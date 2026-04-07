Gap、キッズ＆ベビー向けのSUMMER26最旬スイムコレクションを展開

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap（ギャップ）。

Gapは、夏に向けてキッズ&ベビー向けのSummer 2026最新スイムウェアコレクションを展開します。本コレクションは、カラフルなプリントや遊び心溢れるデザインから機能性を取り入れたスタイルまで多彩なラインナップが登場。価格帯は税込み3,990円～8,990円、サイズは70~160cmまでと幅広く展開し、Gap公式オンラインストア及びZOZOTOWNで販売を開始しています。

GapKids&babyGapのスイムウェアは、セパレートタイプやラッシュガード、サーフトランクス、ワンピースなどデザイン豊かにラインナップします。優れたUPF50+のUVカット機能、伸縮性と滑らかな質感が魅力のツイル生地、肌触りの良い柔らかなストレッチニット生地などを採用、さらにリサイクルポリエステルを使用した地球環境にも配慮したサステナブルな素材も取り入れ、素材のクオリティと機能性にこだわったアイテムが揃います。

主要アイテム ※価格は全て税込み

キッズガールズ (110~150cm)

- ラッシュガード 水着 3ピース (8,990円)： 大胆なフラワープリントがキュートなビキニトップスとボトムス、ラッシュガードの3点セット- タンキニ&スコート スイムウエアセット (6,990円)： 普段着にも使える汎用性の高いタンキニとスコートの2点セット- ラッシュガード 水着 2ピース (6,990円)： 速乾性と伸縮性に優れたストレッチニット生地を使用したトップスとボトムスの2点セット

キッズボーイズ (110~160cm)

- GAPロゴ ラッシュガード (3,990円)： GAPロゴとネオンカラーが目をひくラッシュガード- 5インチ リサイクル 水着 サーフトランクス (4,990円)： リサイクルポリエステルを１００％使用したサーフトランクス- 3.5インチ リサイクル 水着 サーフトランクス (4,490円)： 内側にインナーメッシュブリーフが付いたサーフトランクス

トドラーガールズ (70~110cm)

- 2ピースラッシュガード 水着 (5,990円)： UPF50+のUVカット機能ありの両肩にフリルが付いたラッシュガードとボトムスの2点セット- babyGap ワンピース 水着 (4,990円)： タンクトップネックで着脱がしやすく、小さいお子さまにおすすめのワンピース- チェリーギンガムチェック 2ピース スイムウェア (5,990円)： リボンのディテールとチェリーモチーフデザインに注目のトップスとボトムスの2点セット

トドラーボーイズ (70~110cm)

- babyGap グラフィック ラッシュガード (3,990円)： キャッチーなグラフィックがプリントされたラッシュガード- シアサッカー 水着 サーフトランクス (3,990円)： 速乾性に優れたシアサッカー生地を使用したサーフトランクス- babyGap スイムサーフトランクス (3,990円)： 滑らかな質感が特徴のツイル生地を使用したサーフトランクス

「The Swim Shop」概要

Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/gap/featured/swim-collection-3018489?tid=gjme001622

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/gap/

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、さまざまなカルチャーの中で個性を称えるエクスペリエンスを生み出すことで、個性を擁護しています。ウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、GapKids、babyGap、GapMaternity、GapBody、GapFitといったコレクションを展開しています。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory店舗向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報は gap.co.jp にアクセスしてください。