【教員向け、オンライン参加可能】「2030からの探究学習を考える　～「探究学習」はなぜ機能しないのか～」をルークス志塾名古屋・千種校が開催

Loohcs株式会社

学習指導要領の改訂やOECD「Education 2030/2040」の提言により、日本の教育は今、「正解を再生する力」から「問いを立てる力」へと大きく転換しています。

しかし、これまでさまざまな学校と連携してきた中で、現場では

- 探究活動が“形だけ”になっている- 評価基準が曖昧で指導が難しい

といった課題が顕在化しています。

本イベントでは、総合型選抜の専門機関として15年以上にわたり生徒の「問い」に伴走し、近年は公教育現場への授業提供・連携も進めてきたルークス志塾が、

「なぜ探究学習は難しいのか」「何がその質を分けるのか」という本質に踏み込みます。

単なる入試対策ではなく、これからの時代に求められる資質・能力を、いかに公教育の中で育成していくのか。

現場のリアルな実践と課題を共有するとともに、参加者同士の対話を通じて、学校や立場を越えてつながり、実践知を持ち帰る場を創出します。

また、高校と連携して実施してきたカリキュラムの実践例も紹介。

教育現場の皆様とともに、これからの教育・探究学習のあり方を考える機会とします。

■イベントの特徴

１. 総合型選抜の最前線から見た「探究の本質」

毎年慶應義塾大学に100名以上の合格者を輩出するルークスの指導と、公教育との連携事例をもとに、表面的な活動と本質的な探究の違いを明確にします。

２. 公教育との連携事例を具体的に共有

実際の学校現場での導入・介入事例をもとに、どのように探究の質を高めているのかを具体的に紹介。明日からの授業に活かせるヒントを提供します。

３. 教員同士がつながる対話型ワークショップ

本イベント最大の特徴は、参加者同士の対話と交流にあります。学内を超え、様々な学校の先生方と交流する中で

- 評価の難しさ- 伴走指導の悩み- 各校での実践状況や内容

を共有しながら学校や立場を越えて、自身の学校で使える知見を交換。

「一人で抱えていた課題を持ち寄り、共に解決策を見出す場」として設計されています。

■プログラム

▼前半：探究学習と総合型選抜の現状（約120分）

１. 探究をとりまく大きな流れ

～学習指導要領改訂・大学入試改革の裏側と本質～（20分）＋ワーク（10分）

２. 総合型選抜の現状と今後

～小手先の対策と本質的な対策の違い～（80分）＋ワーク（10分）

▼後半：ワークショップ「実践例からこれからの探究学習を考える」（約120分）

３. 学校での実践事例紹介

～現場の躓きポイントとその解消法～（60分）

４.探究学習をみんなで考えよう ワーク（30分）

これまでの内容を元に、学校で実践できる探究の手法をみんなで考えるワークを実施

休憩（10分）

質疑応答（20分）

■開催概要

日時：2026年4月19日（日）15:00～19:00

形式：ハイブリッド開催（対面参加／オンライン参加）

会場：ルークス志塾 名古屋校

（愛知県名古屋市西区名駅二丁目34番22号 日置ビル別館4階A号室）

※参加者が10名を超える場合は別会場（名古屋駅周辺を予定）をご案内

対象：

学校教員／教育行政関係者／教育事業者／教育に関心のある方

■登壇者

嶺井 祐輝

Loohcs株式会社 代表取締役／著書『総合型選抜で最初に読む本』総合型選抜分野を牽引してきた、全国トップクラスの実績を持つ指導者。総合型選抜・推薦入試に10年以上携わり、これまでに慶應・東大・早稲田など難関大学へ3,000名以上を合格へと導く。

日置 高遥

ルークス志塾 名古屋校・千種校 校舎長

早慶上をはじめ難関大学への合格・指導実績多数。現在は高校と連携した探究学習プログラムの考案、指導、アシスタントも務める。

■主催コメント

「探究学習は、やればいいものではありません。

“問い”の質が変わらなければ、学びの質も変わらないからです。

私たちは総合型選抜の現場で、数多くの『良い探究』と『機能しない探究』を見てきました。

その違いは何か。そして、それを学校現場でどう再現できるのか。

また同時に、現場の先生方が一人で悩みを抱えている状況も感じています。

だからこそ本イベントでは、知識の共有だけでなく、教員同士がつながり、対話できる場を大切にしています。

本イベントが、その第一歩となれば幸いです。」

■お申し込み

お申し込みはこちらから

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p154990/

Loohcs志塾とは

お申込みページへ :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p154990/

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/