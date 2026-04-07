Helpfeel、「Japan DX Week」に出展

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week」に出展することをお知らせします。

■Japan DX Weekについて

Japan DX Weekは、日本最大級のDX総合展です。

以下の5展で構成されています。

- AI・業務自動化 展- 社内業務DX EXPO- データドリブン経営 EXPO- 現場DX EXPO- BtoB EC・受発注DX EXPO

IT業界全体のトレンドを丸ごと把握することができ、多数の類似製品を比較検討できるのが特徴です。

当社のブースでは、実際のデモを交えながら「Helpfeel（ナレッジ検索システム）」の使いやすさと導入効果をご体感いただけます。また、企業のAI活用を支援する「AIナレッジデータプラットフォーム」や最先端の「AIエージェント」もご紹介いたします。

第一線で活躍する講師のセミナーも充実しており、最新トレンドを効率的にキャッチアップできる絶好の機会ですので、情報収集の場としてぜひご活用ください。

■展示会詳細

名称 Japan DX Week

開催日程 2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 東京ビッグサイト 東1-3,7,8、西1-4

主催 RX Japan 合同会社

小間位置 E11-48（東2ホール）

公式サイト https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

来場予約はこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18D03nYaA32nxqOfEdYV2DJBRNUtrkCAwE=&co=web&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3NDc4NzgwNCwiaWF0IjoxNzc0Nzg3ODA0LCJleHAiOjE3ODk3ODc4MDQsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjQxNjMxM2Q2MmVlZDRiMDhhNWUzNDgxZWU0ZDgzZjE3IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzc0Nzg3ODA0LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.La7cgQxFfD1X9Eh12SlvZ8eekKaoPCNKzSZA6TyIMd2YcHScKIrD4oZBQvg7WtQktwfspFJ_ktGrPKaHIFku6b20mvzlM0jIAKnQVJz2u97JBEp-qTqwIiqNvhnbze-8q3tQ20PWPtX0NbV8qmQhymuklsv6p26zW4Zgw9-SBByonYjxaFG_SbS06QdMDLj2EoYWnUsxlUzIIyuKm1lSnngIFdeEqKh5OYsPOrA_EryHd7ZD-IUp42BsmH9Ni7dYlEgpdwVIAU4wskA0K7n-fBqSIoI1N7ajjWky1iJiD2lCDCF8G9cT4qGOMPVibtAafF0udyqy-8f-Xejp5bUA1A&mpDistinctId=JGRldmljZTpiNDljMDhmZC1mNDdjLTRiY2MtODhhNi0zYTY2MDA2ODU1ZDc=&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=japan-it

■企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質にあります。

Helpfeelが提供する「AIナレッジデータプラットフォーム」は、企業内に分散しているFAQ、マニュアル、各種ドキュメントを整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換する情報インフラです。ナレッジを起点に、Webサイトにおける顧客体験の向上から社内業務の効率化、検索ログ・応対ログを活用したマーケティング分析まで、幅広い領域を支援しています。金融やメーカーなどのエンタープライズ企業を中心に、800サイト以上で導入されています。

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業が保有する膨大な知識資産を、AIが真に理解・活用できる形式へと最適化し、AI時代の情報インフラを構築するナレッジテクノロジー企業です。「ナレッジデータの創造・蓄積・活用」を一気通貫で支援する3つのAIサービスを中心に、包括的なAIソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」