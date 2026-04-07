エッジテクノロジー株式会社

千葉銀行の100％子会社であるエッジテクノロジー株式会社（以下、当社）は、株式会社リエイ（以下、リエイ社）に対し、AIリテラシーの向上と内製化を目指す「AI伴走型支援」を提供しました。ノーコードツール「Dify（ディフィ）」を導入し、エンジニア経験のない社員でもAIアプリが開発できる環境を構築しました。これにより、労働力不足が課題となる介護・フードサービス業界において、リエイ社は現場主導のDXによる生産性向上と、全社員が主体的にAIを活用できる組織文化の醸成に取り組むことができるようになりました。

労働力不足が深刻化する介護・フードサービス業界において、業務効率化は喫緊の課題です。「人のぬくもり」を大切にするリエイ社では、「生産性向上には社員一人ひとりのAI活用が不可欠である」という経営方針のもと、AI活用をDX推進の中核に据えることを検討していました。 しかし、リエイ社内にはAI専門人材がいないため、「何から着手すべきか分からない」「具体的な一歩が踏み出せない」という課題に直面していました。システムベンダーにAI開発を委託しても、現場の細やかなニーズに対応できないことが予想されるうえ、何より肝心なノウハウが社内に蓄積されないといった課題もありました。社員が主体となってAIの開発に取り組める環境整備と困った時に相談できる専門家のサポートが必要でした。

本取り組みの特徴は、一般的なシステム開発ではなく、社員が自発的にAIを活用できる「環境構築とスキル習得」に主眼を置いた「伴走型支援」である点です。具体的には以下の手順でサービスを提供しました。

- 全社的な意識改革とロードマップ策定最新のAI動向や活用事例の情報共有を行い、経営層・現場双方のAIに対する理解を深めました。その後、現場担当者からの詳細なヒアリングを実施し、実情に即したAI活用のロードマップを策定しました。- ノーコードツール「Dify」による開発環境の整備プログラミング知識がなくてもAIアプリを開発できるプラットフォーム「Dify」を導入しました。隔週の定例ミーティングを通じて、技術的な疑問の解消や操作レクチャーを行い、開発未経験の社員でもつまずくことなく取り組めるように手厚くサポートしました。- 「自ら作る」を体感できる実践型プロジェクトの推進全社員の業務削減に寄与し、かつ業務削減効果を測定しやすい「社内規程問い合わせBot」の開発に着手しました。当社は要件定義書や専門技術に関するアドバイスに徹し、実際のアプリ開発はリエイ社の社員が取り組むことで、「自分たちでAIアプリが作れる」という成功体験を醸成しました。

現在、リエイ社はプロトタイプが完成した「社内規程問い合わせBot」の実用化に向けて、回答精度の向上に取り組んでいます。本取り組みにより、リエイ社では「AIは専門家だけのもの」という心理的ハードルが低くなり、社員が主体的に業務改善アプリを構築する動きが始まっています。リエイ社では、現場のアイデアをAIアプリによって改善する取組みを継続し、省人化により捻出された時間を創業以来大切にしている「人にしか出来ない温もりあるサービス」へと還元し、顧客満足度と従業員満足度の双方を高めるDXを目指すとのことです。

リエイ社 財務部DX推進課 大野 直人氏より本取り組みに関するコメントをいただきました。

「これまで専門的で遠い存在だったAIが、現場で活用できる現実的な選択肢へと変わりました。職員の理解が進み、自分たちで形にする楽しさも生まれています。」

会社概要

■エッジテクノロジー株式会社

AIアルゴリズム事業やAI教育サービスを通じて、企業のAI活用を支援しています。単なるソリューション提供にとどまらず、組織のAIリテラシー向上や人材育成を含めた包括的な支援を行っています。

会社名：エッジテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 島田 雄太

所在地：東京都千代田区神田美倉町7番１ Daiwa神田美倉町ビル 4F

設立：2014年5月12日

事業内容：AIアルゴリズム事業、AIソリューションサービスの提供、AI教育サービスの提供

URL：https://www.edge-tech.co.jp/

■株式会社リエイ

1980年の設立以来、企業・法人福利厚生サービス事業および介護総合サービス事業を展開。「人のぬくもり」を伝えるサービスを主軸に、国内のみならず海外へも事業を拡大しています。

会社名：株式会社リエイ

代表者：代表取締役 社長執行役員 椛澤 一

所在地：千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

設立：1980年7月25日

事業内容：企業・法人福利厚生サービス事業、介護総合サービス事業、海外事業

URL：https://www.riei.co.jp/