらしいの。この Google Pixel を持って、私とどこにデートに行きたいですか？

アイナ・ジ・エンド：

5日間ぐらい充電しなくても持つということですよね。それなら、やっぱり無人島とかじゃないですか。

Cocomi：

あれ、マジで？ちょっと行きたくないかも。ごめん。

アイナ・ジ・エンド：

あ、1人で行けって？

Cocomi：

そう、1人で Google Pixel を持って行くことになるかも。

アイナ・ジ・エンド：

でもいい景色とか撮れるんだよ。人が映り込まない、すごく広い空とか。画質もいいしね。行ってみたい。

Cocomi：

それは確かに！

■アイナ・ジ・エンドさんからCocomiさんへのインタビュー

質問1

アイナ・ジ・エンド：

私ともう一度撮影できると言われたとき、どう思いましたか？

Cocomi：

ちょべりハッピー。

アイナ・ジ・エンド：

ちょっと古くない？

Cocomi：

超とてつもなく、very very so much happiness。

アイナ・ジ・エンド：

英語喋れるんだったこの人は。発音もすごくいい。楽しかったね。

Cocomi：

楽しかった！

質問2

アイナ・ジ・エンド：

最近私とCocomiはここ1年ぐらいずっと仲良くしているけど、まだ私に言えていないこととかありますか？

Cocomi：

私、普段すごく音楽聞くじゃないですか。その中でね、アイナ結構上位にいます。

アイナ・ジ・エンド：

え？告白じゃん。

Cocomi：

告白、照れちゃうね。

アイナ・ジ・エンド：

嬉しい。どの曲が好きなんですか。

Cocomi：

「金木犀」がすごく好きです。ずっと言っているけど。ライブ行ったときに歌ってくれたじゃない。すごくうれしかった。「あ、金木犀来た」と思って。すごくうれしかった。

質問3

アイナ・ジ・エンド：

新しくなった Google Pixel 10a が、充電が最長120時間持つそうです。そんな Google Pixel を持って、私とどこに行きますか？

Cocomi：

率直に言うなら、パリだけど、5日間だとちょっと回りきれない。だから、箱根とか温泉とかに行って、冬とか春とか、新緑の季節に自然豊かなところに行って、写真大会したいです。画質がとてもいいので。

アイナ・ジ・エンド：

箱根ということは温泉じゃないですか。いいお湯につかってから

ほかほかしちゃってから、いい写真を撮りましょうっていうことだね。

Cocomi：

素敵な旅でしょう。

アイナ・ジ・エンド：

それ、やろう。

ストーリーボード

■ Google Pixel 10a 「アイナ×Cocomi 充電あるある」篇 30秒

撮影エピソード

■親友コンビの二人がお互いにインタビュー！CM撮影後も二人で撮影タイム

今回で2回目の共演となる親友コンビのアイナ・ジ・エンドさんとCocomiさんは、CM撮影中もお二人での撮影を楽しむ様子が見られました。

最後に二人でインタビューをする際にはお互いに『かわいい』とじゃれ合う様子で、素の表情を見せてくれました。写真を撮り合っているお二人に、これまで撮影した写真の枚数を聞くと、Cocomiさんは『1,000枚は軽く超えている』と驚愕の数字を教えてくれました。

【出演者プロフィール】

アイナ・ジ・エンド

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH”のメンバーとして始動。

2023年6月に惜しまれながらもBiSHを解散し、現在はソロで活動中。岩井俊二監督映画『キリエのうた』で映画初主演を務め、日本アカデミー賞 新人俳優賞をはじめ、数々の名誉ある賞を受賞。2025年、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」をリリースし、SNS総再生回数は17億回を超え、米Billboardから発表されるBillboard Global 200に名前を連ねるなど数々のチャートへランクインし、国内外で話題となっている。『第67回 日本レコード大賞』にて、"優秀作品賞"を受賞。ソロとして初の紅白出場も果たした。2026年4月から自身初となるアジアツアーを控えている。

Cocomi

3歳からヴァイオリン、11歳からフルートを始め、アシュケナージ、エマニュエル・パユのマスタークラスを修了。国内コンクールで多数受賞。2021年からソリストとして活動を開始し、ラン・ランの公演などに出演。2022年にデビューアルバム『de l’amour』を発表。以降『Melancolie』『Neos』を経て、2025年8月に最新作『Bouquet de Cinema』をリリース。毎月、ソリストとしての活動に加え、カルテットやさまざまなオーケストラへのゲスト出演など、多彩な形で音楽を奏でている。

Google Pixel 10a 製品情報

・1回の充電で、1日以上使えるバッテリー。

バッテリーはフル充電で30時間以上持続。スーパーバッテリーセーバーをオンにすれば、最長で120時間使えます※1。また、急速充電にも対応しているため、時間がないときもすぐに充電できます※2。

・驚きの写真を、日常に。 Google Pixel の便利な機能で、思い通りの一枚を。

Google Pixel 10a は、暗い場所でもアップにしても、細部までくっきりと鮮やかに撮影できる驚きの高性能カメラを搭載。美しい写真を手軽に撮影できるのはもちろん、撮影者も一緒に写った集合写真や、全員がいい表情をしている写真も編集で思い通りの一枚に※3。

・GoogleのAIのサポートで、時間をもっと有効活用。

細かい作業はGoogleのAIに任せて、大切なことに時間をかけましょう。忙しい時は通話アシストでGoogleのAIに電話対応をまかせたり※4、

Geminiと会話しながら1週間分の献立を考えたり※5、Nano Bananaで10年後や20年後の自撮りを見て楽しむこともできます※6。

※1 バッテリー駆動時間は、さまざまな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆動時間はこれより短くなる可能性があります。長期にわたって使用してもバッテリーの健全性が保たれるよう、バッテリーのパフォーマンスは Google Pixelのソフトウェアにより継続的に管理されます。詳しくはg.co/pixel/battery-tests および g.co/pixel/batteryhealthをご覧ください。

※2 Google 45W USB-C(R)充電器（別売り）を使用すると、有線にて最大30 Wで充電が可能です。

※3 使用状況によって結果は変化する場合があります。

※4 言語や国によっては利用できない場合があります。詳しくは、g.co/pixel/callassistをご覧ください。

※5 Gemini モバイルアプリの提供状況は、国と言語によって異なる場合があります。回答の正確性をお確かめください。インターネット接続が必要です。

※6 回答の正確性をお確かめください。一部の機能とアカウントに対応しています。インターネット接続が必要です。一部の国と言語で利用できます。対象年齢は18歳以上です。詳しくは、policies.google.com/terms/generative-ai/use-policyをご覧ください。

プラン情報

ahamoは、月間データ容量30GBを月額2,700円（税込2,970円)でご利用いただける新たな料金プランです。

料金やサービス内容について、しっかり納得してご契約いただくことをめざした料金プランで、そうしたコンセプトに基づき、細かい割引の条件などを極力なくしたシンプルな料金プランといたしました。また、オンラインで受付いたします。新規契約の手続きは専用のWEBサイトで受付いたします。契約後も、専用のアプリでデータ利用量や料金の確認、各種お手続きなどができます。また、操作やサービスについて不明なことがあれば、WEBサイトで簡単に調べることができ、チャットでのお問い合わせもサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。

ahamo公式HP：https://ahamo.com/index.html