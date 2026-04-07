【男女1000人に聞いた】役員運転手に向いていそうな芸能人ランキング！2026年最新版

株式会社NEXER

■「役員運転手に向いていそう」と思う有名人は誰？

企業の役員を安全に、そして快適に目的地へ送り届ける「役員運転手」。

運転技術の高さはもちろんのこと、守秘義務の遵守や細やかな気配り、礼儀正しさなど、一般的なドライバーとは異なるスキルが求められる特別な仕事です。

では、もし芸能人が役員運転手を務めるとしたら、誰がもっとも適任だと思われているのでしょうか。

ということで今回は株式会社トランスアクトと共同で、全国の男女1000名を対象に「役員運転手に向いていそうな有名人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査」である旨の記載

・株式会社トランスアクト（https://transact.co.jp/）へのリンク設置

「役員運転手に向いていそうな有名人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月23日 ～ 3月31日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「役員運転手に向いていそう」と思う芸能人を1人教えてください。 ※「役員運転手」は運転技術はもちろん、守秘義務なども求められるお仕事です。

質問2：その有名人が「役員運転手に向いていそう」と思う理由を教えてください。

役員運転手に向いていそうな芸能人ランキング！

◆第1位 木村拓哉 48票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・運転が上手いイメージと口が堅そう。（20代・男性）

・恰好良く思うから。多分、守秘義務も守られそうなイメージです。（30代・女性）

・運転がうまく、口が堅そうなため。（30代・男性）

・誠実そうで、車を運転しているドラマのシーンが思い浮かぶため。（30代・女性）

・タクシー役を演じていてさまになっていたので。（40代・男性）

・教場のような静かな判断力がありそう。（50代・女性）

役員運転手に向いていそうな芸能人ランキング第1位は「木村拓哉」さんでした。選んだ理由としては、運転手役を演じた印象から「運転がうまそう」という声が多く挙がっています。

また「口が堅そう」「守秘義務を守ってくれそう」といった信頼感に関するコメントも目立ち、俳優としての演技力から滲み出る誠実さが、役員運転手というプロフェッショナルな職業と強く結びついているようです。

◆第2位 タモリ 46票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・真面目にやりそう。（30代・女性）

・おちついて、安全運転しそう。（30代・女性）

・物知りでいろいろな道を知っていそうだからです。（40代・女性）

・役員が気に入りそうなうんちく話をたくさん持っていそう。（40代・男性）

・相手の空気を読むのがうまそうだから。（40代・女性）

・話がおもしろそうだし、聞き上手そう。（50代・男性）

第2位は「タモリ」さんでした。

「いろいろな道を知っていそう」という回答は、長年のテレビ番組で街歩きをしてきたイメージからくるものでしょう。「博識で話題が豊富」でありながら「空気を読むのがうまい」「真面目」という、知性と気配りを兼ね備えている点が高く評価されています。

◆第3位 所ジョージ 41票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・車、バイク好きで有名で、律儀でしっかりしていそうだから。（30代・男性）

・気分を上げてくれそう。（40代・女性）

・車愛が強くて信頼できそうなので。（40代・男性）

・話が弾みそう。（40代・男性）

・運転うまいし楽しそう。（50代・男性）

・車に詳しく、会話が弾みそう。（60代・男性）

第3位は「所ジョージ」さんでした。

実際に車やバイクの愛好家として知られる所さんだけに、「運転技術」への信頼が圧倒的です。加えて、豊富な話題で車内を楽しい空間にしてくれそうというイメージも後押ししているようです。

◆第4位 鈴木亮平 40票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・何かあっても頼れるから。（20代・女性）

・真面目で人柄が良くて、口も堅そうだから。（30代・女性）

・的確にこなしそうだから。（30代・男性）

・スマートに仕事をこなしてくれそうだから。（40代・女性）

・頭がいいから、いらないことは話さないと思う。（40代・女性）

第4位は「鈴木亮平」さんでした。

「真面目」「的確」「スマート」といったキーワードが目立ちます。役作りへの徹底的なこだわりで知られる鈴木さんの姿勢が、「どんな仕事でも完璧にこなしてくれそう」という信頼感につながっているようです。

◆第5位 阿部寛 38票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・真面目そう。（20代・男性）

・とても賢く、口数も多い方ではなさそうで余計なことも言わなさそう。（30代・女性）

・きっちりしているイメージがあるからです。（40代・男性）

・ビシッとしているから。（40代・男性）

・よけいなことを話さなそうだから。（40代・女性）

第5位は「阿部寛」さんでした。

「口が堅い」「余計なことを言わない」「ビシッとしている」といった寡黙で信頼できる人柄のイメージが多く寄せられています。ドラマや映画で見せる落ち着いた佇まいが、秘密を守り抜く役員運転手の姿と自然に重なっているのかもしれません。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 松重豊 36票

・堅実そうで口が堅そうな印象があるから。（40代・女性）

・誠実でしっかりと仕事をしてくれそうに感じたから。（30代・男性）

第7位 ムロツヨシ 29票

・人柄が良さそうで、運転がうまそう。（30代・男性）

・コミュニケーションスキルが高そうで、どんな人にも対応できそうだから。（50代・男性）

第8位 カズレーザー（メイプル超合金） 28票

・運転をそつなくこなし、機転を利かせて業務を遂行できそう。（40代・男性）

・いつも気分が安定していて知的だし礼儀も良さそうなので。（50代・女性）

第9位 役所広司 25票

・謙虚で程よいコミュニケーションが取れそうだから。（50代・男性）

・会話が上手そうだし、知的で運転技術も高そうな俳優さんだから。（50代・男性）

第10位 西島秀俊 24票

・寡黙な感じで運転も上手そうだから。（50代・女性）

・知的で信頼感があるから。（30代・男性）

ということで今回は、以上のようなランキングになりました。

第1位に木村拓哉さん、第2位にタモリさん、第3位に所ジョージさんが並び、上位には「運転がうまそう」「口が堅そう」「信頼できる」という、役員運転手に求められる資質を兼ね備えたイメージの方々がランクインする結果となりました。

いずれの方にも共通しているのは、ただ運転するだけでなく「守秘義務を守れそう」「気配りができそう」といった付加価値への期待です。実際の役員運転手にも、運転スキルに加えてホスピタリティや情報管理の意識が求められます。

大切な移動をより安全かつ快適におこないたい方は、プロの運転手派遣サービスを活用してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社トランスアクトによる調査」である旨の記載

・株式会社トランスアクト（https://transact.co.jp/）へのリンク設置

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URL：https://transact.co.jp/

事業内容：車両運行管理事業 / 運転代行事業 / 自動車有償貸渡事業/人材派遣事業 / 紹介予定派遣事業 / 人材紹介事業

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作