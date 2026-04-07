【GWのおでかけに】創業220年の亀屋良長が開催する「京菓子手づくり体験教室」。5月は〈こどもの日・母の日〉にちなんだ特別な意匠を取り入れて開催いたします。

亀屋良長株式会社

初夏の京都で、ゴールデンウィーク期間中に楽しめる和菓子づくり体験はいかがでしょうか。

亀屋良長の京菓子手づくり教室では、「練り切り」1種と「きんとん」1種の手づくり体験を実施しています。完成した「きんとん」は、温かい抹茶とともにその場でお召し上がりいただきます。「練り切り」はお持ち帰りいただきますので、お土産やプレゼントにも最適です。さらに、職人によるお干菓子作りの実演もあり、和菓子づくりの工程を間近で見ることができます。

▪️5月4日(火)・5日(水)開催 こどもの日

広々とした教室で、快適にお過ごしいただけます左：きんとん〈花菖蒲〉 右：練り切り〈こいのぼり〉

きんとん〈花菖蒲〉

端午の節句に飾られる花菖蒲をモチーフとした爽やかなきんとんです。

粒餡にそぼろ状のきんとん餡をまとわせて丸いかたちを作り、花を添えて出来上がりです。

練り切り〈こいのぼり〉

愛らしいこいのぼりをモチーフとした練り切りです。

ぼかしや包餡の後、道具を使って鱗や筋を入れ、最後に目を飾って仕上げます。

▪️5月8日(金)・9日(土)開催 母の日

左：きんとん〈ありがとう〉 右：練り切り〈思いやり〉

きんとん〈ありがとう〉

母の日の代名詞ともいえる赤いカーネーションです。

グラデーションになるように生地を裏漉しし、粒餡にまとわせて、華やかな花びらを表現いたします。アクセントに細い葉を添えて出来上がりです。

練り切り〈思いやり〉

上品なイメージのばらの花をお作りいただきます。

ピンクのばらは、花言葉に、「感謝」「しとやか」「温かい心」などがあり、母の日の贈りものにぴったり。ぼかし、包餡、ヘラを使った筋入れなど、基本的な工程を体験できます。

生菓子の制作後は、職人による和三盆の制作実演を間近で見学できます。出来立ての和三盆を実食いただき、その繊細な口どけを体験いただきます。

やさしい口どけの和三盆

初めての方にも職人が丁寧にレクチャーいたしますので、お子さまも楽しくご参加いただけます。親子やご家族、お一人でのご参加も大歓迎です。ぜひ皆さまのご予約をお待ちしております。

【亀屋良長 手づくり体験教室】

職人が実演を行った後、練り切りと、きんとんを一緒に作っていただきます。きんとんは、抹茶と一緒に召し上がっていただけます。

詳細URL

https://kameya-yoshinaga.com/f/tedzukuri

開催日、ご予約可能日はカレンダーにてお確かめくださいませ。

一般 ……………………3,300円（税込）

学生（高校生まで）… 2,750円（税込）

付き添い ………………770円（税込）

※お抹茶付き

【亀屋良長について】

1803年、京菓子の名門と謳われた菓子司・亀屋良安から暖簾分けするかたちで、京都・四条醒ヶ井にて創業。以来約220年にわたり、店先から湧き出る「醒ヶ井水」を材料のひとつとして、京菓子づくりに励んでおります。伝統的を大切にしながら、時代のニーズにあわせた新商品の開発を積極的に取り組んでいます。



■会社概要

会社 ：亀屋良長株式会社

所在地 ：〒600-8498 京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19

代表者 ：吉村 良和

創業 ：1803年

URL ：https://kameya-yoshinaga.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kameyayoshinaga/?hl=ja

X ：https://twitter.com/yoshimura0303 (八代目店主)

https://twitter.com/YuikoYoshimura (女将)

https://twitter.com/MoyuruShibata (デザイン室)